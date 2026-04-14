Estados Unidos

Estados Unidos restableció las sanciones al crudo iraní como parte de su estrategia de “máxima presión” contra Teherán

La suspensión de la exención afecta a cargamentos embarcados antes de marzo y refuerza el cerco sobre las fuentes de ingresos del régimen teocrático

Guardar
Estados Unidos restableció las sanciones al crudo iraní como parte de su estrategia de “máxima presión” contra Teherán (REUTERS/Benoit Tessier)
Estados Unidos restableció las sanciones al crudo iraní como parte de su estrategia de “máxima presión” contra Teherán (REUTERS/Benoit Tessier)

El gobierno de Estados Unidos confirmó este martes que no prorrogará la exención temporal que permitía la venta de petróleo iraní, una medida que había sido adoptada para paliar la volatilidad en los mercados energéticos tras el estallido del conflicto en Medio Oriente.

La autorización, que expira el 19 de abril, había permitido la entrega de crudo y derivados iraníes cargados en buques antes del 20 de marzo, pero no será renovada, según informó el Departamento del Tesoro.

La decisión marca el regreso de la política de “máxima presión” sobre Teherán, con el objetivo de limitar su capacidad de financiar actividades que Washington considera desestabilizadoras en la región.

“Estamos preparados para desplegar sanciones secundarias contra instituciones financieras extranjeras que continúen respaldando las operaciones de Irán”, advirtió el Tesoro en un comunicado.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, había explicado en marzo que la autorización temporal buscaba evitar un shock inmediato en el suministro global, permitiendo que hasta 140 millones de barriles de petróleo ya embarcados llegaran a su destino final. Sin embargo, la administración Trump considera que la situación internacional exige volver a un régimen estricto de sanciones para forzar un cambio de actitud en Teherán.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent en una foto de archivo (REUTERS/Abdul Saboor)
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent en una foto de archivo (REUTERS/Abdul Saboor)

Funcionarios estadounidenses indicaron que el gobierno está enviando notificaciones formales a autoridades y bancos en China, Hong Kong, Emiratos Árabes Unidos y Omán. En las comunicaciones, Washington solicita cooperación para frenar operaciones financieras que permitan a Irán evadir restricciones, y advierte que tiene pruebas de que instituciones en esos países han procesado fondos vinculados a actividades ilícitas iraníes.

La reaplicación de las restricciones se produce en un contexto en el que las conversaciones entre Washington y Teherán no han logrado resultados concretos.

Tras una ronda de negociaciones celebrada en Islamabad la semana pasada, no se alcanzó ningún acuerdo sustantivo y el presidente Donald Trump ordenó el bloqueo de los puertos iraníes como medida de presión adicional.

El gobierno estadounidense insiste en que solo la renuncia verificable al desarrollo nuclear y el cese de actividades consideradas hostiles por la comunidad internacional permitirán un alivio de las sanciones.

La administración Trump sostiene que el control estricto del flujo de petróleo y la vigilancia sobre las transacciones bancarias internacionales son herramientas esenciales para evitar que Irán obtenga ingresos que puedan ser destinados a su programa nuclear o a financiar a grupos armados aliados en la región.

Wl presidente Donald Trump ordenó el bloqueo de los puertos iraníes como medida de presión adicional
Wl presidente Donald Trump ordenó el bloqueo de los puertos iraníes como medida de presión adicional

El Tesoro estadounidense subrayó que cualquier entidad extranjera que facilite operaciones petroleras prohibidas se expondrá a sanciones secundarias, lo que podría afectar su acceso al sistema financiero global.

Mientras tanto, el impacto de la decisión estadounidense ya se percibe en el mercado energético. El fin de la autorización temporal incrementó la incertidumbre entre los operadores y provocó movimientos de buques cisterna que decidieron modificar su rumbo ante la inminencia del bloqueo.

Los principales países importadores están evaluando alternativas de suministro, mientras persiste la tensión en torno a la seguridad de las rutas marítimas en el golfo Pérsico.

