Entretenimiento

Jamie Lee Curtis recuerda a su hermana Kelly tras su fallecimiento con fotos inéditas

Horas después de anunciar el fallecimiento de su hermana, la actriz publicó imágenes familiares acompañadas de un mensaje sobre su vínculo personal

Guardar
Google icon
Jamie Lee Curtis despide a su hermana Kelly con emotivas fotos.
Jamie Lee Curtis despide a su hermana Kelly con emotivas fotos.

Jamie Lee Curtis rindió homenaje a su hermana mayor, Kelly Curtis, a través de una serie de publicaciones en redes sociales realizadas tras conocerse la noticia de su fallecimiento. Kelly murió a los 69 años, según confirmó la propia actriz mediante un mensaje compartido en Instagram.

En una de sus publicaciones más recientes, Jamie difundió varias fotografías inéditas en blanco y negro en las que ambas aparecen juntas en diferentes momentos de sus vidas.

PUBLICIDAD

Las imágenes estuvieron acompañadas por un mensaje en el que recordó parte de la relación que mantuvieron durante décadas. La ganadora del Premio Oscar relató un episodio ocurrido el 17 de diciembre de 1984, la noche previa a su boda.

“La noche anterior a mi boda, mi hermana Kelly, que era mi dama de honor, vino a mi apartamento y se quedó a dormir. Nuestra amiga, Suzanne Tenner, vino e hizo un retrato de las hermanas antes de mi boda”, recordó.

PUBLICIDAD

Jamie Lee Curtis mostró fotos con su hermana tomadas la noche anterior a su boda. (Instagram)
Jamie Lee Curtis mostró fotos con su hermana tomadas la noche anterior a su boda. (Instagram)

En el texto, Jamie Lee Curtis describió algunos aspectos de la dinámica familiar que compartieron durante la infancia tras la separación de sus padres, los actores Tony Curtis y Janet Leigh.

“De niñas, mi hermana y yo éramos muy unidas, pero también teníamos esa rivalidad típica entre hermanas por la atención y el cariño de nuestros padres divorciados. Éramos muy diferentes y vivimos separadas durante muchos años, pero ella regresó para estar conmigo en mi boda”, escribió.

La famosa también recordó que su hermana trabajó con ella durante un período en el que buscaba nuevas oportunidades laborales. A partir de entonces, indicó, pasó a formar parte activa de la estructura familiar que la rodeaba.

La publicación concluyó con una reflexión sobre la ausencia de su hermana y la manera en que enfrenta este momento. “La extraño hoy, pero me reconforta saber que está en paz”, escribió.

Jamie Lee Curtis y el mensaje por la muerte de su hermana Kelly
Jamie Lee Curtis confirmó la muerte de su hermana Kelly (Captura de Instagram)

Diversas figuras del entretenimiento reaccionaron al homenaje compartido por la actriz. Entre ellas, Jennifer Garner comentó una de las publicaciones con un breve mensaje de apoyo: “Hermosa”.

Horas antes de compartir la serie de fotografías, Jamie Lee Curtis había anunciado públicamente el fallecimiento de Kelly a través de otra publicación en Instagram. El mensaje estuvo acompañado por una fotografía en blanco y negro de su hermana mientras era peinada y fumaba un cigarrillo.

En ese comunicado, la actriz informó que Kelly había fallecido en su hogar durante la mañana. También señaló que se encontraba “en paz” y rodeada de un entorno natural.

“Fue mi primera amiga y confidente de toda la vida. Era increíblemente hermosa y una actriz talentosa. Jugaba muy bien al juego de corazones, coleccionaba tortugas, amaba a su familia, la naturaleza, la música, las compras de segunda mano, los viajes, Facebook y Pokémon Go”, expresó.

Kelly Lee Curtis
Jamie Lee Curtis destacó las cualidades de su hermana Kelly.

Kelly Curtis desarrolló una carrera como actriz y participó en diversas producciones de cine y televisión. A lo largo de los años también acompañó a miembros de su familia en distintos eventos públicos y actividades relacionadas con la industria cinematográfica.

