Mundo

Tres años de guerra en Sudán: la mayor crisis de desplazamiento del mundo

La violencia, la inseguridad alimentaria y la falta de protección han forzado a 11,6 millones de personas a dejar sus hogares

Guardar
Refugiados sudaneses llegan a la frontera en Adre, Chad, tras huir de Sudán. Créditos ACNUR - Andrew McConnell
Refugiados sudaneses llegan a la frontera en Adre, Chad, tras huir de Sudán. Créditos ACNUR - Andrew McConnell (ACNUR - Andrew McConnell)

Sudán cumple tres años de guerra interna, enfrentando la mayor crisis de desplazamiento del mundo. Según la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), la guerra ha provocado el desplazamiento forzado de más de 11,6 millones de personas, convirtiendo a Sudán en el epicentro mundial del éxodo humano. Actualmente, 6,8 millones de personas permanecen desplazadas dentro del país y 4,4 millones han cruzado hacia siete países vecinos, debido a la inseguridad, la falta de alimentos y la destrucción de los servicios básicos.

Sudán lidera el ranking del desplazamiento forzado fuera de su territorio en África. Uno de cada cuatro habitantes es una persona desplazada, mientras que uno de cada seis desplazados internos en el mundo proviene del país africano. A nivel global, una de cada trece personas refugiadas es de origen sudanés, según la ACNUR.

Los principales destinos de las personas refugiadas sudanesas son la República Centroafricana, Chad, Egipto, Etiopía, Libia, Sudán del Sur y Uganda. El 75% de quienes huyen se encuentra en Sudán del Sur y Egipto.

Cientos de refugiados sudaneses esperan la distribución de alimentos en un campamento en Ouaddai, Chad. Créditos ACNUR - Colin Delfosse
Cientos de refugiados sudaneses esperan la distribución de alimentos en un campamento en Ouaddai, Chad. Créditos ACNUR - Colin Delfosse (ACNUR - Colin Delfosse)

Impacto humanitario y violaciones de derechos humanos

El conflicto en Sudán ha generado una crisis humanitaria histórica. Millones de personas enfrentan acceso restringido a agua potable y atención sanitaria, y la amenaza de hambruna es constante, según el Programa Mundial de Alimentos.

La violencia afecta a toda la población, pero mujeres y niñas sufren de manera desproporcionada, con numerosos casos de violencia sexual, explotación y secuestros, especialmente durante los desplazamientos. En zonas como El Fasher, la violación se utiliza como arma de guerra. La magnitud real de estos abusos podría ser aún mayor debido al temor a denunciar.

La continuidad de ataques y violaciones de derechos fundamentales sitúa a Sudán entre las peores crisis humanitarias de la historia reciente. La impunidad y la falta de protección internacional agravan la emergencia.

Crisis alimentaria y desnutrición

Sudán atraviesa una catástrofe alimentaria, con hambruna confirmada en varias regiones. Más de 21 millones de personas padecen inseguridad alimentaria aguda y no logran acceder regularmente a nutrientes básicos, según el Programa Mundial de Alimentos.

Se estima que 3,7 millones de niños, mujeres embarazadas y lactantes sufren desnutrición, con situaciones críticas en el norte de Darfur, donde más de la mitad de los menores presenta malnutrición. La provisión de ayuda humanitaria está limitada por la inseguridad, los bloqueos y los obstáculos administrativos.

La crisis también afecta a los países vecinos. En Chad, uno de cada diez niños menores de cinco años enfrenta desnutrición aguda severa. El hambre y la violencia intensifican el ciclo de desplazamientos y profundizan la emergencia humanitaria.

Papel de los países vecinos y riesgos asociados

Personas desplazadas en Tawila, Sudán. Créditos ACNUR - Mohammed Jalal
Personas desplazadas en Tawila, Sudán. Créditos ACNUR - Mohammed Jalal ( ACNUR - Mohammed Jalal)

Los países fronterizos han recibido a millones de personas desplazadas, a pesar de enfrentar sus propias crisis económicas y limitaciones en el acceso a servicios básicos. Unos 4,4 millones de personas residen actualmente en siete países vecinos.

Estos sistemas de acogida están saturados. Las dificultades para acceder a servicios y la reducción de la asistencia internacional provocan nuevos desplazamientos, empujando a más personas a buscar refugio más allá de las fronteras.

Ante la prolongación de la crisis y la falta de rutas seguras, aumenta el riesgo de tráfico de personas, un problema creciente según organizaciones internacionales.

Respuestas y llamados a la acción internacional

Organizaciones humanitarias y agencias de Naciones Unidas insisten en la magnitud de la emergencia y en la necesidad de respuestas coordinadas y apoyo urgente. Alfredo Botti, director ejecutivo de Fundación ACNUR Argentina, afirmó: “Tres años después del estallido del conflicto, Sudán continúa siendo la mayor crisis de desplazamiento y la peor crisis humanitaria del mundo, que se desarrolla, además, en el marco de la mayor falta de financiación global en décadas”.

