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Dos días lejos del cargador: así responde este teléfono en el uso cotidiano en prueba de 7 días

La tendencia para este 2026 es que realmente haya dispositivos que aguanten caídas, largas jornadas y sesiones de juego

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La resistencia se convierte en argumento: así fue la experiencia con este dispositivo.
La resistencia se convierte en argumento: así fue la experiencia con este dispositivo.

La competencia en el segmento de entrada y gama media suele centrarse en cámaras, diseño o potencia. Sin embargo, hay una opción que adopta una estrategia distinta: priorizar aspectos que tienen impacto directo en el uso diario, como la duración de la batería, la resistencia física del dispositivo, inteligencia artificial y una experiencia de uso fluida.

Nos pusimos a la tarea de poner a prueba un dispostivo que, tras revisar sus especificaciones y probar algunas de sus funciones más destacadas, queda claro que el equipo busca responder a una necesidad concreta: acompañar jornadas largas sin generar preocupación constante por la carga o por posibles accidentes cotidianos.

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Uno de los elementos más llamativos del realme C100 es su batería de 8.000 mAh, una capacidad poco habitual incluso en segmentos superiores. Duró casi dos días y hasta jugando.

Celular VisualesIA
La batería de los celulares hoy compiten por hasta 48 horas de uso continuo.

Existe un mercado donde la mayoría de smartphones se mueve entre los 5.000 y 6.000 mAh, esta cifra representa una diferencia importante sobre el papel. De acuerdo con los datos suministrados por la compañía, el equipo puede alcanzar hasta 1,7 días de uso intensivo, además de superar las 24 horas de reproducción continua de contenido en línea y las 20 horas de navegación. Por lo tanto, el celular estuvo activo con videos HD de YouTube y duró en ese contetxo día y poco menos de la mitad.

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Más allá de las cifras de laboratorio, la sensación durante el uso es la de un teléfono diseñado para usuarios que pasan gran parte del día conectados. Redes sociales (se hizo uso intensivo de TikTok y Shorts de YouTube), aplicaciones de mensajería, navegación GPS, reproducción de video y fotografía ocasional no parecen representar un desafío importante para la autonomía del dispositivo. Incluso cuando la batería alcanza niveles bajos se pudo tener llamadas de 10 minutos.

A ello se suma una carga rápida de 45W y la posibilidad de utilizar el teléfono como una batería externa gracias a la carga inversa de 10W.

Otro aspecto donde el realme C100 muestra fortalezas es en la experiencia de uso cotidiana. El dispositivo incorpora una pantalla LCD de 6,8 pulgadas con tasa de refresco de hasta 120 Hz (muy bueno para este segmento de celulares económicos), acompañada por un procesador MediaTek Helio G92 Max y una configuración de memoria de hasta 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento.

La inteligencia artificial Gemini 3.5 Flash convierte al asistente personal en una herramienta accesible para millones de usuarios. (Google)
La inteligencia artificial Gemini 3.5 Flash convierte al asistente personal en una herramienta accesible para millones de usuarios. (Google)

Comprobamos que la combinación se traduce en desplazamientos suaves dentro de aplicaciones, una navegación fluida por redes sociales y una experiencia cómoda al consumir contenido multimedia.

En juegos también presenta argumentos interesantes. Tecnologías como GT Boost y Flux Engine utilizan optimizaciones basadas en inteligencia artificial para administrar mejor los recursos del sistema, mantener la estabilidad de los fotogramas y reducir interrupciones durante las partidas. Según el fabricante, el dispositivo puede sostener largas sesiones de juego en títulos populares mientras controla la temperatura mediante sistemas de refrigeración como Hyper Cooling.

La resistencia de un celular gama media

La resistencia física es probablemente el apartado más diferenciador del equipo después de la batería. Mientras muchos fabricantes continúan apostando por diseños cada vez más delgados, quisimos probar acá la resistencia de su estructura ArmorShell con refuerzos internos, protección en esquinas y cristal reforzado para absorber impactos.

De hecho, la marca afirma que el dispositivo puede soportar caídas de hasta dos metros y que ha superado pruebas de resistencia de estándar militar MIL-STD-810H. Más allá de la certificación, la propuesta resulta interesante para usuarios que trabajan en exteriores, estudiantes o personas que simplemente buscan un teléfono capaz de resistir golpes accidentales sin que cada caída se convierta en una preocupación. Nosotros lo botamos al piso y no sufrió afectaciones en las caídas.

Además de tener una certificación para uso bajo el agua, se puede usar la IA de Ultra Claridad para ver detalles del momento.
Además de tener una certificación para uso bajo el agua, se puede usar la IA de Ultra Claridad para ver detalles del momento.

La protección también se extiende al agua. El equipo cuenta con certificación IP69 Pro y funciones como Rain Touch, que permiten utilizar la pantalla incluso cuando está mojada.

La inteligencia artificial constituye el cuarto pilar del dispositivo que nos llamó la atención con herramientas como Google Gemini, Circle to Search, AI Smart Loop y diversas funciones de edición fotográfica. Entre ellas destacan opciones para eliminar objetos de las imágenes, mejorar la nitidez de fotografías borrosas o incrementar el nivel de detalle en determinadas escenas.

Sin embargo, no todos los apartados alcanzan el mismo nivel. Mi principal observación está relacionada con la cámara frontal de 8 megapíxeles. Aunque cumple correctamente para videollamadas, redes sociales y contenido casual, los colores podrían ser más fieles a la realidad. En algunos escenarios, especialmente cuando la iluminación es compleja o cambiante, la reproducción cromática tiende a alejarse ligeramente de lo que el ojo percibe.

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