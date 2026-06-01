El Salvador

Una capilla de San Óscar Romero conecta historias entre El Salvador y Angola

El templo católico fue consagrado en 2022 como centro de oración y encuentro para una comunidad angoleña que lidia con secuelas de guerra y busca fortalecer su identidad religiosa con apoyo internacional

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Capilla dedicada a San Óscar Romero en Angola, África. | Crédito: Arzobispado de San Salvador / Padre Edmundo Aguilera
Capilla dedicada a San Óscar Romero en Angola, África. | Crédito: Arzobispado de San Salvador / Padre Edmundo Aguilera

En la aldea de Pumbaloge, en Angola, una capilla dedicada a San ÓscarRomero se ha convertido en un lugar de oración y evangelización para una comunidad marcada por años de guerra, una iniciativa que comenzó en 2022 y que hoy busca sostener la reevangelización de la provincia de Uíge, según publicó ACI Prensa.

La comunidad celebró el pasado 13 de mayo el segundo aniversario de la consagración del templo, en el día de la Virgen de Fátima, y mantiene la expectativa de que algún día llegue a ser parroquia, según dijo Sor Dina Elizabeth Velis Jordán a ACI Prensa. La religiosa salvadoreña añadió que, por decisión de monseñor Joaquim Nhanganga Tyombe, obispo de Uíge, la comunidad cristiana de la aldea lleva oficialmente el nombre de San Óscar Romero, y que el lugar ya funciona como un “centro de peregrinación y encuentro”, según ACI Prensa.

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La historia del templo comenzó con Sor Dina Elizabeth Velis Jordán, miembro de la Congregación de Oblatas de Mater Orphanorum, nacida en El Salvador, que pasó más de tres décadas en Italia y regresó a su país en 2015. En 2021 recibió una nueva misión y se incorporó al trabajo pastoral de su congregación en la diócesis de Uíge, en Angola, según ACI Prensa.

Antes de partir, la religiosa contó a ACI Prensa que se sintió “pequeñita e inadecuada para ser enviada en África” y que hizo una petición personal al santo salvadoreño: “viaja conmigo”.

Miembros de la comunidad de Pumbaloge ayuda en la construcción de la capilla. Crédito: Padre Edmundo Aguilera.
Miembros de la comunidad de Pumbaloge ayuda en la construcción de la capilla. Crédito: Padre Edmundo Aguilera.

La red pastoral y las carencias materiales

El destino de Sor Dina fue la parroquia Nuestra Señora de Fátima, en el municipio de Quitexe, que atiende a más de 70 aldeas, según ACI Prensa. Una vez allí, encontró una estructura pastoral con necesidades constantes de mantenimiento y capillas rurales levantadas con “adobes o láminas, hojas de palmera; dan mucha pena”, relató al medio.

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La religiosa explicó a ACI Prensa que la comunidad religiosa y parroquial decidió trabajar para dar “un poco de dignidad” a los fieles de las aldeas, porque además de la presencia pastoral necesitaban un lugar adecuado para reunirse en oración y celebrar la Palabra de Dios.

Para financiar esa mejora, enviaron solicitudes de apoyo a diversas organizaciones internacionales, pero todas fueron rechazadas, según Sor Dina en ACI Prensa. La posibilidad de construir la capilla apareció cuando se contactó con el padre Edmundo Aguilera, un sacerdote salvadoreño que trabaja en Estados Unidos, de acuerdo con el mismo medio.

Padre Dário Elias João Baptista en la capilla dedicada a San Óscar Romero. Crédito: Padre Edmundo Aguilera.
Padre Dário Elias João Baptista en la capilla dedicada a San Óscar Romero. Crédito: Padre Edmundo Aguilera.

Aguilera contó a ACI Prensa que antes de entrar al seminario había ahorrado dinero con la intención de ayudar a sus padres. Tras la muerte de ambos, conservó parte de esos ahorros sin saber aún a qué destinarlos.

El sacerdote relató al medio que una noche, oró ante el Santísimo Sacramento y pidió a Dios “una señal para ayudar a alguien”. Tiempo después conoció las necesidades de la misión en Angola y decidió dedicar todos sus ahorros “a la construcción de la capilla”, según ACI Prensa.

Con el respaldo del párroco local, el padre Dário Elias João Baptista, y de monseñor Joaquim Nhanganga Tyombe, las obras comenzaron en 2022 en Pumbaloge. La comunidad decidió dar al templo el nombre de San Óscar Romero, según ACI Prensa.

Misa oficiada en la capilla dedicada a San Óscar Romero. Crédito: Padre Edmundo Aguilera.
Misa oficiada en la capilla dedicada a San Óscar Romero. Crédito: Padre Edmundo Aguilera.

El sentido pastoral de la capilla en Uíge

Sor Dina describió a Angola ante ACI Prensa como un país “en crecimiento”, aunque subrayó que “ha sufrido mucho debido a tantos años de guerra”. En la provincia de Uíge, añadió, la Iglesia Católica enfrenta el desafío de la reevangelización porque “se han perdido valores tradicionales y cristianos a causa de los recientes conflictos armados entre hermanos”.

Esa es la razón por la que, según la religiosa, la figura de San Óscar Romero adquiere relevancia en la región. Su testimonio, afirmó a ACI Prensa, invita a “creer en la paz, predicar la justicia y el Reino de Dios. Llama a todos a vivir como verdaderos hermanos en Cristo Jesús”.

Una niña angoleña muestra una imagen de Monseñor Óscar Romero en una boda en la capilla que lleva su nombre en Angola. Crédito: Padre Edmundo Aguilera.
Una niña angoleña muestra una imagen de Monseñor Óscar Romero en una boda en la capilla que lleva su nombre en Angola. Crédito: Padre Edmundo Aguilera.

Sor Dina sostuvo además en ACI Prensa que el mensaje del arzobispo salvadoreño sigue vigente por “la certeza que Jesús continúa viviendo su pasión en el pobre que sufre injusticia y persecución”.

Según el testimonio de Sor Dina recogido por ACI Prensa, la capilla de Pumbaloge busca resolver una pregunta de la misión católica en esa zona de Angola: ofrecer un espacio estable para la oración y, al mismo tiempo, un referente espiritual para comunidades que buscan reconstruir la vida cristiana después de los conflictos.

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