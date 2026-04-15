Tres años de guerra en Sudán: la mayor crisis de desplazamiento del mundo

Refugiados sudaneses llegan a la frontera en Adre, Chad, tras huir de Sudán. Créditos ACNUR - Andrew McConnell (ACNUR - Andrew McConnell)

Sudán cumple tres años de guerra interna, enfrentando la mayor crisis de desplazamiento del mundo. Según la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), la guerra ha provocado el desplazamiento forzado de más de 11,6 millones de personas, convirtiendo a Sudán en el epicentro mundial del éxodo humano. Actualmente, 6,8 millones de personas permanecen desplazadas dentro del país y 4,4 millones han cruzado hacia siete países vecinos, debido a la inseguridad, la falta de alimentos y la destrucción de los servicios básicos.

Sudán lidera el ranking del desplazamiento forzado fuera de su territorio en África. Uno de cada cuatro habitantes es una persona desplazada, mientras que uno de cada seis desplazados internos en el mundo proviene del país africano. A nivel global, una de cada trece personas refugiadas es de origen sudanés, según la ACNUR.

Los principales destinos de las personas refugiadas sudanesas son la República Centroafricana, Chad, Egipto, Etiopía, Libia, Sudán del Sur y Uganda. El 75% de quienes huyen se encuentra en Sudán del Sur y Egipto.

Cientos de refugiados sudaneses esperan la distribución de alimentos en un campamento en Ouaddai, Chad. Créditos ACNUR - Colin Delfosse (ACNUR - Colin Delfosse)

Impacto humanitario y violaciones de derechos humanos

El conflicto en Sudán ha generado una crisis humanitaria histórica. Millones de personas enfrentan acceso restringido a agua potable y atención sanitaria, y la amenaza de hambruna es constante, según el Programa Mundial de Alimentos.

La violencia afecta a toda la población, pero mujeres y niñas sufren de manera desproporcionada, con numerosos casos de violencia sexual, explotación y secuestros, especialmente durante los desplazamientos. En zonas como El Fasher, la violación se utiliza como arma de guerra. La magnitud real de estos abusos podría ser aún mayor debido al temor a denunciar.

La continuidad de ataques y violaciones de derechos fundamentales sitúa a Sudán entre las peores crisis humanitarias de la historia reciente. La impunidad y la falta de protección internacional agravan la emergencia.

Crisis alimentaria y desnutrición

Sudán atraviesa una catástrofe alimentaria, con hambruna confirmada en varias regiones. Más de 21 millones de personas padecen inseguridad alimentaria aguda y no logran acceder regularmente a nutrientes básicos, según el Programa Mundial de Alimentos.

Se estima que 3,7 millones de niños, mujeres embarazadas y lactantes sufren desnutrición, con situaciones críticas en el norte de Darfur, donde más de la mitad de los menores presenta malnutrición. La provisión de ayuda humanitaria está limitada por la inseguridad, los bloqueos y los obstáculos administrativos.

La crisis también afecta a los países vecinos. En Chad, uno de cada diez niños menores de cinco años enfrenta desnutrición aguda severa. El hambre y la violencia intensifican el ciclo de desplazamientos y profundizan la emergencia humanitaria.

Papel de los países vecinos y riesgos asociados

Personas desplazadas en Tawila, Sudán. Créditos ACNUR - Mohammed Jalal ( ACNUR - Mohammed Jalal)

Los países fronterizos han recibido a millones de personas desplazadas, a pesar de enfrentar sus propias crisis económicas y limitaciones en el acceso a servicios básicos. Unos 4,4 millones de personas residen actualmente en siete países vecinos.

Estos sistemas de acogida están saturados. Las dificultades para acceder a servicios y la reducción de la asistencia internacional provocan nuevos desplazamientos, empujando a más personas a buscar refugio más allá de las fronteras.

Ante la prolongación de la crisis y la falta de rutas seguras, aumenta el riesgo de tráfico de personas, un problema creciente según organizaciones internacionales.

Respuestas y llamados a la acción internacional

Organizaciones humanitarias y agencias de Naciones Unidas insisten en la magnitud de la emergencia y en la necesidad de respuestas coordinadas y apoyo urgente. Alfredo Botti, director ejecutivo de Fundación ACNUR Argentina, afirmó: “Tres años después del estallido del conflicto, Sudán continúa siendo la mayor crisis de desplazamiento y la peor crisis humanitaria del mundo, que se desarrolla, además, en el marco de la mayor falta de financiación global en décadas”.

La Fundación ACNUR Argentina informó que es posible ayudar a través de fundacionacnur.org/dona.