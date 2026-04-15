Más de 150 récords de temperatura están por romperse mientras una ola de calor afecta a 30 millones de personas en EEUU

La ola de calor fuera de temporada en Estados Unidos expuso a más de 30 millones de personas a temperaturas récord, según la NOAA. (Archivo)

Una ola de calor fuera de temporada generó riesgo de batir más de 150 récords de temperatura máxima en el este de Estados Unidos, con impactos directos sobre aproximadamente 30 millones de personas desde mediados de semana, según estimaciones de la agencia científica NOAA y el organismo federal NWS. El fenómeno, que alcanzó su punto máximo el miércoles, elevó los termómetros en grandes áreas urbanas y rurales a valores muy altos para el mes de abril.

De acuerdo con la NOAA y NWS, ciudades como Nueva York, Filadelfia, Washington D.C., Atlanta y Nashville superaron los 32 °C (90 °F) el miércoles, cifra que representa hasta 17 °C (30 °F) por encima del promedio para la fecha. Los expertos de la NOAA advirtieron que la persistencia de una cresta de alta presión atmosférica sobre la región fue determinante para la magnitud del episodio, ya que esa cresta impide el ascenso del aire frío nocturno, manteniendo las temperaturas elevadas incluso tras la puesta del sol.

Este evento se produce días después de que la NOAA informara que marzo fue el mes más cálido registrado en los 48 estados contiguos, tras una secuencia de anomalías térmicas en el oeste del país. Los especialistas del NWS explicaron que la recurrencia de olas de calor tempranas ha modificado los parámetros de vigilancia y prevención en salud pública, energía y servicios esenciales.

¿Qué ciudades y estados están bajo alerta por la ola de calor en Estados Unidos?

La ola de calor se centró sobre el corredor de la I-95, que conecta regiones densamente pobladas desde Florida hasta Maine. Según la NOAA, cerca de 30 millones de personas experimentaron temperaturas máximas iguales o superiores a 32 °C (90 °F) en el noreste, el Atlántico medio y el sureste. El NWS emitió alertas de temperaturas extremas para grandes áreas, con énfasis en urbes como Nueva York, Filadelfia, Washington D.C., Atlanta y Nashville.

De acuerdo con la cadena estadounidense Fox Weather, las previsiones indicaban la posibilidad de que más de 150 récords de temperatura máxima fueran superados entre el miércoles y el sábado. El NWS confirmó al menos 31 nuevos récords entre el martes y la mañana del miércoles, mientras persistían advertencias para el resto de la semana. La cresta de alta presión impidió el descenso nocturno de las temperaturas, ya que actúa como barrera para la ventilación atmosférica, lo que aumenta el riesgo de golpes de calor en sectores vulnerables.

Ciudades como Nueva York, Filadelfia, Washington D.C., Atlanta y Nashville rompieron récords al superar los 32 °C durante el episodio de calor extremo. (AP Foto/Mark Schiefelbein)

¿Por qué hay una ola de calor tan intensa en la primavera estadounidense?

La combinación de una cresta de alta presión de gran magnitud y el arrastre de aire cálido desde el sur y el medio oeste explica el incremento de las temperaturas en la región, según la NOAA. El epicentro del fenómeno se localizó sobre el corredor de la I-95, donde se concentran algunas de las ciudades más pobladas del país.

El periodo de temperaturas elevadas se extendió desde el martes, con pronóstico de persistencia hasta el fin de semana. El NWS detalló que la llegada de un frente frío, asociado a tormentas en el medio oeste, provocará un descenso térmico a partir del sábado. Fuentes de la NOAA indicaron que marzo de 2026 estableció varios récords históricos porque ese mes presentó una anomalía climática vinculada a un patrón global de temperaturas elevadas, lo que contribuyó a un contexto propicio para anomalías en la primavera.

¿Cuántos récords de temperatura se han registrado y cuál fue el alcance del fenómeno?

Entre martes y miércoles, el NWS confirmó al menos 31 nuevos récords diarios de temperatura máxima en diferentes puntos del este de Estados Unidos. En Nueva York, el termómetro superó por primera vez en el año los 32 °C (90 °F), mientras que valores similares se registraron en Atlanta y Nashville.

