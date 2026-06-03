Nueva muerte entre los científicos desaparecidos en EE.UU.: hallan los restos de una empleada de Los Álamos

Melissa Casias desapareció tras ausentarse en su trabajo en el Laboratorio Nacional de Los Álamos y dejó pertenencias personales en su casa (Facebook: Find Melissa Mondragon Casias).

Los restos de Melissa Casias, empleada del Laboratorio Nacional de Los Álamos, fueron identificados en un bosque nacional de Nuevo México, casi un año después de su desaparición. Casias forma parte de una serie de extravíos y muertes de personal vinculado con información sensible de Estados Unidos, informó CBS News.

La Policía Estatal de Nuevo México comunicó que los restos fueron encontrados junto a un arma de fuego el 28 de mayo por un excursionista en el área de McGaffey Ridge, dentro del Bosque Nacional Carson, cerca de Taos y a unas seis millas de su casa, de acuerdo con USA TODAY y NBC News. Aún no se determinó la causa y las circunstancias del fallecimiento.

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La desaparición ocurrió tras una jornada laboral inconclusa y dejó objetos personales en la vivienda

Casias, de 53 años, fue reportada como desaparecida el 26 de junio de 2025, luego de no presentarse a su trabajo ni regresar a su domicilio tras una visita a su hija, según CBS News. Se desempeñaba como asistente administrativa en el Laboratorio Nacional de Los Álamos, institución que considera prioritarias actividades como el diseño y la producción de armas nucleares, la respuesta a amenazas nucleares y el desarrollo de ciencia, tecnología e ingeniería para la seguridad nacional, según USA TODAY.

El día en que desapareció, su supervisor contactó a su esposo debido a que no se presentó a trabajar, contó Mark Casias a NBC News en una entrevista realizada el año pasado. Según su relato, su esposa lo dejó en el laboratorio, donde ambos trabajaban, y le informó que se dirigiría a otro sector de la instalación para completar una tarea, pero no volvió como estaba previsto.

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Más tarde, la hija de la pareja, Sierra, encontró sus pertenencias personales, entre ellas llaves y un teléfono que había sido restablecido a la configuración de fábrica, detalló el mismo medio.

Por su parte, Jazmin McMillen, sobrina de Casias, declaró a CBS News que revisó imágenes de vigilancia, en las que su tía aparece por última vez sola en una carretera con una mochila. Además, un conocido de la familia aseguró haberla visto esa tarde cuando se dirigía hacia el este por la Ruta Estatal 518, informó el sargento Ricardo Breceda a NBC News el año pasado.

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Posteriormente, Mark señaló que revisó archivos que, según su testimonio, mostraban que Melissa enfrentaba una situación de gran presión en ese periodo, aunque prefirió no revelar la información.

La familia confirmó la identificación de su cuerpo a través de la página de Facebook “Find Melissa Mondragon Casia” (“Encuentren a Melissa Mondragon Casia”): “Los restos encontrados en Río Chiquito pertenecen a Melissa. Habrá más información próximamente, pero lo que podemos decirles ahora es que fue localizada en un área previamente rastreada. Es una noticia muy difícil de asimilar, estamos profundamente consternados y seguiremos buscando justicia”.

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Un excursionista encontró el cuerpo de Casias junto a un arma de fuego en el Bosque Nacional Carson, cerca de Taos y a seis millas de su vivienda (Sierra Casias).

El caso quedó ligado a una serie de muertes y desapariciones de científicos estadounidenses

Melissa Casias fue la segunda persona empleada en el laboratorio en desaparecer en 2025, después de Anthony Chavez, de 78 años, en mayo de ese año. Ambos casos forman parte de un grupo de al menos 10 científicos y trabajadores de laboratorio desaparecidos o fallecidos que se desempeñaban en instalaciones vinculadas con tecnología nuclear o espacial sensible, informó CBS News y Daily Mail.

Entre los casos documentados figura la muerte de Joshua LeBlanc, encontrado sin vida tras un incendio vehicular en Alabama el 22 de julio de 2025. También se reportó el hallazgo sin vida de Amy Eskridge, científica de 34 años vinculada al desarrollo de tecnología antigravedad y a investigaciones sobre fenómenos aéreos no identificados, en el mismo estado.

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Otro caso fue el del astrofísico Carl Grillmair, especialista en telescopios infrarrojos de la NASA, asesinado en su residencia de California en febrero de 2026. También, los científicos Michael David Hicks y Frank Maiwald, ambos vinculados con el Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) de la NASA, murieron en 2023 y 2024, respectivamente, en circunstancias que no fueron detalladas públicamente.

De ese laboratorio también desapareció Monica Jacinto Reza, científica de la NASA, en California en junio de 2025, poco después de asumir la dirección de un grupo de investigación en materiales avanzados.

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Primera fila, de izquierda a derecha: Michael David Hicks, Monica Reza, Frank Maiwald, Carl Grillmair y William Neil McCasland. Segunda fila, de izquierda a derecha: Anthony Chavez, Melissa Casias, Nuno Loureiro, Jason Thomas y Steven Garcia.

En Massachusetts, se encuentra el caso de Nuno Loureiro, físico del MIT y experto en fusión nuclear, hallado sin vida en su domicilio de Brookline en diciembre de 2025. A ese episodio se sumó el de Jason Thomas, investigador farmacéutico especialista en tratamientos oncológicos, cuyo cuerpo fue hallado en un lago en marzo de 2026 después tres meses de búsqueda.

En Nuevo México, continúa la búsqueda del general retirado de la Fuerza Aérea William “Neil” McCasland, quien desapareció en Albuquerque en febrero de 2026, tras dejar atrás todos sus dispositivos personales, excepto sus botas de montaña, billetera y un revólver calibre .38 en funda de cuero. En el mismo estado se sumó la desaparición de Steven Garcia, encargado de almacén de la Agencia Nacional de Seguridad Nuclear en Albuquerque, en agosto de 2025.

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