Audios y pruebas digitales marcan el juicio al repartidor de FedEx que se declaró culpable por el asesinato de una niña de 7 años en Texas

El juicio contra Tanner Horner en Texas examina la responsabilidad penal por el secuestro y asesinato de Athena Strand de siete años (Captura de video)

Un jurado en Texas escuchó que Tanner Horner, conductor de un camión de reparto de FedEx, realizó búsquedas en su teléfono móvil sobre el funcionamiento de las cámaras de su vehículo poco después de asesinar a Athena Strand, de siete años, en diciembre de 2022.

Según los registros digitales presentados en el juicio, Horner buscó en internet frases como “¿Graban constantemente las cámaras de los camiones de FedEx?” y “Niña desaparecida en Paradise” horas después del homicidio.

Estas consultas, según el especialista en análisis forense digital, permitieron reconstruir la secuencia de sus acciones y precisaron detalles sobre su estado mental, así como sus intentos de eludir la responsabilidad penal.

El proceso judicial definirá en los próximos días si Horner recibirá la pena de muerte por el secuestro y asesinato de la menor.

Las autoridades del condado de Wise, responsables de la investigación, informaron que el cuerpo de Athena Strand fue hallado en un arroyo, a pocos kilómetros de su domicilio, dos días después de la desaparición. Este hallazgo permitió intensificar la búsqueda y facilitó la detención de Horner.

La reconstrucción digital de los movimientos del acusado, junto con las pruebas biológicas, fue fundamental en la obtención de pruebas materiales para la acusación.

Durante el juicio, la fiscalía presentó como evidencia que el ADN de Horner fue hallado debajo de las uñas de la víctima y “en lugares donde no se debería encontrar ADN en una niña de siete años”, según los alegatos iniciales difundidos por el portal británico The Independent

Horner admitió haber estrangulado a Strand tras atropellarla accidentalmente con el camión de reparto, pero negó cualquier abuso sexual. La defensa argumentó que el acusado padece síndrome de Asperger y que los cambios repentinos en su ruta de entrega dentro de FedEx agravaron sus síntomas y su nivel de estrés.

La fase de juicio permitió avanzar en la reconstrucción del perfil psicológico del acusado. En su declaración, explicó que había intentado suicidarse poco antes del homicidio y atribuyó el crimen a un supuesto alter ego, “Zero”. Esta línea fue considerada por los peritos psiquiátricos, aunque la fiscalía sostuvo que se trató de un intento de eludir la responsabilidad penal.

El jurado escuchó llamadas telefónicas grabadas que Horner realizó desde la cárcel luego de ser detenido. En una de ellas, su madre le preguntó si había cometido algún acto sexual contra la niña; él respondió: “Bueno, la verdad es que, con mi medicación, apenas tengo libido”.

Antecedentes judiciales y testimonio de una examiga de Horner

Testimonios y antecedentes personales salen a la luz durante el proceso judicial que definirá si Tanner Horner enfrenta la pena de muerte en Texas (Captura de pantalla)

El juicio también expuso antecedentes previos del acusado, no relacionados judicialmente con el caso de Athena Strand. Una mujer, examiga de Horner, declaró ante el tribunal que fue violada por Horner dos veces en 2013, cuando ella tenía dieciséis años y él veintidós.

Según su testimonio, Horner le pidió que mintiera sobre su edad ante la abuela y le suministró alcohol y marihuana antes de la presunta agresión sexual. La denunciante relató ante el jurado: “Esa noche, cuando decidí que era hora de irme a dormir, me acosté y Tanner Horner empezó a agarrarme, a besarme y procedió a tener relaciones sexuales conmigo”.

Narró una segunda ocasión en la que, según su versión, despertó en la habitación de Horner sintiendo que la tocaba y sostuvo otra relación sexual no consentida.

Explicó que ese episodio la dejó paralizada y con intensa repulsión, lo cual fue señalado en el peritaje psicológico presentado en el tribunal. Añadió que sintió culpa por no denunciar antes, creyendo —según el informe psicológico citado— que su silencio permitió que “a otras personas les ocurriera lo mismo”.

La reconstrucción digital y la investigación forense

El caso Athena Strand reabre el debate sobre los controles de seguridad en empresas de mensajería y reparto en Estados Unidos (Captura de video)

Los registros digitales analizados de Horner resultaron determinantes para precisar la cronología de los hechos y aportar elementos materiales a la investigación.

El experto en forensía digital detalló que las búsquedas en Google realizadas por el acusado tras el crimen permitieron establecer la secuencia de sus movimientos y decisiones. Los fiscales puntualizaron que esa conducta reflejaba premeditación e intento deliberado de evadir la justicia.

Las autoridades del condado de Wise, responsables de la investigación, señalaron que Horner no tenía antecedentes penales por delitos sexuales, más allá de la denuncia expuesta en el juicio. El proceso judicial se sostiene en pruebas materiales, testimonios y el seguimiento digital realizado tras la desaparición y hallazgo del cuerpo de Athena Strand.

El contexto judicial y las consecuencias para Horner

La declaración de una examiga de Tanner Horner expone denuncias previas de agresión sexual y aporte de alcohol y drogas por parte del acusado (Captura de video)

En los próximos días, el tribunal del condado de Wise, en Texas, deberá decidir si Tanner Horner recibirá la pena de muerte por el secuestro y asesinato de Athena Strand. El caso trajo a debate la importancia de los registros digitales en la investigación criminal y el alcance de la vigilancia en el sector de logística en Estados Unidos.

Las autoridades del condado de Wise, responsables de la investigación, y la fiscalía afirmaron que la combinación de pruebas genéticas, testimonios y análisis forense digital permitió construir un caso sólido.

La familia de Athena Strand y organizaciones locales de protección infantil han seguido de cerca el desarrollo del proceso, exigiendo justicia y mayores controles para evitar que crímenes similares se repitan.

El desenlace judicial de Horner será anunciado esta semana, en una audiencia que definirá su destino y establecerá bases para futuros protocolos de seguridad en el sector de mensajería y reparto en Texas.