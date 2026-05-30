Una avioneta se estrelló cerca de un hospital y dejó dos heridos en Florida

Una aeronave Cessna C172P de Blue Sky Aviation cayó poco después de despegar del aeropuerto North Perry en Pembroke Pines, Florida (Local 10)

Dos personas resultaron heridas cuando una aeronave Cessna C172P cayó este viernes poco después de despegar del aeropuerto North Perry, en Pembroke Pines, Florida. El incidente ocurrió cerca del hospital estatal South Florida State Hospital y ambos ocupantes fueron trasladados conscientes a un hospital, según informaron las autoridades de emergencia.

La aeronave, operada por Blue Sky Aviation, intentó regresar al aeropuerto tras detectar una falla en el motor, pero perdió altitud y se estrelló en un área verde, a pocos metros de instalaciones médicas. Los equipos de rescate confirmaron que no hubo víctimas adicionales ni daños a los edificios del hospital.

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Respuesta de los servicios de emergencia y estado de los ocupantes

El Departamento de Bomberos de Pembroke Pines actuó y halló a los dos adultos heridos pero estables. De acuerdo con la policía local, ambos estaban "conscientes y respirando" al ser trasladados al Memorial Regional Hospital de Hollywood. Los bomberos controlaron una fuga menor de combustible y descartaron riesgos en la aeronave.

Este accidente no generó afectaciones al tráfico ni a la operación del hospital adyacente, según señalaron las autoridades. El hecho pudo haber sido más grave si el avión hubiese impactado directamente en los edificios de atención médica y psiquiátrica.

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Toda la información fue confirmada por la televisora local CBS News Miami y la televisora local NBC Miami.

Detalles del accidente y testimonios

El alcalde de Pembroke Pines, Angelo Castillo, dijo a CBS News Miami: “El avión despegó hacia el oeste, sufrió una falla de motor y al intentar regresar al aeropuerto perdió altitud, golpeó un árbol y volcó en una zanja”. Añadió: “la aeronave no se incendió“, lo que evitó una tragedia.

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La aeronave intentó regresar al aeropuerto tras detectar una falla de motor antes de estrellarse en un área verde a pocos metros del hospital (Local 10)

La aeronave pertenece a Blue Sky Aviation, dirigida por el comisionado local Jay Schwartz, quien indicó a CBS News Miami que se investigan las causas exactas del accidente. Hasta ahora, no se ha determinado si quien pilotaba era un instructor o un alumno.

Seguridad aérea y antecedentes de incidentes

El alcalde Castillo lamentó que los accidentes aéreos sean frecuentes en la zona. “Aquí vamos de nuevo con el Aeropuerto North Perry. Es algo rutinario en Pembroke Pines”, declaró a CBS News Miami.

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Según sus cifras, el aeropuerto y sus 11 escuelas de vuelo han acumulado cerca de 40 accidentes en los últimos cinco años.

La Administración Federal de Aviación (FAA) investiga el accidente, mientras el aeropuerto superó por vigésimo sexto año la inspección estatal del FDOT (Pembroke Pines Police Department/X)

Los residentes expresan preocupación por la cercanía del aeropuerto con áreas habitadas y centros de salud. Castillo afirmó que el condado está contratando a un consultor para evaluar la calidad del aire y la seguridad de las operaciones aeroportuarias.

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En palabras del alcalde, según recogió CBS News Miami: “Si no pueden hacer el aire más seguro, deben cerrar el aeropuerto y llevar los vuelos a otro sitio”.

Investigación y postura de las autoridades aeroportuarias

La Administración Federal de Aviación (FAA) investiga el accidente y prevé publicar un informe preliminar. El Departamento de Aviación del Condado de Broward aseguró a NBC Miami que la seguridad es la máxima prioridad en North Perry, que acaba de superar por vigésimo sexto año consecutivo la inspección anual del Departamento de Transporte de Florida (FDOT) sin observaciones.

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La revisión estatal abarca señalización, iluminación y zonas de seguridad de las pistas. La autoridad aeroportuaria subrayó que colaborará plenamente con la investigación federal y evitó hacer conjeturas sobre las causas del siniestro.

La aeronave involucrada figura registrada a nombre de Trajectory Aviation, LLC, con base en Hollywood, y suele ser utilizada para vuelos de instrucción por Blue Sky Aviation, según el medio local Pembroke Pines FL News.

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Los registros de vuelo muestran que el aparato realizó un trayecto previo esa mañana entre North Perry y Okeechobee.