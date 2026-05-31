El mayor arrepentimiento del abogado de Michael Jackson por el juicio de abuso sexual infantil

Mark Geragos revela qué cambiaría del juicio de Michael Jackson. (AP)

Mark Geragos, conocido por haber representado a figuras mediáticas como Michael Jackson, afirmó que uno de sus mayores arrepentimientos profesionales fue haberse opuesto a la presencia de cámaras de televisión en dos de los procesos judiciales más seguidos de las últimas décadas en Estados Unidos.

Las declaraciones fueron realizadas el 30 de mayo durante una intervención en CrimeCon 2026, celebrado en Las Vegas.

Durante una conversación en el evento, Geragos reflexionó sobre los juicios que protagonizaron Michael Jackson y Scott Peterson, ambos ampliamente cubiertos por los medios de comunicación en los años 2000.

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Según explicó el abogado, considera que la ausencia de transmisiones directas desde la sala del tribunal permitió que gran parte de la opinión pública formara su percepción de los casos a través de información difundida por terceros y por la cobertura mediática externa.

Mark Geragos afirmó que el no dejar que las cámaras ingresaran al juicio de Michael Jackson fue un error de su parte. (AP)

“No había cámaras en la sala del tribunal. Siempre he dicho que lo peor que hice en el caso de Peterson, y diría lo mismo respecto a Michael Jackson, fue que no hubiera cámaras en la sala”, señaló.

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El abogado agregó que, al no existir imágenes directas de los procedimientos judiciales y sin un jurado completamente aislado de la información exterior, resultaba más difícil contrarrestar determinadas percepciones públicas sobre los acusados.

Mark Geragos mencionó específicamente el caso de Scott Peterson, indicando que muchas personas consideraban que este mostraba poca emoción durante el proceso judicial.

Según el abogado, la ausencia de imágenes directas del juicio contribuyó a que la percepción pública se construyera a partir de relatos y comentarios externos.

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Scott Peterson fue juzgado por la opinión pública pese a que no había imágenes del juicio. (AP)

Scott Peterson fue declarado culpable en 2004 por el asesinato de su esposa, Laci Peterson, y de su hijo no nacido, Conner. Como resultado del proceso judicial, fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Un año después, Michael Jackson enfrentó un juicio por acusaciones de abuso sexual contra un menor de 13 años. En 2005, el cantante fue declarado no culpable de todos los cargos presentados en su contra.

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Al referirse a su trabajo como defensor penal, Geragos explicó que suele recibir preguntas sobre cómo maneja emocionalmente la representación de personas acusadas de delitos graves.

En respuesta, señaló que las situaciones que más le afectan son aquellas en las que considera que un cliente no cometió el delito por el que fue condenado.

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“Lo que me quita el sueño es cuando creo que estoy defendiendo a un cliente inocente”, afirmó durante el evento.

Mark Geragos aseveró que cuando sabe de la inocencia de un cliente le afecta más. REUTERS/Kylie Cooper

El caso de Laci Peterson atrajo una amplia atención mediática desde finales de 2002. Laci desapareció de su domicilio en Modesto, California, el 24 de diciembre de ese año, cuando se encontraba embarazada de ocho meses. Su desaparición generó una intensa búsqueda y una amplia cobertura informativa a nivel nacional.

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Meses después, en abril de 2003, los restos de Laci y de su hijo fueron hallados en la bahía de San Francisco. Poco tiempo después, Scott Peterson fue detenido y posteriormente procesado por los hechos.

A pesar de la condena, el caso ha continuado siendo objeto de recursos judiciales y revisiones legales. En 2024, el Proyecto Inocencia de Los Ángeles asumió la representación de Peterson.

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La organización sostiene que durante la investigación original no se profundizó en diversas pistas reportadas por testigos, entre ellas supuestos avistamientos de Laci después de su desaparición y un robo ocurrido frente a la vivienda de la pareja.

Scott Peterson fue sentenciado pese a que la fiscalía no analizó todas las pruebas. (AP)

Asimismo, la organización ha señalado que algunas pruebas de ADN no habrían sido analizadas durante el proceso inicial. Con base en estos argumentos, sus representantes han solicitado nuevas revisiones judiciales del caso.

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Sin embargo, los intentos de Peterson por revertir su condena han sido rechazados en varias ocasiones por los tribunales. La decisión más reciente se produjo en mayo, cuando una nueva petición fue denegada.

Tras ese fallo, el Proyecto Inocencia anunció su intención de presentar una apelación para continuar con el proceso de revisión del caso.