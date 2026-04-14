Trump afirmó que “es posible” que Estados Unidos se concentre en Cuba tras la guerra contra Irán (EFE)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que su Gobierno podría centrarse en Cuba una vez resuelva la guerra contra Irán, en un contexto en el que Washington mantiene contactos con La Habana mientras la isla sufre el bloqueo petrolero.

“Cuba es una nación en colapso. Vamos a llevar a cabo esta iniciativa (la de impedir que reciba petróleo de manera regular), y es posible que hagamos una parada en Cuba una vez que hayamos concluido con esto (en referencia a la guerra contra Irán)”, declaró durante un acto en la Casa Blanca.

El mandatario respondió así al ser consultado por la decisión de permitir a algunos petroleros llegar a la isla, que necesita unos 60.000 barriles diarios de crudo importado para cubrir su demanda energética. El Gobierno anunció a finales de marzo que analizará cada envío de petróleo “caso por caso”, después de autorizar que el buque ruso Anatoly Kolodkin transporte 100.000 toneladas de crudo hacia Cuba en medio de la crisis energética.

Trump también se refirió a la situación en la isla y afirmó: “Ha sido un régimen muy opresivo, como saben. Contamos con muchos y extraordinarios cubano-estadounidenses (...) y han sido tratados de manera terrible. En muchos casos, sus familiares han sido asesinados. Han sido golpeados y asaltados; han ocurrido cosas verdaderamente atroces en Cuba”.

Además, sostuvo que Cuba “ha sido gobernada de forma espantosa por (Fidel) Castro” durante muchos años y reiteró que el Gobierno de Miguel Díaz-Canel está cerca de derrumbarse.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio (REUTERS)

Semanas atrás, desde Francia, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, reiteró la presión para que Cuba impulse un cambio de régimen y sostuvo que se requiere un nuevo liderazgo para mejorar la economía de la isla.

“La economía de Cuba necesita cambiar, y no puede cambiar a menos que cambie su sistema de gobierno. Es un sistema absurdo. Es así de simple”, declaró Rubio a la prensa en París tras una reunión de ministros de Relaciones Exteriores del G7, donde se abordó la situación cubana.

El funcionario cuestionó la posibilidad de inversiones en la isla bajo el sistema actual e ironizó: “¿Quién va a invertir miles de millones de dólares en un país comunista gobernado por comunistas incompetentes?”.

Añadió que, bajo el liderazgo actual, “el pueblo cubano sufre” y el país es incapaz de “integrarse al siglo XXI”.

En cuanto a las acusaciones del régimen cubano sobre un bloqueo a la isla por parte de Washington, Rubio sentenció: “No hay un bloqueo naval alrededor de Cuba. La razón por la que Cuba no tiene petróleo ni combustible es porque lo quieren gratis. Y la gente no regala petróleo ni combustible de forma habitual, a menos que la Unión Soviética o Maduro los subvencionaran. Simplemente no lo hacen. Puede que reciban algún envío de vez en cuando, o de vez en cuando alguien, pero no lo suficiente para abastecer a su país”.

Rubio añadió que, bajo el liderazgo actual, “el pueblo cubano sufre” y el país es incapaz de “integrarse al siglo XXI”.

El jefe de la diplomacia estadounidense no dejó pasar la oportunidad para esbozar su idea sobre la necesidad de un cambio de régimen en la isla, en beneficio de la población: “El cambio económico es importante. Dar a la gente libertad económica y política es importante, pero van de la mano. Van de la mano”.

(Con información de EFE)