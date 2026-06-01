Jamie Lee Curtis recuerda a su hermana Kelly tras su fallecimiento con fotos inéditas

Jamie Lee Curtis despide a su hermana Kelly con emotivas fotos.

Jamie Lee Curtis rindió homenaje a su hermana mayor, Kelly Curtis, a través de una serie de publicaciones en redes sociales realizadas tras conocerse la noticia de su fallecimiento. Kelly murió a los 69 años, según confirmó la propia actriz mediante un mensaje compartido en Instagram.

En una de sus publicaciones más recientes, Jamie difundió varias fotografías inéditas en blanco y negro en las que ambas aparecen juntas en diferentes momentos de sus vidas.

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Las imágenes estuvieron acompañadas por un mensaje en el que recordó parte de la relación que mantuvieron durante décadas. La ganadora del Premio Oscar relató un episodio ocurrido el 17 de diciembre de 1984, la noche previa a su boda.

“La noche anterior a mi boda, mi hermana Kelly, que era mi dama de honor, vino a mi apartamento y se quedó a dormir. Nuestra amiga, Suzanne Tenner, vino e hizo un retrato de las hermanas antes de mi boda”, recordó.

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Jamie Lee Curtis mostró fotos con su hermana tomadas la noche anterior a su boda. (Instagram)

En el texto, Jamie Lee Curtis describió algunos aspectos de la dinámica familiar que compartieron durante la infancia tras la separación de sus padres, los actores Tony Curtis y Janet Leigh.

“De niñas, mi hermana y yo éramos muy unidas, pero también teníamos esa rivalidad típica entre hermanas por la atención y el cariño de nuestros padres divorciados. Éramos muy diferentes y vivimos separadas durante muchos años, pero ella regresó para estar conmigo en mi boda”, escribió.

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La famosa también recordó que su hermana trabajó con ella durante un período en el que buscaba nuevas oportunidades laborales. A partir de entonces, indicó, pasó a formar parte activa de la estructura familiar que la rodeaba.

La publicación concluyó con una reflexión sobre la ausencia de su hermana y la manera en que enfrenta este momento. “La extraño hoy, pero me reconforta saber que está en paz”, escribió.

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Jamie Lee Curtis confirmó la muerte de su hermana Kelly (Captura de Instagram)

Diversas figuras del entretenimiento reaccionaron al homenaje compartido por la actriz. Entre ellas, Jennifer Garner comentó una de las publicaciones con un breve mensaje de apoyo: “Hermosa”.

Horas antes de compartir la serie de fotografías, Jamie Lee Curtis había anunciado públicamente el fallecimiento de Kelly a través de otra publicación en Instagram. El mensaje estuvo acompañado por una fotografía en blanco y negro de su hermana mientras era peinada y fumaba un cigarrillo.

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En ese comunicado, la actriz informó que Kelly había fallecido en su hogar durante la mañana. También señaló que se encontraba “en paz” y rodeada de un entorno natural.

“Fue mi primera amiga y confidente de toda la vida. Era increíblemente hermosa y una actriz talentosa. Jugaba muy bien al juego de corazones, coleccionaba tortugas, amaba a su familia, la naturaleza, la música, las compras de segunda mano, los viajes, Facebook y Pokémon Go”, expresó.

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Jamie Lee Curtis destacó las cualidades de su hermana Kelly.

Kelly Curtis desarrolló una carrera como actriz y participó en diversas producciones de cine y televisión. A lo largo de los años también acompañó a miembros de su familia en distintos eventos públicos y actividades relacionadas con la industria cinematográfica.

Las hermanas formaban parte de una familia ampliamente vinculada al cine estadounidense. Su madre, Janet Leigh, fue reconocida por su trabajo en producciones como Psycho, mientras que su padre, Tony Curtis, desarrolló una extensa carrera en Hollywood durante varias décadas.

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Hasta el momento, no se ha informado públicamente una causa oficial de muerte. La familia tampoco ha dado a conocer detalles adicionales sobre posibles ceremonias o actos conmemorativos.