Estados Unidos

Esta es la ciudad de Estados Unidos que figura en el cuarto puesto del ranking nacional de fitness, según un nuevo estudio

Un informe de la empresa NovaaLab, basado en la evaluación de variables como el gasto en proteínas y la cantidad de centros deportivos, sitúa al estado dentro de las urbes más activas en entrenamiento de fuerza

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Un estudio posiciona a Miami como la cuarta ciudad con mayor cultura fitness de Estados Unidos, con un 43% de la población dedicada al entrenamiento de fuerza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un nuevo estudio revela que Estados Unidos, Miami, 482 centros especializados, 43%, 81,74 de 100, Las Vegas figuran entre los principales datos que determinan la posición de la ciudad en el mapa del fitness nacional.

Según la empresa de productos de bienestar NovaaLab, que analizó las 50 ciudades más pobladas del país, Miami se ubica en el cuarto puesto del ranking nacional, con 81,74 de 100 de puntuación de musculación, y un 43% de sus habitantes que entrenan fuerza regularmente.

El estudio de NovaaLab combinó datos sobre la frecuencia del entrenamiento de fuerza, el gasto anual en proteínas y el número de gimnasios dedicados a entrenamientos de fuerza para clasificar a las ciudades más enfocadas en el desarrollo muscular.

De acuerdo con sus cifras, Miami alcanzó el cuarto lugar, mientras que Las Vegas lidera la lista con 99,50 de 100, seguida por Tucson y Denver.

Ranking de ciudades musculosas en Estados Unidos

Para definir el ranking, NovaaLab evaluó tres variables principales: número de gimnasios de fuerza, frecuencia de entrenamiento semanal y gasto anual en proteínas. En Miami, el 43% de la población cumple con la recomendación de entrenar fuerza, lo que refleja una cultura deportiva extendida y una inversión marcada en bienestar físico.

Esta combinación de una alta oferta de gimnasios, participación comunitaria y hábitos de consumo relacionados con el desarrollo muscular explica la posición de Miami en el listado.

Según el medio local Secret Miami, que analizó los datos provistos por NovaaLab, estos indicadores muestran cómo la infraestructura y el entorno social influyen en la consolidación de tendencias de vida saludable.

Hombre joven y atlético, sin camiseta, realiza ejercicios de dips en barras paralelas dentro de un gimnasio moderno y bien iluminado, con otras personas entrenando y pesas visibles al fondo.
El ranking nacional de fitness elaborado por NovaaLab clasifica a Las Vegas como líder, seguida de Tucson, Denver y Miami. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos son los gimnasios más destacados de Miami

El estudio YO BK, en Wynwood, fusiona una propuesta nacida en Nueva York con la escena local, ofreciendo clases de Inferno Hot Pilates, Bikram Yoga, Power Vinyasa y Yin en un espacio musicalmente ambientado.

Para quienes buscan entrenamiento funcional de alta demanda, Barry’s se ha convertido en una opción preferida para el público que valora rutinas estructuradas y conexiones sociales.

Con sedes en Midtown, Miami Beach y Aventura, Barry’s incorpora ejercicios de resistencia, reuniones informales en la zona de jugos y la asesoría de entrenadores activos en redes sociales.

El método Pure Barre, con sedes en Aventura, Coral Gables, Midtown y Pinecrest, apuesta por entrenamientos basados en el ballet, con movimientos de bajo impacto que aumentan fuerza y flexibilidad.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Miami cuenta con 482 centros especializados en entrenamiento de fuerza, lo que refuerza su infraestructura para la vida saludable y el desarrollo muscular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este formato está presente en el sur de Florida desde hace 15 años. Según la guía de ocio y cultura Time Out, “la primera clase es gratuita y orientada a principiantes”, lo que permite que nuevos alumnos conozcan la disciplina sin barreras iniciales.

Inner Balance, en North Miami, pone el foco en la precisión y supervisión personalizada, con clases de pilates reformer, torre, barre y mat, además de servicios de masajes linfáticos y estiramientos asistidos, en un ambiente orientado a personas de todas las edades. El estudio ofrece paquetes de clases a precios reducidos, incluyendo clases grupales para facilitar la participación de nuevos clientes.

En el ámbito del pilates moderno, JetSet destaca por su enfoque en entrenamientos de 50 minutos usando máquinas Megaformer. Su presencia en múltiples barrios ha ampliado el acceso a rutinas de alta exigencia física. Las clases tienen cupos reducidos, lo que garantiza atención personalizada para quienes se inician en el uso de este equipamiento.

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