Las hermanas formaban parte de una familia ampliamente vinculada al cine estadounidense. Su madre, Janet Leigh, fue reconocida por su trabajo en producciones como Psycho, mientras que su padre, Tony Curtis, desarrolló una extensa carrera en Hollywood durante varias décadas.

Hasta el momento, no se ha informado públicamente una causa oficial de muerte. La familia tampoco ha dado a conocer detalles adicionales sobre posibles ceremonias o actos conmemorativos.

Temas Relacionados

Jamie Lee CurtisKelly Lee Curtismuerteentretenimientoestrellas de Hollywood

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Paul McCartney revela quién es su compañero favorito de The Beatles

El músico británico habló sobre sus excompañeros de banda y explicó cómo su preferencia ha cambiado a lo largo del tiempo

Paul McCartney revela quién es su compañero favorito de The Beatles

La respuesta de Sydney Sweeney a la polémica en torno a su personaje en ‘Euphoria’

La actriz publicó imágenes del detrás de cámaras de la serie de HBO y respondió a las críticas sobre la representación de Cassie en la actual temporada

La respuesta de Sydney Sweeney a la polémica en torno a su personaje en ‘Euphoria’

Justin Bieber habría actuado como “cupido” entre Kendall Jenner y Jacob Elordi

El círculo cercano a Justin Bieber habría servido como punto de conexión entre la modelo y el actor tras su coincidencia en eventos como Coachella

Justin Bieber habría actuado como “cupido” entre Kendall Jenner y Jacob Elordi

La teoría de los fans de Taylor Swift que vincula a la cantante con ‘Toy Story 5’

Las teorías surgieron tras la aparición de vallas publicitarias en varias ciudades con supuestas referencias visuales asociadas a la artista

La teoría de los fans de Taylor Swift que vincula a la cantante con ‘Toy Story 5’

El mayor arrepentimiento del abogado de Michael Jackson por el juicio de abuso sexual infantil

Mark Geragos, que representó al cantante en el 2005, reflexionó sobre el papel de los medios y la opinión pública en los juicios

El mayor arrepentimiento del abogado de Michael Jackson por el juicio de abuso sexual infantil

DEPORTES

El baile de Marta Kostyuk en pleno partido ante Iga Swiatek que desató un debate en Roland Garros

El baile de Marta Kostyuk en pleno partido ante Iga Swiatek que desató un debate en Roland Garros

Messi llegó a Kansas y se sumó a la delegación de Argentina de cara al Mundial: cómo está de su molestia física

El fastidio del DT de Argelia cuando le preguntaron sobre la selección argentina tras presentar la lista para el Mundial

Uno por uno: así están los jugadores de Argentina que llegan tocados desde lo físico al Mundial

El carrito médico atropelló a un jugador en pleno partido: “Esto va a dar la vuelta al mundo”

TELESHOW

Emanuel en Gran Hermano rompió en llanto al ver el mensaje que le dejó su hija: “Te amo, papá”

Emanuel en Gran Hermano rompió en llanto al ver el mensaje que le dejó su hija: “Te amo, papá”

El vestido rosa de Gimena Accardi se robó la noche en su cumpleaños 41: las imágenes de su celebración

Gladys La Bomba Tucumana abandonó la casa de Gran Hermano: la polémica participante que entró en su lugar

El cambio de vida de Walas de Massacre tras internarse en la clínica de Cormillot: “Bajé 18 kilos”

Zaira Nara habló del reencuentro privado con Paula Chaves y su reconciliación: “Vino a casa y charlamos”

INFOBAE AMÉRICA

Colegio Médico de Honduras convoca asamblea nacional obligatoria en medio de crisis por atrasos y despidos en salud pública

Colegio Médico de Honduras convoca asamblea nacional obligatoria en medio de crisis por atrasos y despidos en salud pública

Del ritual del choripán a su pasión por el tango: pequeñas y grandes historias íntimas de Julio Le Parc

Canal de Panamá actualiza requisitos para concesión de terminales portuarias

Guía del Ministerio de Turismo de República Dominicana revela sus increíbles santuarios naturales más allá de la playa

La belleza de la semana: los primeros “blockbusters” de la historia del arte que desataron la locura de las masas