Estados Unidos

Un hombre asesinó a martillazos a una vendedora en Florida: lo que se sabe hasta ahora

La agresión ocurrió en una estación de servicio de Fort Myers, donde una trabajadora fue atacada fatalmente por un ciudadano haitiano. La detención se realizó el mismo día y el sospechoso enfrenta múltiples cargos de asesinato, daños criminales y destrucción de propiedad

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Retrato de una mujer con gorra verde y velo rojo, labial rojo, un reloj dorado en la muñeca izquierda y un anillo en la mano derecha, apoyando el dedo en el mentón
Un ciudadano haitiano asesinó a Nilufa Easmin, dependienta de una estación de servicio en Fort Myers, Florida, en un ataque premeditado con un martillo (Captura de video: NBC2 News).

Una empleada de una estación de servicio fue asesinada a martillazos la mañana del 2 de abril en Fort Myers, Florida, en un ataque premeditado perpetrado por Rolbert Joachin, ciudadano haitiano que ingresó a Estados Unidos en 2022. Luego de una búsqueda policial, fue arrestado y enfrenta cargos de asesinato, daños materiales y alteración criminal de la propiedad.

Inicialmente, el nombre de la víctima no fue divulgado debido a la Ley Marsy, normativa que protege los derechos y la privacidad de las víctimas en Florida. Sin embargo, el presidente de la Asociación de Bangladesh del Suroeste de Florida y la prensa local la identificaron como Nilufa Easmin, madre de dos niñas menores y recientemente nacionalizada estadounidense.

El ataque y sus consecuencias inmediatas

Las imágenes captadas por cámaras de seguridad y divulgadas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) muestran a Joachin mientras golpea repetidamente un automóvil con un objeto contundente frente a la estación de servicio. Nilufa Easmin, quien trabajaba como dependienta, salió del local y se aproximó hacia el atacante.

De acuerdo con documentos judiciales, el agresor la atacó con siete golpes en la cabeza y el torso, causándole lesiones mortales. Los agentes de policía recibieron una llamada de emergencia a las 7:19 de la mañana y, al llegar al lugar, encontraron a la víctima sin signos vitales.

Captura de cámara de seguridad muestra a un hombre de camiseta amarilla corriendo y una mujer de rosa caminando frente a una tienda en Florida con un SUV negro
El Departamento de Seguridad Nacional difundió imágenes del crimen captadas por cámaras de seguridad (Captura de video: NBC2 News).

Joachin fue detenido el mismo día del crimen con la colaboración de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y permanece bajo custodia sin derecho a fianza, acusado de asesinato, daños criminales y destrucción de propiedad por un valor superior a USD 1.000, según CNN y FOX 35 Orlando.

La audiencia de comparecencia ante el juez está programada para el 4 de mayo y el proceso de remoción migratoria quedará suspendido hasta que finalice el procedimiento penal. Las autoridades precisaron que, independientemente del resultado judicial, será deportado una vez concluido el juicio.

Un hombre de tez oscura con camiseta negra y pantalones a cuadros es escoltado por dos agentes de policía junto a un vehículo policial negro
Rolbert Joachin fue arrestado el mismo día y enfrenta cargos de asesinato, daños materiales y destrucción de propiedad sin derecho a fianza (Facebook: Fort Myers Police Department).

Confesión y antecedentes del acusado

El proceso judicial reveló que el acusado tenía antecedentes policiales y, según su declaración a los investigadores, actuó de manera premeditada al buscar y confrontar a Nilufa Easmin. De acuerdo con Gulf Coast News, no existía una relación previa directa entre ambos, aunque hubo un contacto anterior aún no esclarecido.

Incluso Joachin declaró que llevaba la misma ropa que la víctima le había visto dos días antes, con el objetivo de que lo reconociera, y que dañó deliberadamente su automóvil con un martillo para provocar que saliera del local.

Además, se reveló que su situación migratoria era irregular: tras ser interceptado en un operativo de contrabando marítimo en 2022 y recibir una orden definitiva de expulsión, posteriormente obtuvo el Estatus de Protección Temporal (TPS), beneficio que perdió formalmente tras su arresto.

La investigación continúa abierta y no se no ha divulgado un posible motivo más allá de la confesión del acusado. Detectives señalaron que Joachin figura como sospechoso en otra causa activa en Fort Myers, aunque no se proporcionaron detalles adicionales.

Hombre con barba y bata acolchada beige es escoltado por policías en un tribunal. Se ven monitores de computadora y una bandera estadounidense en el fondo
Rolbert Joachin admitió ante la policía haber planeado el crimen y confesó su intención de atraer a la víctima fuera del local (Captura de video: NBC2 News).

El caso que reaviva el debate migratorio en Estados Unidos

Los hechos provocaron un debate político a nivel nacional. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, utilizó la difusión del video del ataque, publicado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), para criticar las protecciones humanitarias dirigidas a inmigrantes haitianos. Trump afirmó en sus redes sociales que el programa de Estatus de Protección Temporal (TPS) es “fraudulento y objeto de abusos” y anunció su intención de eliminarlo, según informó CNN.

De acuerdo con el medio estadounidense, el TPS permite que ciudadanos de países afectados por conflictos armados o desastres naturales trabajen y residan legalmente en Estados Unidos, siempre que no hayan sido condenados por delitos graves o por más de una falta menor. En el caso de Haití, este beneficio se activó tras el terremoto de 2010. Actualmente, más de 350.000 ciudadanos haitianos se acogen a este programa, cuyo futuro es incierto luego del pedido reciente de Trump a la Corte Suprema para que intervenga.

Por su parte, la Haitian Bridge Alliance, organización dedicada a la defensa de los derechos de migrantes haitianos, condenó tanto el crimen como su utilización política. Asimismo, Guerline Jozef, directora ejecutiva, afirmó en un comunicado: “La explotación de esta tragedia para demonizar a los inmigrantes haitianos y desmantelar las protecciones humanitarias es injusta y profundamente perjudicial. Los haitianos con Estatus de Protección Temporal (TPS) y las familias inmigrantes en Estados Unidos son trabajadores, cuidadores, estudiantes y vecinos. Merecen dignidad, protección y políticas basadas en la verdad, no en el miedo”.

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