El médico de la Casa Blanca confirmó que Donald Trump goza de “excelente salud” y puede gobernar

Donald Trump concluye su chequeo médico anual en el Centro Walter Reed con resultados excelentes según el informe oficial (Reuters)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, completó un chequeo físico anual en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed, según informó el médico oficial de la Casa Blanca,Sean Barbabella. Tras los estudios realizados el martes, el doctor afirmó que el mandatario se encuentra en “excelente salud”y está “plenamente apto”para ejercer su función como jefe de Estado.

El memorando médico, difundido el viernes, detalló que Trump se sometió a diversas pruebas preventivas y evaluaciones especializadas. El presidente compartió en sus redes sociales que “todo salió perfectamente” y agradeció al equipo médico que lo atendió, de acuerdo con AP News.

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Qué exámenes se realizaron y cuáles fueron los resultados

El control anual incluyó la participación de 22 especialistas y diversas pruebas médicas. El informe oficial indicó que no se halló ninguna anomalía. Los principales resultados se presentan de la siguiente manera:

Tomografía computarizada y pruebas cardíacas sin hallazgos anormales.

Evaluaciones para descartar cáncer, todas dentro de parámetros normales.

Peso: 108 kilogramos para una altura de 1,90 metros (índice de masa corporal: 29.7).

Leve hinchazón en las piernas, con mejoría respecto al año anterior.

Moretones en las manos atribuidos a “irritación menor de los tejidos blandos”, vinculados a los frecuentes apretones de manos y el uso de aspirina.

Nivel de colesterol total: 143 , mejor que en años previos.

Examen neurológico y cognitivo: puntaje perfecto de 30 puntos sobre 30 en la Evaluación Cognitiva de Montreal.

Diagnóstico de insuficiencia venosa crónica , con evolución favorable.

El equipo médico recomendó reforzar la dieta, aumentar la actividad física, mantener la medicación para el colesterol y cambiar a una dosis baja de aspirina.

Evaluación cognitiva y antecedentes médicos

El doctor Barbabella precisó que tanto el rendimiento físico como mental del presidente es “excelente”. Además, el informe detalló que la función cardíaca, pulmonar y neurológica se mantiene estable.

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El presidente de Estados Unidos se sometió a pruebas cardíacas, neurológicas y de cáncer, todas sin hallazgos anormales (Reuters)

En el último año, la Casa Blanca había informado que Trump padecía una condición venosa crónica, algo frecuente en adultos mayores, pero el nuevo chequeo mostró avances.

El tratamiento farmacológico del presidente incluye rosuvastatina y ezetimiba para el control del colesterol. Los especialistas también realizaron pruebas de detección de depresión y ansiedad, sin registrar alteraciones.

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Consejos y recomendaciones de los especialistas

Entre las sugerencias figuran: mantener la dieta recomendada, incrementar la actividad física, tomar aspirina en dosis baja y continuar con el objetivo de bajar de peso. “El presidente Trump se mantiene en excelente estado de salud, demostrando una sólida función cardíaca, pulmonar, neurológica y física en general”, escribió el médico en el memorando oficial.

Donald Trump presenta un índice de masa corporal de 29.7 y registra un peso de 108 kilogramos para una altura de 1,90 metros (Reuters)

El chequeo del martes fue el cuarto examen físico divulgado públicamente desde que Trump volvió a la presidencia. En el último año, el mandatario ya había acudido dos veces a Walter Reed y también realizó controles odontológicos en Florida.

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Contexto político y comparaciones

Donald Trump, próximo a cumplir 80 años, es el presidente de mayor edad al asumir el cargo en la historia de Estados Unidos. Su antecesor, Joe Biden, dejó la presidencia a los 82 años tras retirarse de la contienda electoral por motivos de salud.

El mandatario busca mostrar fortaleza y capacidad física tanto en sus actividades oficiales como en las redes sociales, en un contexto donde la edad y la salud de los líderes resultan tema de debate público.

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La evaluación cognitiva de Montreal otorgó a Trump el puntaje perfecto de 30 sobre 30, sin detectar alteraciones neurológicas o cognitivas (Reuters)

La publicación de datos médicos presidenciales suele variar según la administración. En este caso, el informe divulgado por la Casa Blanca incluyó cifras específicas y declaraciones directas del médico oficial, algo que anteriormente había sido motivo de críticas por falta de transparencia, según reportó Reuters.

Qué dijo Trump tras el chequeo médico

El presidente utilizó su cuenta en Truth Social para comunicar: “Acabo de terminar mi examen físico de seis meses en el Walter Reed Military Medical Center. Todo salió perfecto. ¡Gracias a los grandes médicos y al personal!”.

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En sus intervenciones públicas, el presidente de los Estados Unidos aseguró que su salud es óptima y que supera sin inconvenientes las pruebas médicas. Además, bromeó acerca de su afición por la comida rápida y el golf, y aseguró que se siente “igual que hace décadas”.