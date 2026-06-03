Estados Unidos

La Legislatura de Nueva York aprueba la ley SUNNY para permitir paneles solares enchufables

La norma habilita equipos portátiles de hasta 1.200 watts en ventanas o balcones sin permiso previo de la distribuidora, con conexión a un tomacorriente común, requisitos de seguridad y aviso a la empresa en 30 días

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VLa Legislatura del estado de Nueva York aprobó la ley SUNNY, que permite a los residentes instalar pequeños paneles solares enchufables en ventanas o balcones sin autorización previa de la empresa eléctrica. REUTERS/Piroschka van de Wouw/File Photo/File Photo
VLa Legislatura del estado de Nueva York aprobó la ley SUNNY, que permite a los residentes instalar pequeños paneles solares enchufables en ventanas o balcones sin autorización previa de la empresa eléctrica. REUTERS/Piroschka van de Wouw/File Photo/File Photo

La Legislatura del estado de Nueva York aprobó la ley SUNNY, que permite a los residentes instalar pequeños paneles solares enchufables en ventanas o balcones sin autorización previa de la empresa eléctrica.

La medida, que ahora espera la decisión de la gobernadora Kathy Hochul, habilita equipos de hasta 1.200 watts, según Gothamist y el gobierno estatal.

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La propuesta autoriza equipos portátiles de hasta 1.200 watts que podrán conectarse a un tomacorriente estándar, siempre que cumplan los códigos contra incendios y cuenten con la aprobación de un laboratorio de pruebas acreditado, según Gothamist. La norma exige notificar a la empresa de servicios públicos dentro de los 30 días posteriores a la instalación.

Si Hochul la promulga, la ley abrirá el uso de energía solar a inquilinos y habitantes de edificios, un grupo que hasta ahora quedaba fuera de un marco regulatorio orientado sobre todo a instalaciones de mayor escala en viviendas unifamiliares o edificios multifamiliares, según Gothamist.

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La gobernadora no fijó posición pública sobre el proyecto y tiene hasta fin de año para firmarlo o vetarlo, mientras una portavoz indicó que revisará la legislación, también según Gothamist.

Si Hochul la promulga, la ley abrirá el uso de energía solar a inquilinos y habitantes de edificios, un grupo que hasta ahora quedaba fuera de un marco regulatorio orientado sobre todo a instalaciones de mayor escala en viviendas unifamiliares o edificios multifamiliares. REUTERS/Angelina Katsanis/File Photo
Si Hochul la promulga, la ley abrirá el uso de energía solar a inquilinos y habitantes de edificios, un grupo que hasta ahora quedaba fuera de un marco regulatorio orientado sobre todo a instalaciones de mayor escala en viviendas unifamiliares o edificios multifamiliares. REUTERS/Angelina Katsanis/File Photo

Alcance de la ley y apoyo de la distribuidora

La ley no obliga a propietarios ni a asociaciones de propietarios a permitir estos paneles, según Gothamist. Su alcance central es legalizar la conexión directa de estos dispositivos a la red doméstica sin un acuerdo de interconexión previo con la distribuidora.

La asambleísta Emily Gallagher, demócrata de Brooklyn y autora del proyecto, dijo a Gothamist que esta tecnología ya se expandió en otros centros urbanos y que Nueva York debe seguir ese camino.

“Sé que la ciudad de Nueva York está deseando hacerlo, al igual que varias otras ciudades del estado”, dijo Gallagher a Gothamist. “Y va a permitir que la gente genere por sí misma una pequeña cantidad de energía renovable verde que pueda usar en su propia casa”.

Paneles solares en un tejado urbano con el horizonte de Nueva York y rascacielos al fondo, bajo un cielo naranja y azul al atardecer.
La Legislatura del estado de Nueva York aprobó la ley SUNNY, que permite a los residentes instalar pequeños paneles solares enchufables en ventanas o balcones sin autorización previa de la empresa eléctrica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las distribuidoras eléctricas pelearon proyectos similares en más de dos docenas de estados con el argumento de que esos paneles deben quedar sujetos a acuerdos de conexión cuando se enlazan con la red estatal, según Gothamist. En Nueva York, la posición fue distinta.

