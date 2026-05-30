Estados Unidos

Mega Millions: ganadores del 29 de mayo de 2026

Enseguida los resultados del más reciente sorteo de Mega Millions y verifique si ha sido uno de los ganadores

Guardar
Para ganar el Mega Millions solo hay que acertar a uno de los seis números (Infobae/Jovani Pérez)
Para ganar el Mega Millions solo hay que acertar a uno de los seis números (Infobae/Jovani Pérez)

Aquí están los números ganadores del más reciente sorteo celebrado por Mega Millions, una de las principales loterías de Estados Unidos que entrega millones de dólares en premios.

Fecha del sorteo: viernes, 29 de mayo de 2026

Resultados: 19 24 47 59 65

Megaball: 7

Mega Millions celebra dos sorteos a la semana, los martes y los viernes, en los que tienes la posibilidad de ganar varios millones de dólares.

PUBLICIDAD

Mega Millions realiza su sorteo millonario cada martes y viernes (REUTERS)
Mega Millions realiza su sorteo millonario cada martes y viernes (REUTERS)

No hay que ser ciudadano o residente de Estados Unidos para participar en el sorteo de Mega Millions, solo se necesita la edad legal en la jurisdicción donde se compra el boleto para jugar.

El tiempo que se tiene para reclamar el premio ganador varía en función de las normas y reglamentos locales, el periodo puede ser desde los 90 días hasta un año a partir de la fecha del sorteo. Para saber cuál es el lapso máximo para reclamar el premio, checa con la lotería en el estado donde se compró el boleto ganador.

PUBLICIDAD

Mega Millions: ¿Cómo se juega?

Para jugar Mega Millions tienes que elegir seis números, los primeros cinco deben que ser entre el 1 y el 70, sin repetir, el sexto número tiene que ser uno entre el 1 y el 25.

Si no sabes qué número seleccionar puedes dejar que Mega Millions elija de forma aleatoria por ti.

Para hacerte del premio mayor de Mega Millions, la combinación debe coincidir con cada uno de los seis números del sorteo. Sin embargo, puedes ganar desde el primer sorteo. Mientras más números consigas mayor será tu premio.

Los premios de Mega Millions van desde los dos dólares y hasta varios millones de dólares.

El precio por cada jugada de Mega Millions es de dos dólares, mismos que recuperas atinándole aunque sea a uno de los seis números del sorteo.

Si ganas el premio mayor, Mega Millions tiene dos opciones para cobrarlo: la primera es en efectivo, entrega un único pago del monto total obtenido en tu sorteo; la segunda es mediante una anualidad, se entrega un pago seguido de pagos anuales durante 29 años, cada pago es 5% mayor que el anterior.

¿Qué es Mega Millions?

Mega Millions comenzó el 31 de agosto de 1996 con el nombre del “Gran Juego”. El primer sorteo se realizó el 6 de septiembre de 1996 y participaron sólo seis estados.

Primero solo se celebraban sorteos los viernes, no fue hasta 1998 que comenzaron a hacerse también los martes. Al año siguiente, Nueva Jersey se convirtió en el séptimo estado miembro, luego Ohio, Washington, Nueva York y California.

En el año 2002, el juego cambió su nombre del Gran Juego a Mega Millions y en 2010 los 45 estados de Estados Unidos formaron parte del sorteo, así como el Distrito de Columbia y las Islas Vírgenes.

El 30 de marzo de 2012, Mega Millions hizo historia con el premio más grande del mundo en cualquier juego hasta esa fecha: 656 millones de dólares. El premio mayor se dividió en tres partes.

Ese récord de la industria de la lotería se mantuvo durante casi cuatro años hasta que fue eclipsado, primero, por un premio mayor de Powerball de mil 586 mil millones dólares en enero de 2016 y luego el 8 de noviembre del 2022 cuando el mismo Powerball entregó 2 mil 40 millones de dólares.

El premio más grande entregado en la historia de Mega Millions fue de mil 602 millones de dólares y se lo llevó una persona de Florida en agosto del 2023.