La Fundación ACNUR Argentina informó que es posible ayudar a través de fundacionacnur.org/dona.

Temas Relacionados

Guerra de SudánCrisis HumanitariaInseguridad AlimentariaACNUR

Últimas Noticias

Expertos alertaron en Buenos Aires sobre la guerra de la desinformación: “No es un debate, es una batalla de narrativas”

La Tercera Conferencia Internacional FIMI reunió en la capital argentina a expertos para analizar la sofisticación de las tácticas de desinformación y el impacto de las redes de espionaje en el ecosistema informativo de la región

Expertos alertaron en Buenos Aires sobre la guerra de la desinformación: “No es un debate, es una batalla de narrativas”

Perú apuesta a los F-16 y se endeuda por USD 3.500 millones para tener la Fuerza Aérea más moderna de Sudamérica

El Gobierno de Perú confirmó la adquisición de veinticuatro F-16 Block 70 y una inversión inédita para reemplazar su flota obsoleta. El análisis de Andrei Serbin Pont en Infobae al Mediodía revela el trasfondo financiero y geopolítico de la mayor modernización aérea regional

Perú apuesta a los F-16 y se endeuda por USD 3.500 millones para tener la Fuerza Aérea más moderna de Sudamérica

La OTAN y los principales aliados de Ucrania reafirmaron su apoyo militar a Kiev

Los ministros de Defensa de Alemania y Reino Unido, junto al secretario general de la Alianza y su homólogo ucraniano, enviaron un mensaje unificado desde la capital alemana: el conflicto en Europa del Este no puede quedar eclipsado por la ofensiva contra Teherán

La OTAN y los principales aliados de Ucrania reafirmaron su apoyo militar a Kiev

La BBC recortará 2.000 empleados para enfrentar la caída de ingresos y ajustar su presupuesto

El ajuste fue comunicado previo a la llegada de Matt Brittin como nuevo director general y todavía no se detalló qué áreas o servicios serán afectados

La BBC recortará 2.000 empleados para enfrentar la caída de ingresos y ajustar su presupuesto

India sumó su tercer submarino y alcanzó la triada nuclear en un escenario de tensiones con China y Pakistán

El analista Andrei Serbin Pont explicó en Infobae al Mediodía cómo la incorporación del tercer submarino nuclear consolida la capacidad de disuasión de India frente a sus históricos rivales regionales

India sumó su tercer submarino y alcanzó la triada nuclear en un escenario de tensiones con China y Pakistán
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Irene Vélez respondió a quienes afirman que Colombia no ha querido enviar los hipopótamos de Pablo Escobar a México

Irene Vélez respondió a quienes afirman que Colombia no ha querido enviar los hipopótamos de Pablo Escobar a México

Bayern - Real Madrid, en directo: el partido de vuelta de cuartos de final de Champions en vivo

Empresarios y comerciantes de Ciudad Valles denuncian extorsiones del Cártel del Golfo: acusan a edil de reunirse con el grupo delictivo

Poder Judicial firma pacto contra la extorsión: cómo denunciar y cuántos años de cárcel son por el delito

México y Unión Europea avanzan en acuerdo comercial: buscan eliminar aranceles

INFOBAE AMÉRICA

Panamá reporta menos casos graves de dengue, pero suben contagios en menores

Panamá reporta menos casos graves de dengue, pero suben contagios en menores

El Supremo brasileño abrió una investigación contra Flávio Bolsonaro por vincular a Lula con el narcotráfico

Expertos alertaron en Buenos Aires sobre la guerra de la desinformación: “No es un debate, es una batalla de narrativas”

Los restaurantes en Estados Unidos donde no se permite el uso del celular se vuelven tendencia en 2026

Perú apuesta a los F-16 y se endeuda por USD 3.500 millones para tener la Fuerza Aérea más moderna de Sudamérica

ENTRETENIMIENTO

“The White Lotus 4″ se filmará en Cannes: todo lo que se sabe sobre la nueva temporada

“The White Lotus 4″ se filmará en Cannes: todo lo que se sabe sobre la nueva temporada

Jennie Garth revela cómo afrontó la muerte de Luke Perry: “Sentí una rabia que me hacía querer escapar”

Jamie Lee Curtis auténtica: “Gané un Oscar y también hice comerciales de yogur; todo forma parte de mi historia”

La exnovia de Brooklyn reveló la ansiedad que vivió junto a los Beckham y el trasfondo del quiebre familiar

La película de “Juegos de Tronos” ya tiene título oficial: ¿de qué trata y cuándo se estrena?