En este escenario, la política de presión máxima adoptada por Washington busca restringir la capacidad de Irán para obtener ingresos por la venta de hidrocarburos, en un esfuerzo coordinado con aliados internacionales para influir en el comportamiento de Teherán en la región. El fin de la exención marca un endurecimiento del régimen de sanciones, en medio de una crisis diplomática y militar sin resolver.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

Estados UnidosIránPetróleo iraníDepartamento del TesoroGuerra en Medio OrienteÚltimas Noticias AméricaScott BessentDonald TrumpEstrecho de OrmuzPuertos iraníes

Últimas Noticias

Un plan frustrado, la intervención del FBI y la tensión en la comunidad marcan el caso de la Jewish Defense League en Nueva York

La investigación sobre el supuesto complot de asesinato sacude a la ciudad, involucra a autoridades federales y genera preocupación en grupos religiosos y defensores de derechos civiles por las posibles repercusiones sociales

Un plan frustrado, la intervención del FBI y la tensión en la comunidad marcan el caso de la Jewish Defense League en Nueva York

Las acciones estadounidenses subieron frente a las expectativas de diálogo entre Estados Unidos e Irán

Un incremento en los principales índices bursátiles se registró tras señales de nuevas negociaciones diplomáticas que generan optimismo sobre una posible reducción de las tensiones geopolíticas y un menor impacto económico a nivel global

Las acciones estadounidenses subieron frente a las expectativas de diálogo entre Estados Unidos e Irán

Nueva York financia aire acondicionado hasta USD 1.000: quiénes reciben la ayuda y hasta cuándo inscribirse

El beneficio estatal busca proteger a quienes enfrentan mayor riesgo por el calor, con un proceso de selección basado en criterios de salud y situación familiar

Nueva York financia aire acondicionado hasta USD 1.000: quiénes reciben la ayuda y hasta cuándo inscribirse

El precio del tomate alcanza su nivel más alto en ocho años en Estados Unidos

Las recientes alzas en las tarifas aplicadas a la importación desde México, junto con el incremento en el costo de los combustibles y los fertilizantes, generan una presión adicional sobre los gastos de las familias estadounidenses

El precio del tomate alcanza su nivel más alto en ocho años en Estados Unidos

Una mujer superó un cáncer de pulmón en etapa 4 tras recibir un pronóstico de 12 años de vida

Un tratamiento personalizado basado en el perfil molecular permitió que una residente de Kentucky, madre de tres hijos, supere seis años sin evidencia de enfermedad tras sufrir una variante poco frecuente de cáncer pulmonar

Una mujer superó un cáncer de pulmón en etapa 4 tras recibir un pronóstico de 12 años de vida

TECNO

De asistentes a empleados autónomos: la tecnología que ya hace el trabajo pesado por ti

De asistentes a empleados autónomos: la tecnología que ya hace el trabajo pesado por ti

Ya no solo se viaja por descanso: crecen las vacaciones por skincare y bienestar

Uber anuncia que llega a todos los departamentos de Colombia usando también servicio de taxi

Microsoft planea un futuro donde Copilot se encargue de correos y tareas por ti

¿Sin enchufes? La revolucionaria computadora que funciona con resortes y calor ambiental

ENTRETENIMIENTO

Ruby Rose recurre a la policía tras acusar a Katy Perry de presunta agresión sexual: “Puedo comenzar el proceso de sanación ahora”

Ruby Rose recurre a la policía tras acusar a Katy Perry de presunta agresión sexual: “Puedo comenzar el proceso de sanación ahora”

Adria Arjona se suma al nuevo universo cinematográfico de DC como Maxima en la secuela de ‘Superman’

Un abrazo tras casi 10 años: Selena Gomez y Demi Lovato sellan un reencuentro cargado de nostalgia

Alec Baldwin revela las secuelas físicas que le dejó la tragedia del caso ‘Rust’: “Me desmayé tres veces”

El regreso de la novia de Frankenstein: así Jessie Buckley transforma al icónico personaje en una heroína inesperada

MUNDO

Reino Unido: el hallazgo de un esqueleto de bebé reabre un misterio de 300 años en Bishop Auckland

Reino Unido: el hallazgo de un esqueleto de bebé reabre un misterio de 300 años en Bishop Auckland

Consumir más electricidad podría ser una ventaja en Reino Unido: cómo funciona el nuevo programa de energía limpia

El gobierno alemán firmó un acuerdo estratégico de defensa con Ucrania

Los aliados de Estados Unidos se mantienen al margen de la misión naval en el Estrecho de Ormuz

Siete civiles muertos en ataques rusos sobre Ucrania, entre ellos un niño de ocho años