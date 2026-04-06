El CEO de JPMorgan señala riesgos en la geopolítica, la inteligencia artificial y la inflación en su carta anual

ARCHIVO: El director ejecutivo de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, asiste a la 56ª reunión anual del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) en Davos, Suiza, el 21 de enero de 2026 (Reuters)

El director ejecutivo de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, advirtió en su carta anual a accionistas sobre los riesgos derivados de la inestabilidad geopolítica, las transformaciones tecnológicas impulsadas por la inteligencia artificial y el impacto de regulaciones financieras cada vez más estrictas, en un contexto que, según describió, exige renovar los valores fundamentales de Estados Unidos: “libertad, oportunidad y liderazgo global”.

En el documento difundido este lunes, Dimon consideró que estos desafíos, sumados al entorno económico incierto, constituyen la mayor amenaza para la economía y la banca estadounidense, informó CNBC.

Dimon precisó que, ante las recientes propuestas regulatorias de las autoridades de Estados Unidos, JPMorgan enfrentaría requisitos de capital hasta 50% mayores en la mayoría de préstamos a consumidores y empresas cuando se compara con un gran banco que no es considerado de importancia sistémica global (GSIB, por sus siglas en inglés). El directivo calificó esa exigencia como “francamente absurda” y declaró: “No es correcto y no es estadounidense”.

El ejecutivo sentenció que “los desafíos que todos enfrentamos son significativos” y enumeró como principales amenazas la guerra en Ucrania, el conflicto en Irán, las tensiones crecientes con China y el persistente ambiente de violencia y terrorismo en Medio Oriente, según recogió CNBC. En su análisis, Dimon subrayó que el desenlace de estos acontecimientos “puede ser el factor determinante para el orden económico global del futuro”.

“Los desafíos que todos enfrentamos son significativos”, dijo Dimon. “Ahora, debido a la guerra en Irán, enfrentamos además la posibilidad de importantes y continuos shocks en los precios del petróleo y las materias primas, junto con la reconfiguración de las cadenas de suministro globales, lo que podría conducir a una inflación más persistente y, en última instancia, a tasas de interés más altas de lo que los mercados esperan actualmente.”

Dimon, al frente del mayor banco del mundo por capitalización bursátil, dedicó buena parte de su mensaje a repasar tanto los riesgos externos —particularmente los conflictos y realineamientos internacionales— como internos, entre ellos el aumento de la inflación y la disrupción en los mercados privados. A criterio del jefe de JPMorgan, la administración de nuevas reglas de capital y liquidez, la construcción de las pruebas de estrés de la Reserva Federal y la gestión de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos poseen “fallas graves” que han “debilitado el sistema financiero y restringido el crédito productivo”.

ARCHIVO: Jamie Dimon, posa para un retrato mientras asiste a una entrevista con Reuters en Detroit, Míchigan, Estados Unidos, el 5 de noviembre de 2025 (Reuters)

La reciente propuesta conocida como Basel 3 Endgame (B3E) y el recargo GSIB, emitidos por reguladores estadounidenses en marzo, generaron una respuesta mixta en JPMorgan. Dimon reconoció que se identificaron ajustes para moderar el aumento de capital en comparación con los lineamientos formulados en 2023, pero criticó aspectos que catalogó de “incongruentes”. Según evaluó para CNBC, la fragmentación normativa ha generado un sistema “costoso, lento y menos eficaz” tras la reforma bancaria que siguió a la crisis financiera de 2008.

JPMorgan advierte sobre volatilidad en mercados privados

En materia de mercados privados, Dimon alertó sobre la limitada transparencia y la ausencia de mecanismos rigurosos de valuación de créditos, elementos que —a su juicio— incrementan la probabilidad de ventas abruptas si los inversionistas anticipan deterioros en el entorno económico. Según citó CNBC, “las pérdidas efectivas ya superan lo que correspondería dada la situación actual”. Consideró, además, que en adelante se espera que los entes reguladores impongan calificaciones más exigentes y requerimientos adicionales de capital para fondos de crédito privado.

El máximo responsable de JPMorgan Chase observó también un cambio profundo en las relaciones comerciales internacionales, impulsado por la política arancelaria de Estados Unidos en los últimos años y la consecuente redefinición de alianzas. “Las disputas comerciales no han terminado. Numerosos países analizan con quiénes deben establecer acuerdos”, afirmó Dimon y subrayó que la prioridad global es la resiliencia y la seguridad nacional, aun cuando persistan dudas sobre los efectos a largo plazo de estas políticas.

El avance de la inteligencia artificial

Acerca del crecimiento de la inteligencia artificial, Dimon reiteró que el ritmo de adopción observado “no se compara con ninguna tecnología previa” y que su despliegue será “transformador”, aunque reconoció que aún es incierto cómo la revolución en IA redistribuirá el poder y los resultados entre sectores. Insistió en que “la inversión en IA no es una burbuja especulativa; aportará beneficios significativos”. Sin embargo, admitió que resulta imposible prever ahora “quiénes serán los grandes ganadores y perdedores” en los rubros afectados por esta tecnología.

En febrero, Dimon ya había anticipado que la IA está modificando la composición del personal en JPMorgan, donde existen “grandes planes de reubicación de empleados”. El banco ha implementado soluciones de inteligencia artificial en todas las áreas de su negocio bajo la supervisión de Derek Waldron, director de Análisis.

Dimon expuso además que las transformaciones derivadas de la IA producirán efectos secundarios y terciarios que podrían impactar profundamente en la sociedad, por lo que —afirmó— el sector financiero debe estar preparado para monitorizar y gestionar tanto los riesgos advertidos como los imprevisibles.

Geopolítica y regulación: doble presión

El informe dirigido por Dimon constituye un llamado a que Estados Unidos reafirme los valores que le permitieron ejercer un papel de liderazgo en occidente. El ejecutivo concluyó en palabras recogidas por CNBC: “Incluso en tiempos difíciles, confiamos en que Estados Unidos hará lo que siempre ha hecho: apoyarse en los valores que han definido a nuestra nación singular y han sustentado nuestro liderazgo en el mundo libre”.