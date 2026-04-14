California activa alerta por El Niño, el fenómeno oceánico que amenaza con lluvias y calor extremos

California enfrenta la amenaza de un El Niño extremadamente intenso para la primavera y verano de 2026, con probabilidades del 62 % según la NOAA (Imagen Ilustrativa Infobae)

California enfrenta la posibilidad de un El Niño extremadamente intenso durante la primavera y el verano de 2026, con expertos que advierten sobre un escenario de temperaturas y precipitaciones por encima del promedio histórico.

Los análisis del Centro de Predicción Climática de la NOAA (Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos) indican una probabilidad del 62 % de que el fenómeno se establezca y se extienda hasta finales del año, lo que ha generado preocupación entre comunidades, autoridades y sectores productivos.

Los modelos climáticos anticipan que, si El Niño se consolida en los próximos meses, las condiciones meteorológicas de California podrían experimentar variaciones abruptas, especialmente durante la transición de primavera a verano.

El Centro de Predicción Climática de la NOAA advierte que las primeras manifestaciones incluirán oscilaciones de temperatura, episodios de lluvias irregulares y tormentas tardías en áreas costeras y del norte del estado.

Estos cambios pueden afectar la agricultura, la gestión de recursos hídricos y la infraestructura local, como reportan medios estadounidenses de referencia.

De acuerdo con las proyecciones estacionales de la NOAA, el impacto se extendería más allá de la región californiana, ya que gran parte del oeste de Estados Unidos podría enfrentar temperaturas superiores a lo habitual, lo que representa un desafío adicional para la prevención de incendios forestales y la planificación de servicios de salud y energía.

La agencia federal subrayó que los efectos de El Niño no serán uniformes, sino que dependerán de la intensidad y la evolución del fenómeno durante los próximos trimestres.

Reportes recientes advierten que El Niño podría superar récords de intensidad y duración. Paul Roundy, científico atmosférico de la Universidad de Albany, afirmó al San Francisco Chronicle: “Sería el fenómeno de El Niño más fuerte de los últimos ciento cuarenta años”. Las temperaturas del Pacífico central y oriental ya muestran anomalías superiores a lo habitual, aunque persiste una alta incertidumbre en las proyecciones.

La magnitud de este evento cobra relevancia al considerar antecedentes recientes. El Niño de 2015–2016, catalogado entonces como uno de los más intensos del siglo XXI, provocó precipitaciones récord y olas de calor que impactaron desde la agricultura hasta la gestión de emergencias.

En esa ocasión, según datos de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, agencia científica federal, las lluvias excesivas causaron inundaciones en áreas urbanas y rurales, mientras que los patrones de calor extremo propiciaron incendios forestales y afectaron la disponibilidad de agua en embalses y acuíferos del estado.

El escenario actual plantea la posibilidad de que estos efectos se repitan o incluso se amplifiquen.

Qué es El Niño y cómo afecta a California

El fenómeno El Niño implica el calentamiento anómalo del Pacífico central y oriental, alterando las lluvias, temperaturas y ecosistemas de California y otras regiones (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Niño es un fenómeno climático global que consiste en el calentamiento inusual de las aguas superficiales del océano Pacífico central y oriental, alterando los patrones de circulación atmosférica y provocando consecuencias meteorológicas en diversas regiones del mundo.

En el caso de California, los eventos de El Niño suelen asociarse con mayor incidencia de tormentas invernales, lluvias intensas y cambios en las temperaturas estacionales. La intensidad y la duración del fenómeno determinan el grado de impacto, que puede variar desde sequías hasta inundaciones y alteraciones en la producción agrícola, la pesca y los ecosistemas locales.

Según la NOAA, la fase de desarrollo de El Niño en 2026 ya presenta características similares a los episodios más intensos registrados, con anomalías oceánicas que superan los 1,5 °C respecto al promedio.

Los pronósticos sugieren que, si las condiciones actuales persisten, se podrían experimentar patrones de precipitación erráticos y temperaturas máximas superiores a lo normal en diversos puntos del estado.

Estos cambios afectan la evaporación, el almacenamiento de agua y la gestión de recursos naturales, por lo que las autoridades locales ya han iniciado planes de contingencia orientados a la prevención y mitigación de riesgos.

Impacto esperado en sectores clave y respuesta institucional

La agricultura, el abastecimiento de agua y la infraestructura urbana de California enfrentan desafíos por lluvias intensas, sequías intercaladas y riesgo de inundaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

La posible llegada de un El Niño extremo en 2026 representa un desafío para sectores sensibles como la agricultura, el abastecimiento de agua y la infraestructura urbana. El Departamento de Recursos Hídricos de California advirtió que las lluvias intensas pueden saturar los sistemas de drenaje y aumentar el riesgo de inundaciones locales, especialmente en zonas bajas y áreas costeras.

Al mismo tiempo, la variabilidad térmica y los periodos secos intercalados con episodios de lluvia dificultan la planificación agrícola y la protección de cultivos, según informes de la Universidad de California en Davis.

Especialistas en gestión de emergencias, citados por Los Angeles Times, destacaron la importancia de la coordinación entre agencias estatales y federales para anticipar necesidades de evacuación, provisión de refugios temporales y refuerzo de infraestructuras críticas.

Además, organizaciones como el Servicio Meteorológico Nacional y el Centro de Predicción Climática de la NOAA mantienen sistemas de monitoreo en tiempo real y alertas preventivas para la población y los sectores estratégicos.

Incertidumbre y preparativos frente a un fenómeno sin precedentes

Si bien los modelos climáticos sugieren una alta probabilidad de que El Niño se intensifique y prolongue hasta el cierre de 2026, los científicos advierten que la evolución del fenómeno depende de múltiples variables oceánicas y atmosféricas.

Paul Roundy y otros especialistas subrayan que, aunque los datos actuales apuntan a un evento de magnitud excepcional, la incertidumbre sobre la intensidad final y los efectos regionales sigue siendo considerable.

El sistema climático de California es especialmente sensible a pequeñas variaciones en la temperatura del océano y la circulación atmosférica, por lo que los escenarios proyectados pueden modificarse en función de nuevos datos y tendencias.

Las autoridades de California recomiendan a la población mantenerse informada a través de canales oficiales, seguir las alertas meteorológicas y participar en programas de preparación para eventos extremos.

La experiencia de episodios previos de El Niño ha demostrado que la anticipación y la coordinación interinstitucional son fundamentales para reducir los daños y proteger a las comunidades más vulnerables.

Según la NOAA y expertos como Paul Roundy, el próximo evento podría marcar un hito en la historia climática reciente de California y el oeste de Estados Unidos.