ConEd respaldó la iniciativa en un memorando distribuido a legisladores y afirmó, según Gothamist, que la norma logra un “equilibrio apropiado”.

En ese documento, la empresa señaló que la ley “es coherente con ampliar el acceso de los clientes a soluciones de energía limpia de pequeña escala y, al mismo tiempo, mantener estándares esenciales de seguridad y confiabilidad de la red”, y añadió que, por su tamaño reducido, estos equipos presentan un riesgo mínimo para la ingeniería y la red.

Paneles solares instalados en tejados de edificios en Nueva York, con el horizonte de la ciudad, incluyendo el Empire State Building, al fondo.
La Legislatura del estado de Nueva York aprobó la ley SUNNY, que permite a los residentes instalar pequeños paneles solares enchufables en ventanas o balcones sin autorización previa de la empresa eléctrica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Medidas del presupuesto estatal sobre energía

La discusión sobre los paneles enchufables coincide con un paquete más amplio de medidas energéticas firmado por Hochul dentro del presupuesto estatal del año fiscal 2027, de acuerdo con el gobierno de Nueva York.

Ese plan incluye USD 1.000 millones en cheques únicos de reembolso de energía, nuevas restricciones a los costos que las compañías pueden trasladar a los usuarios y programas para expandir la energía limpia.

Según el gobierno estatal, el programa POWER enviará por correo reembolsos entre septiembre y diciembre: USD 200 para parejas con declaración conjunta e ingresos inferiores a USD 150.000, USD 150 para parejas con ingresos entre USD 150.000 y USD 300.000, y USD 100 para personas solteras con ingresos inferiores a USD 150.000.

Vista aérea de tejados residenciales en Nueva York con numerosos paneles solares y personas. El horizonte de Manhattan se eleva al fondo al atardecer.
Vecinos de Nueva York utilizan paneles solares instalados en sus tejados para generar energía limpia, con el horizonte de Manhattan al fondo al atardecer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hochul afirmó, de acuerdo con el comunicado oficial, que “las peligrosas políticas provenientes de Washington dispararon los costos de la energía y los neoyorquinos necesitan alivio”.

El mismo presupuesto crea un índice de asequibilidad energética para medir el peso real de las tarifas sobre los hogares y comparar a las empresas de servicios públicos de Nueva York con las del resto del país, según el gobierno estatal.

Si una revisión tarifaria eleva la carga energética media de los hogares por encima del 6%, el estado podrá designar un monitor independiente de asequibilidad en la junta directiva de la empresa afectada.

También se asignan USD 33 millones al programa Excelsior Power, que ofrecerá 25 dólares mensuales durante el primer año a los consumidores que se adhieran a esquemas de flexibilidad de la red, de acuerdo con el gobierno estatal.

La administración sostiene que ese mecanismo reducirá costos del sistema por cientos de millones de dólares al año al desplazar demanda y aprovechar tecnologías inteligentes.

Cambios en interconexión y financiamiento

Dentro del mismo paquete, la Ley de Aceleración de la Energía Solar para una Energía Asequible, identificada como ASAP, modificará la forma en que las empresas actualizan la red para acelerar la interconexión solar con seguimiento de costos, más transparencia y uso de herramientas de red inteligente cuando resulten convenientes, según el gobierno de Nueva York. La estrategia busca ampliar la energía solar sin trasladar sobrecostos imprevisibles a los consumidores.

El presupuesto además incorpora USD 1.000 millones adicionales al Programa de Futuro Sostenible, con USD 500 millones para reducir emisiones en edificios, USD 300 millones para proyectos renovables, hasta USD 75 millones para transporte de cero emisiones y USD 50 millones para mitigación de metano, según el gobierno estatal.

El programa EmPower+ recibirá USD 200 millones, incluidos USD 150 millones del fondo y USD 50 millones del presupuesto de capital de NYSERDA, de acuerdo con la misma fuente.

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