Unos meses antes, en enero del mimo año, esta lotería entregó otro de los premios más grandes: mil 348 millones de dólares, a un afortunado de Maine.

El último gran premio entregado por Mega Millions vino en marzo del 2024 cuando una persona de Nueva Jersey que ganó mil 28 millones de dólares.

Temas Relacionados

mega-millionsMega Millions sorteo EEUULoterías de EEUUÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Kathy Hochul firma una ley que exige orden judicial para detenciones de ICE en escuelas e iglesias de Nueva York

La gobernadora aprobó la norma que amplía protecciones a inmigrantes y limita la cooperación de municipios y agencias locales con la política migratoria federal

Kathy Hochul firma una ley que exige orden judicial para detenciones de ICE en escuelas e iglesias de Nueva York

Copa Mundial 2026: cómo se organizará el transporte en Nueva York

Las autoridades de la ciudad presentaron una estrategia para modificar rutas, establecer corredores exclusivos y restringir el tráfico para facilitar el traslado de los asistentes y minimizar el impacto en la vida diaria de los residentes

Copa Mundial 2026: cómo se organizará el transporte en Nueva York

Insólito video: multan a conductora por usar el teléfono mientras conducía, pero le faltaba la mano

El expediente se cerró a pedido de la Oficina del Sheriff de Palm Beach ante la falta de pruebas para sostener la acusación original por la presunta manipulación de un dispositivo durante una parada de tránsito en febrero

Insólito video: multan a conductora por usar el teléfono mientras conducía, pero le faltaba la mano

Nueva York podrá clausurar negocios a empleadores que no paguen salarios adeudados

El Departamento de Trabajo estará facultado para ejecutar sumas impagas y medidas sobre activos, con sanciones escalonadas ante incumplimientos reiterados para garantizar el cobro

Nueva York podrá clausurar negocios a empleadores que no paguen salarios adeudados

El avance de Wall Street continúa pese a presiones inflacionarias derivadas del conflicto con Irán

La fortaleza de los títulos ligados a inteligencia artificial y los buenos resultados trimestrales permitieron a los principales índices bursátiles mantener ascensos sostenidos durante mayo en un entorno de volatilidad energética

El avance de Wall Street continúa pese a presiones inflacionarias derivadas del conflicto con Irán

TECNO

Google se luce con un video de IA que anuncia a los convocados de Argentina para el Mundial 2026

Google se luce con un video de IA que anuncia a los convocados de Argentina para el Mundial 2026

Así es la computadora cuántica de 9,8 millones de euros que acaba de ser encendida en España

Ni el precio ni la batería: qué buscan en una laptop la mitad de los peruanos

Elecciones en Colombia: comunidades de mujeres presentan propuesta en tecnología para el próximo gobierno

Elecciones Colombia 2026: guía para aprovechar descuentos en las apps de transporte para llegar a los puestos de votación

ENTRETENIMIENTO

El día que Guillermo del Toro explicó por qué nunca dirigirá una película de superhéroes

El día que Guillermo del Toro explicó por qué nunca dirigirá una película de superhéroes

“Fue necesaria una mastectomía doble y 5 cirugías”, reveló Olivia Munn tras superar el cáncer de mama

De DJ a superhéroe: la historia de Paul Rudd antes de conquistar Hollywood

¿Euphoria terminará con la temporada 3? Lo que se sabe sobre el futuro de la serie

El divertido error de Halle Berry en vivo: creyó que le hacían una pregunta sexual

MUNDO

Ni pasivos ni desconectados: los seniors que compran y estudian en línea ya definen el éxito económico europeo

Ni pasivos ni desconectados: los seniors que compran y estudian en línea ya definen el éxito económico europeo

Imágenes satelitales revelan una red de infraestructura militar secreta junto a los silos nucleares chinos en Xinjiang

Estados Unidos advirtió a Irán que atacará a los buques del régimen que coloquen minas en el estrecho de Ormuz

La Unión Europea repudió la ofensiva del régimen de Irán sobre Kuwait

Por qué tirar un limón rallado es el error que los chefs nunca cometen