La NOAA informó que, desde marzo, se han roto más de 4.000 récords de temperatura en el país. Siete estados vivieron el marzo más cálido de su historia, tendencia que ahora se replica en la primavera en el este del país. El NWS advirtió que “la cresta de alta presión persistente sobre el Atlántico Medio y Nueva Inglaterra está generando temperaturas excepcionalmente altas”.

Las previsiones oficiales indican que, conforme avance el frente frío, las temperaturas tenderán a normalizarse a partir de la próxima semana.

¿Qué acciones tomaron las autoridades en respuesta a la ola de calor?

Las autoridades de Nueva York y Filadelfia activaron protocolos de emergencia, abriendo centros de enfriamiento y emitiendo recomendaciones para evitar la exposición al sol en horas de máxima radiación. El NWS advirtió sobre el riesgo de enfermedades relacionadas con el calor, especialmente para adultos mayores, niños y personas con afecciones crónicas.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, declaró el estado de emergencia en 32 condados, incluyendo los cinco distritos de la ciudad. Esta medida permitió movilizar recursos y coordinar la respuesta institucional ante el calor extremo, según comunicados oficiales. El portavoz del NWS, Alex Lamers, señaló: “Las temperaturas actuales son inusuales para abril y pueden tener consecuencias para la salud si no se toman precauciones”.

La cresta de alta presión sobre el este de Estados Unidos fue clave para impedir el descenso nocturno de las temperaturas, agravando el impacto de la ola de calor. (Secret NYC)

¿Cómo afecta la ola de calor a la población y los servicios en Estados Unidos?

El principal impacto de la ola de calor se centró en la salud pública, el funcionamiento de los sistemas de transporte y la demanda de energía. Según la NOAA, la exposición prolongada a temperaturas elevadas aumenta el riesgo de golpes de calor, deshidratación y complicaciones en personas con enfermedades preexistentes.

Los centros de enfriamiento habilitados en varias ciudades atendieron a los sectores más vulnerables. Las empresas eléctricas reportaron un incremento en el consumo de energía, aunque no se registraron interrupciones masivas en el servicio, según el NWS. El sistema de salud pública reforzó la vigilancia epidemiológica y emitió recomendaciones para mitigar los efectos del calor, como la hidratación frecuente y la reducción de actividades al aire libre en las horas de máxima temperatura.

¿Cuándo terminará la ola de calor y cuál es el pronóstico para la región?

El NWS prevé que el descenso de las temperaturas se iniciará durante el fin de semana, cuando el frente frío avance desde el medio oeste hacia el noreste. Algunas regiones experimentarán una baja de más de 16 °C (30 °F) para el lunes, con un retorno a valores primaverales promedio en los días siguientes.

La NOAA advirtió que, aunque este episodio finalizará en breve, el monitoreo de eventos climáticos extremos se mantendrá activo debido a la posibilidad de nuevas olas de calor durante la temporada cálida.

¿Qué cambios produce esta ola de calor en la respuesta institucional y social?

El evento provocó la activación temprana de protocolos de emergencia y la adaptación de los sistemas de salud y energía para responder a situaciones atípicas en primavera. Las autoridades mantienen recomendaciones de monitoreo constante y adaptaciones en las rutinas diarias según los pronósticos oficiales.

Las operaciones escolares, el transporte y las actividades urbanas continuaron, aunque ajustadas en horarios y con recomendaciones de precaución para la población general.

El NWS confirmó la superación de al menos 31 récords diarios de temperatura y mantiene alertas para urbes del corredor de la I-95 por calor extremo. (AP Foto/John Locher, Archivo)

¿Qué anticipa la NOAA para el resto de la primavera 2026?

El descenso de las temperaturas previsto para la próxima semana reducirá el riesgo inmediato de golpes de calor en el este de Estados Unidos. La NOAA continuará el monitoreo de posibles eventos climáticos extremos en una primavera caracterizada por anomalías térmicas y récords históricos.

El fenómeno afecta a millones de residentes y exige respuestas coordinadas de los sistemas de salud y protección civil, con atención especial a la evolución climática y la posibilidad de nuevos episodios similares en los próximos meses.