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Paul McCartney revela quién es su compañero favorito de The Beatles

El músico británico habló sobre sus excompañeros de banda y explicó cómo su preferencia ha cambiado a lo largo del tiempo

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En blanco y negro, The Beatles de pie frente a numerosos micrófonos durante una conferencia de prensa, con el logo de Pan Am visible al fondo
El Beatle favorito de Paul McCartney depende del momento. (Captura de video)

Durante una entrevista en el programa Chicken Shop Date, Paul McCartney se refirió recientemente a su relación con los integrantes de The Beatles y compartió sus opiniones sobre quién ha sido su miembro favorito en distintas etapas del grupo.

Consultado sobre su “Beatle favorito”, el músico británico respondió que la elección ha variado con el tiempo dependiendo del contexto de la banda.

En la actualidad, señaló que su preferencia recae en Ringo Starr, el baterista del grupo, quien es el único miembro vivo junto a él. “¿Beatle favorito? Bueno, solo queda uno. Ahora es Ringo”, afirmó durante la conversación.

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Paul McCartney, Ringo Starr
Paul McCartney afirmó que Ringo Starr es su Beatle favorito. (REUTERS/Neil Hall)

El cantante, de 83 años, también recordó la dinámica interna del grupo durante sus años de actividad. Explicó que, en aquel periodo, John Lennon era considerado una figura de referencia dentro de la banda, aunque The Beatles no contaban oficialmente con un líder.

“Durante The Beatles, creo que todos admirábamos a John. Era como el líder, aunque no hubiera un líder oficial del grupo. Era muy ingenioso y era importante tenerlo en la banda. Creo que todos habríamos dicho que John era nuestro favorito”, señaló.

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John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr formaron The Beatles en la década de 1960, una de las bandas más influyentes en la historia de la música popular. El grupo se separó en 1970, tras una trayectoria marcada por múltiples álbumes de estudio y giras internacionales.

En la misma entrevista, McCartney también compartió una anécdota relacionada con una de sus composiciones más conocidas, “When I’m 64”, incluida en el álbum Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band de 1967.

Paul McCartney performs during his 'Got Back' tour in London
Paul McCartney recordó como una mujer se le acercó para hablarle sobre su tema "When I’m 64". (Reuters)

El artista relató un encuentro con una mujer que interpretaba la canción en un centro para personas mayores. Según McCartney, la mujer le explicó que trabajaba en una residencia y que solía cantar una de sus canciones para los residentes.

“Me dijo: ‘¿Sabes? Canto una de tus canciones’. Me dijo: ‘Trabajo en una residencia de ancianos’. Ella dijo: ‘Voy a cantar una de tus canciones’. Yo dije: ‘Ah, sí, ¿pero cuál?’ Ella dijo: ‘When I’m 64’. Ella dijo: ‘Pero tuve que cambiar la letra porque es demasiado joven para mi gente. Así que tuve que cambiarla a 'When I’m 84‘”, dijo.

La canción, escrita por Paul McCartney cuando era adolescente, hace referencia al envejecimiento y a la vida en pareja en la vejez, y se ha convertido en una de las composiciones reconocidas del catálogo de The Beatles.

Además de sus declaraciones sobre la banda y sus composiciones, McCartney habló sobre su actividad musical reciente. El artista lanzó su vigésimo álbum en solitario, titulado The Boys of Dungeon Lane, el viernes 29 de mayo.

Paul McCartney estrenó su vigésimo álbum, "The Boys of Dungeon Lane". (MPL/Capitol Records via AP)
Paul McCartney estrenó su vigésimo álbum, "The Boys of Dungeon Lane". (MPL/Capitol Records via AP)

El proyecto incluye colaboraciones con distintos músicos, entre ellas una participación de Ringo Starr en el tema “Home to Us”.

Ringo Starr y Paul McCartney han mantenido colaboraciones ocasionales en proyectos musicales posteriores a la disolución de la banda, participando en grabaciones y apariciones en eventos relacionados con sus respectivas carreras en solitario.

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