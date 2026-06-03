Los afiliados de Covered California cancelaron 374.000 pólizas en el primer trimestre

La pérdida de ayudas federales y el alza de las primas empujaron a 374.000 afiliados de Covered California a cancelar su seguro en los primeros tres meses del año (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pérdida de ayudas federales y el alza de las primas empujaron a 374.000 afiliados de Covered California a cancelar su seguro en los primeros tres meses del año, según estadísticas oficiales citadas por Los Ángeles Times, un retroceso que afecta sobre todo a la clase media y que, de acuerdo con la directora ejecutiva del mercado estatal Jessica Altman, puede ampliarse durante 2026.

Las bajas equivalen al 19% de quienes habían renovado sus pólizas durante el período de inscripción abierta, según funcionarios estatales. En los tres años anteriores, ese índice había oscilado entre 13% y 15%.

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El impacto ya aparece en el total de afiliados. Covered California tenía 1,8 millones de inscritos en febrero, frente a 1,94 millones un año antes, una caída de 7%.

Altman, directora ejecutiva de Covered California, atribuyó el aumento de las cancelaciones al fin de los subsidios federales ampliados, que elevó el costo de los planes para la mayoría de los californianos de clase media. “Esperamos que las pérdidas de cobertura aumenten a lo largo del año”, dijo Altman a Los Ángeles Times.

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Unos 374.000 afiliados de Covered California cancelaron su seguro de salud en los primeros tres meses del año debido al alza de primas y la pérdida de ayudas federales, afectando a la clase media. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fin de los subsidios federales elevó el costo para hogares de ingresos medios

La razón central del aumento de las cancelaciones fue el vencimiento, el 31 de diciembre, de los subsidios federales reforzados que el Congreso había aprobado durante la pandemia de COVID-19.

Este año, muchos californianos que dependen del mercado estatal creado por la Ley de Cuidado de Salud Asequible afrontaron costos anuales de varios cientos de dólares más que en 2025.

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En 2021, el Congreso había votado una ampliación temporal de las ayudas para planes de la ACA, según Los Ángeles Times. Esa ley también extendió el programa a familias con mayores ingresos: antes de esa reforma, solo podían recibir subsidios quienes ganaban menos del 400% del nivel federal de pobreza, hoy equivalente a USD 62.600 anuales para una persona sola o USD 128.600 para una familia de cuatro.

La razón central del aumento de las cancelaciones fue el vencimiento, el 31 de diciembre, de los subsidios federales reforzados que el Congreso había aprobado durante la pandemia de COVID-19. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La norma de 2021 eliminó ese tope de ingresos y limitó el costo de las primas para esas familias de mayores ingresos a no más de 8,5% de sus ingresos.

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Con la expiración de esa protección, una parte de la clase media quedó expuesta a aumentos directos en sus pagos mensuales.

A esa pérdida de ayuda se sumó otro factor: la prima promedio cobrada por las aseguradoras para un plan de Covered California subió más de diez% este año por el aumento de los costos médicos, según Los Angeles Times.

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El efecto combinado fue un encarecimiento adicional de la cobertura para quienes no califican para Medi-Cal, el seguro público de California para personas pobres y con discapacidad, y tampoco reciben seguro a través de su empleador.

California intenta contener la caída con subsidios estatales

El mercado estatal de California, como otros creados bajo la ACA, está dirigido a personas que no tienen acceso a un plan laboral y cuyos ingresos son demasiado altos para Medi-Cal, el seguro público para personas pobres y con discapacidad, según Los Angeles Times.

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Aun así, el descenso de afiliados en California fue menor que en otros estados porque el gobierno estatal decidió cubrir parte del vacío con fondos propios.

Este año, el estado presupuestó USD 190 millones en subsidios para primas destinados a personas con ingresos de hasta 165% del nivel federal de pobreza, según Los Angeles Times.

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En su propuesta presupuestaria, el gobernador Gavin Newsom planteó gastar USD 300 millones en 2027 para ampliar esas ayudas a afiliados con ingresos de hasta 200% del nivel federal de pobreza, es decir, USD 31.920 para una persona o USD 66.000 para una familia de cuatro.

“Puede que en 2027 veamos en realidad a varios afiliados de Covered California pagando menos” gracias a esos subsidios estatales adicionales, dijo Altman a Los Angeles Times. Esa propuesta, de todos modos, todavía debe debatirse en Sacramento y recibir la aprobación de la Legislatura estatal.

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Newsom también propuso en mayo destinar otros USD 27 millones de fondos estatales para ayudar a los afiliados a cubrir la atención de afirmación de género, según funcionarios estatale. Esa cifra se suma a los USD 30 millones que antes había propuesto gastar este año y el próximo para compensar esos costos.

La iniciativa surgió después de que autoridades federales de salud adoptaran el año pasado una regla según la cual los planes de la ACA subsidiados por el gobierno federal ya no podían cubrir la atención de afirmación de género porque dejó de considerarse un “beneficio esencial de salud”, según Los Angeles Times.

El traslado hacia planes Bronze preocupa por el riesgo de postergar atención

El encarecimiento de las pólizas ya modificó el comportamiento de los usuarios. Debido al mayor costo de este año, más personas están optando por los planes Bronze, de menor precio.

Esos planes implican copagos y deducibles más altos que las opciones más caras. “Nos preocupa mucho el gran desplazamiento hacia Bronze”, dijo Altman a Los Angeles Times. “Cuando los costos compartidos son más altos, es más probable que la gente posponga la atención”.