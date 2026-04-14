Estados Unidos

El avance del supertifón Sinlaku mantiene bajo amenaza a las islas estadounidenses del Pacífico

Las autoridades locales y federales evalúan daños y preparan respuestas ante posibles nuevos efectos del fenómeno en territorios insulares bajo administración de Estados Unidos

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Imagen satelital en blanco y negro muestra un supertifón con un ojo bien definido y nubes en espiral; contornos de tierra aparecen en el lado izquierdo
El super tifón Sinlaku causa daños devastadores en las islas Tinian y Saipan, con vientos sostenidos de más de 230 km/h y lluvias torrenciales. (NOAA)

Las islas Tinian y Saipan, en el Pacífico, enfrentan una de las situaciones más graves de los últimos años por el paso del supertifón Sinlaku, el fenómeno meteorológico más intenso de 2026 a nivel mundial, según autoridades que advirtieron sobre “daños devastadores”. Los vientos sostenidos superaron los 230 km/h y las lluvias torrenciales provocaron inundaciones graves y deslizamientos de tierra en toda la región.

El corazón de la tormenta se ubicó a menos de 40 km al sur de Saipan y avanzó lentamente hacia el noroeste. Miles de personas perdieron servicios básicos. Expertos del Servicio Meteorológico Nacional de Guam, organismo oficial de previsión climática de la región, informaron sobre riesgos inminentes de cortes prolongados de energía, destrucción de viviendas y daños a infraestructuras en Tinian, Saipan y Rota.

Mapa meteorológico que muestra la trayectoria pronosticada del Super Tifón Sinlaku en el Océano Pacífico, con puntos que indican velocidades y fechas
Una captura de pantalla de ABC News ilustra la trayectoria proyectada del Super Tifón Sinlaku en el Océano Pacífico, incluyendo su velocidad y la proximidad a islas como Guam. (ABC News)

El gobierno de Estados Unidos declaró la emergencia y activó el envío de ayuda federal para asistir a los habitantes afectados. El supertifón Sinlaku siguió una trayectoria directa sobre las islas principales del archipiélago de las Marianas del Norte.

La firma meteorológica AccuWeather reportó vientos máximos sostenidos de 230 km/h, con ráfagas superiores. El fenómeno se mantuvo en categoría 4 de la escala Saffir-Simpson. El centro del tifón avanzó a solo 7 km/h, lo que prolongó la exposición de las islas a condiciones extremas durante varias horas.

Las autoridades meteorológicas emitieron advertencias de tifón para Rota, Tinian, Saipan y Alamagan, y alertas de tormenta tropical para Guam. En estas zonas, la población sufrió inundaciones, cortes de energía y daños estructurales importantes. La altura de las olas frente a la costa superó los 13 metros, lo que puso en riesgo a quienes viven cerca del mar, según datos de la plataforma de monitoreo satelital zoom.earth.

Consecuencias inmediatas para la población

Las lluvias asociadas a Sinlaku provocaron inundaciones repentinas y saturación de los suelos. Aumentó el riesgo de deslizamientos de tierra. Las autoridades ordenaron a los residentes permanecer en refugios designados y evitar desplazamientos.

Las condiciones peligrosas se mantuvieron hasta el jueves. Las escuelas, oficinas públicas y comercios suspendieron actividades. Los equipos de emergencia y voluntarios garantizaron la seguridad de la población y la provisión de insumos básicos.

Vista satelital de un gran super tifón blanco con un ojo central claro, rodeado de nubes en espiral sobre el océano oscuro. Se observan contornos de islas a la izquierda
Las autoridades de Estados Unidos declaran emergencia tras el paso del tifón Sinlaku y despliegan ayuda federal para los habitantes afectados de las Marianas del Norte. (Cira)

El pronóstico más reciente del Servicio Meteorológico Nacional de Guam, organismo oficial de previsión climática de la región, indicó lluvias superiores a 600 mm en las áreas más cercanas al centro del tifón. Las inundaciones obligaron a evacuar a varias familias y complicaron la llegada de ayuda a las zonas aisladas.

Preparativos y respuesta de las autoridades

El gobierno local, junto con la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), movilizó recursos y activó planes de contingencia desde el fin de semana. El presidente de Estados Unidos aprobó la declaración de emergencia, lo que permitió el despliegue de equipos de rescate, provisión de agua potable, alimentos y generadores eléctricos.

Las fuerzas armadas redujeron operaciones no esenciales y mantuvieron apoyo logístico en la región. El aeropuerto internacional de Guam y los principales puertos suspendieron operaciones.

Las autoridades indicaron a la población seguir los canales oficiales y acatar las recomendaciones de seguridad.

Un fenómeno inusual para el mes de abril

Expertos meteorólogos destacaron la rareza de un tifón de esta magnitud en abril. Jason Nicholls, pronosticador internacional jefe de AccuWeather, indicó: “Hay que remontarse a 1989 para encontrar un tifón de categoría 3 o superior pasando cerca de Guam en este mes”.

Varias palmeras con copas dobladas por el fuerte viento de una tormenta. Fondo de cielo nublado y un muro. Un jardín con césped verde en primer plano
Las lluvias superiores a 600 mm provocaron inundaciones y deslizamientos de tierra, obligando a evacuar familias y suspendiendo actividades en escuelas y comercios. (AP)

La temporada de tifones suele iniciar en junio y terminar en noviembre. El cambio climático podría estar alterando estos patrones y aumentando la frecuencia de eventos extremos.

Perspectivas y evolución del tifón

Se prevé que Sinlaku pierda fuerza lentamente a partir del miércoles, con un giro hacia el norte y noreste. La firma meteorológica AccuWeather señaló que las lluvias y vientos intensos seguirán en las islas Pagan y otras al norte. Luego, el tifón se desplazará hacia el este de Japón y a mar abierto durante el fin de semana.

En las próximas horas, los riesgos principales seguirán siendo las inundaciones graves, los daños a infraestructuras, la interrupción de servicios básicos y las marejadas que pueden anticiparse al núcleo del tifón. Los meteorólogos advirtieron que el peligro costero persistirá durante todo el paso de Sinlaku.

Recomendaciones para la población

Las autoridades ordenaron seguir estas medidas:

  • No salir de los refugios hasta recibir avisos oficiales de seguridad.
  • Mantenerse informado a través de canales oficiales y medios confiables.
  • Alejarse de zonas costeras y áreas inundables.
  • No intentar circular por calles anegadas.
  • Tener a mano agua potable, alimentos no perecederos y artículos de emergencia.

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