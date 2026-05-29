Copa Mundial 2026: cómo se organizará el transporte en Nueva York

Las restricciones de tránsito en Nueva York para la Copa Mundial incluirán alertas de congestión y ajustes en semáforos para mejorar la circulación (Imagen Ilustrativa Infobae/Oficina del Alcalde).

El alcalde Zohran Mamdani anunció un plan de transporte para los ocho días de partidos del Mundial 2026 en Nueva York, con corredores exclusivos en Midtown Manhattan, restricciones al tránsito y cambios operativos destinados a evitar bloqueos en la ciudad durante uno de los eventos de mayor demanda del calendario, informó la Alcaldía de Nueva York.

En el comunicado oficial, Mamdani afirmó: “Nueva York está lista para recibir la Copa Mundial. Pero incluso mientras la atención del mundo se centra en nuestra ciudad, nuestra responsabilidad sigue siendo la misma: garantizar que los neoyorquinos puedan desplazarse a sus destinos de forma segura, asequible y sin contratiempos innecesarios”.

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Corredores y carriles exclusivos para buses y lanzaderas en Midtown

La medida regirá en las ocho fechas con partidos locales: 13, 16, 22, 25, 27 y 30 de junio, y 5 y 19 de julio. En cada una de esas jornadas, la ciudad declarará un “Gridlock Alert Day” (“Día de Alerta por Congestión”), una categoría que el Departamento de Transporte de la ciudad de Nueva York usa para los días con peor previsión de tráfico.

En los días con esta alerta, el Departamento ajustará los semáforos en tiempo real para mantener la circulación. Asimismo, Citi Bike, el sistema de bicicletas compartidas, funcionará de manera normal en las jornadas de partido.

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En cada día de partido, la ciudad de Nueva York aplicará las siguientes medidas para disminuir la congestión y priorizar el transporte público:

42nd Street se convertirá en un corredor para buses y lanzaderas entre First Avenue y Twelfth Avenue.

Los dos carriles más al este de Sixth Avenue quedarán reservados para buses y lanzaderas entre 42nd Street y 59th Street .

Fifth Avenue mantendrá sus dos carriles exclusivos de buses en ese mismo tramo

West 40th Street y West 41st Street pasarán a funcionar como manzanas exclusivas para autobuses.

Los espacios estarán disponibles desde seis horas antes del inicio de cada partido local y hasta tres horas después del final. El acceso quedará limitado a las lanzaderas oficiales al estadio, los buses locales de la MTA, los vehículos afiliados al Mundial y los vehículos de emergencia.

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Corredores y carriles exclusivos para buses y lanzaderas facilitarán el acceso al estadio en las áreas más transitadas de Manhattan (Imagen Ilustrativa Infobae/Oficina del Alcalde).

Penn Station: controles de acceso y cambios en el servicio de NJ TRANSIT

Uno de los cambios más importantes se aplicará en Penn Station. NJ TRANSIT limitará el servicio ferroviario de salida desde esa terminal a los poseedores de entradas del Mundial a partir de unas cuatro horas antes de cada partido.

Los boletos del partido y los pasajes se controlarán y validarán antes del ingreso a la estación. Para alojar las filas, la ciudad cerrará al tránsito 33rd Street entre Sixth Avenue y 8th Avenue y 32nd Street entre Sixth Avenue y 7th Avenue.

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Esos cierres comenzarán al menos seis horas antes de cada encuentro. La mayoría de las calles reabrirá poco después del inicio del partido, salvo el tramo de 33rd Street entre Seventh Avenue y Sixth Avenue, que volverá a habilitarse tres horas después del final.

Para los viajeros habituales que no asistan al partido, la Alcaldía indicó que un pasaje o abono ferroviario con Nueva York como estación de origen o destino permitirá usar sin costo adicional alternativas como el tren PATH desde la estación de 33rd Street y los buses de NJ TRANSIT desde la terminal de la Autoridad Portuaria.

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Por su parte, Metro-North Railroad y Long Island Rail Road operarán con normalidad.

Penn Station implementará controles de acceso y limitará el servicio de NJ TRANSIT a quienes posean entradas para los partidos del Mundial (Imagen Ilustrativa Infobae/Oficina del Alcalde).

Restricción de camiones: perímetro, excepciones y horarios por partido

Las restricciones para camiones abarcarán el área entre 30th Street y 60th Street, desde el East River hasta el Hudson, y regirán solo en días de partido, desde seis horas antes del comienzo hasta tres horas después del final.

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La medida no alcanzará a vehículos de reparto más pequeños, como autos, furgonetas y bicicletas de carga, ni a vehículos de emergencia, de servicio o proveedores esenciales autorizados dentro de la zona.

Los horarios de entrega restringidos son:

Sábado 13 de junio - 12:00 a 23:00.

Martes 16 de junio - 9:00 a 20:00.

Lunes 22 de junio - 14:00 a 01:00.

Jueves 25 de junio - 10:00 a 21:00.

Sábado 27 de junio - 11:00 a 22:00.

Martes 30 de junio - 11:00 a 22:00.

Domingo 5 de julio - 10:00 a 21:00.

Domingo 19 de julio - 8:00 a 23:00.

Recomendaciones de las autoridades

La ciudad lanzó campañas de concientización para impulsar el uso del transporte público, desaconsejar la conducción en Midtown durante los días de partido y alertar sobre los riesgos de manejar bajo los efectos del alcohol.

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En sus mensajes, la administración pidió evitar el auto para reducir atascos y problemas de estacionamiento, con un llamado directo a elegir colectivos, subtes u otros medios públicos para llegar a tiempo.

La campaña también instó a que quienes asistan a los partidos se ayuden entre sí para que nadie que haya bebido conduzca y remarcó que en días de partido se debe manejar sobrio.

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