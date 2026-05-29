Un juez federal frenó el cambio de nombre que impulsó Donald Trump para el Centro Kennedy

La decisión judicial desató una ola de cancelaciones de espectáculos y protestas de artistas en Washington (Pool vía AP, Archivo)

El Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas deberá mantener su nombre original tras una orden judicial que bloqueó el intento del gobierno de Donald Trump de sumar su apellido a la fachada del edificio en Washington. Un juez federal frenó tanto el cambio de denominación como el cierre temporal previsto para realizar remodelaciones.

Bajo este contexto, el presidente manifestó su descontento tras el fallo judicial y criticó abiertamente la decisión que impide los cambios previstos en el Centro Kennedy.

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“Por lo tanto, dado que los demócratas de la izquierda radical prefieren oponerse a su presidente favorito, YO, antes que salvar un centro de artes escénicas moribundo, vamos a trabajar con el Congreso para transferir esta institución fallida de vuelta a ellos para que decidan qué hacer”, publicó Trump en su cuenta de Truth Social.

La decisión del juez federal Casey Cooper anuló la votación de la junta directiva que buscaba renombrar el lugar como “Centro Donald J. Trump y John F. Kennedy para las Artes Escénicas”. Cooper sostuvo que solo el Congreso puede autorizar un cambio de nombre, ya que la ley que creó el centro lo denominó así para honrar a Kennedy. Además, ordenó retirar en un plazo de dos semanas todas las menciones al apellido Trump del edificio y de la página web oficial.

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El futuro del Centro Kennedy queda ahora a la espera de nuevas decisiones del Congreso (Europa Press)

Trump reorganizó la junta directiva: removió a la mitad de sus integrantes y designó nuevos miembros afines, lo que facilitó la aprobación unánime de la medida. El plan preveía cerrar el centro a partir del 4 de julio para ejecutar obras profundas. Esa decisión provocó cancelaciones de espectáculos y el rechazo de decenas de artistas.

“Sentí un gran orgullo al hacerme cargo de una institución en decadencia y esperaba convertirla en una gran y prestigiosa ganadora para Washington D.C. y para Estados Unidos. Desafortunadamente, el juez Cooper y la izquierda radical prefieren verla morir antes que permitir que el presidente Trump la transforme en algo de lo que todos puedan sentirse orgullosos, como he hecho muchas veces a lo largo de mi vida y, recientemente, con todas las renovaciones y arreglos que completamos en cascadas, fuentes, monumentos y otras cosas hermosas que hemos devuelto a la vida en una Washington D.C. ahora segura y próspera”, señaló.

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Trump anunció que impulsará la transferencia de la gestión del Centro Kennedy al Congreso (Reuters)

Por otro lado, el Centro Kennedy arrastraba pérdidas millonarias y una gestión cuestionada antes de la intervención impulsada por el gobierno de Trump y luego se llevó a cabo un cambio rotundo. Sobre esto también dio su análisis el mandatario.

“El Kennedy Center ha perdido, a lo largo de los años, antes de nuestra intervención hace poco tiempo, cientos de millones de dólares; en algunos casos, incluyendo obras de construcción ridículas que costaban más de 100 millones de dólares al año. Me enorgullecía enormemente haber tomado las riendas de una institución en decadencia y anhelaba convertirla en un gran y prestigioso GANADOR para Washington, D.C., y de hecho, para los Estados Unidos de América”, comentó.

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(Con información de EFE y Europa Press)