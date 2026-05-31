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Rod Stewart posterga dos conciertos en Las Vegas por indicación médica

Tras antecedentes recientes de malestares que afectaron presentaciones, el músico enfrenta ahora reposo por una infección sinusal, con fechas confirmadas en Estados Unidos y la promesa de retomar su residencia

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Rod Stewart actúa durante el concierto benéfico FireAid el jueves 30 de enero de 2025 en Intuit Dome en Inglewood, California. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP)
Rod Stewart suspende dos funciones en Las Vegas por reposo vocal indicado por su equipo médico. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP)

La cancelación de conciertos de Rod Stewart en Las Vegas por recomendación medica ha generado inquietud entre sus seguidores y la industria musical. El cantante tenía previsto actuar en The Colosseum at Caesars Palace los días 29 y 30 de mayo, pero la programación fue modificada poco antes de las fechas señaladas.

Las entradas correspondientes a las funciones suspendidas serán reembolsadas, según informó Ticketmaster. Stewart completó sin inconvenientes su presentación anterior el miércoles previo, y tanto los organizadores como el propio artista confirmaron que la expectativa es que retome la residencia en Caesars Palace a partir del 2 de junio.

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The Colosseum at Caesars Palace modifica su programación tras la baja del cantante británico. (REUTERS/Jack Taylor/Pool)
The Colosseum at Caesars Palace modifica su programación tras la baja del cantante británico. (REUTERS/Jack Taylor/Pool)

Este manejo permitió a los asistentes afectados contar con garantías sobre la devolución y mantuvo la expectativa de un pronto regreso del músico a los escenarios de Las Vegas.

Rod Stewart suspendió dos presentaciones en Las Vegas por indicación médica, debido a una infección sinusal, según confirmaron sus representantes a Hello! Magazine.

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De momento, ni el artista ni la productora han dado detalles sobre las causas de la cancelación del concierto de Rod Stewart en Colombia - crédito captura de pantalla/Tu Boleta
Antecedentes recientes de salud incluyen una cancelación en Colombia 2025 y una reprogramación posterior - crédito captura de pantalla/Tu Boleta

La medida afectó su residencia actual en la ciudad, aunque el artista planea reanudar su agenda el 2 de junio y mantiene presentaciones previstas para el verano, lo que muestra su intención de seguir con sus compromisos musicales a pesar de las recientes dificultades de salud.

La decisión se tomó tras recomendaciones directas del equipo médico. Las fechas suspendidas fueron el 29 y 30 de mayo, pero Stewart espera volver al escenario desde el 2 de junio, continuar su residencia en Las Vegas hasta el 6 de ese mes y regresar en agosto.

Rod Stewart canceló concierto en Las Vegas
La gira One Last Time sostiene fechas previstas en varios estados de Estados Unidos durante junio. (Captura: Instagram/rodstewart)

El propio Stewart envió un mensaje a sus fanáticos: “Estoy en reposo vocal por una infección sinusal. Espero verlos en un futuro espectáculo en Caesars Palace o durante la gira de este verano”.

Problemas de salud previos y reacciones familiares

En junio de 2023, Stewart ya había cancelado otra actuación en Las Vegas por malestar de salud y reprogramó la presentación para el 10 de ese mes.

Rod Stewart Movistar arena
Los organizadores esperan que el cantante vuelva a los escenarios de Las Vegas en los primeros días de junio

Durante el último año, el cantante también debió cancelar conciertos en Estados Unidos tras enfermarse de una infección por influenza A.

Según su esposa Penny Lancaster, este episodio tuvo consecuencias graves para el artista. “Tuvo influenza A, que es la peor clase. Le afectó mucho; nunca había estado tan enfermo en su vida”, manifestó.

La residencia en Caesars Palace queda sujeta a la evolución clínica tras la infección sinusal reportada. REUTERS/Jaimi Joy NO RESALES. NO ARCHIVES
La residencia en Caesars Palace queda sujeta a la evolución clínica tras la infección sinusal reportada. REUTERS/Jaimi Joy NO RESALES. NO ARCHIVES

Lancaster también señaló que, días antes de la presentación de Stewart en el festival de Glastonbury en julio, dudaba de su recuperación. “Unos cinco días antes, Rod decía que no creía estar recuperado. Probó su voz y no funcionaba. Le preocupaba la presión y no quería fallar a nadie”, recordó.

La familia optó por acudir a un hospital en Londres y consultar con un especialista en garganta, además de iniciar terapias vocales estrictas. Lancaster enfatizó la necesidad de reposo vocal y su rigor en el cumplimiento de las recomendaciones médicas.

Penny Lancaster describe que la influenza A afectó seriamente al cantante durante el último año. (REUTERS/Toby Melville)
Penny Lancaster describe que la influenza A afectó seriamente al cantante durante el último año. (REUTERS/Toby Melville)

Próximas fechas de la gira y declaraciones del propio Rod Stewart

A pesar de estos episodios, el cantante ha mantenido una agenda activa. Actualmente, Stewart se encuentra en plena gira “One Last Time”, con conciertos programados en junio en Arizona, California, Colorado, Utah y Nueva York. Esta gira, anunciada como su gira mundial de despedida, ha abarcado escenarios de Norteamérica y Europa.

El artista ha manifestado su deseo de continuar presentándose mientras sea posible. De acuerdo con una entrevista previa recogida por el medio citado, sus planes no contemplan el retiro inmediato, aunque sí prevé que la intensidad y el alcance de sus futuras giras disminuirán.

Rod Stewart
Los antecedentes exponen la exigencia física previa a una gran presentación. (Instagram/Rod Stewart)

Si bien problemas de salud han obligado a la suspensión y reprogramación de espectáculos, Stewart sostiene su compromiso con la música. Según reiteró en sus declaraciones a Hello! Magazine, su carrera musical continuará, aunque esta vez será la última que realice una gira mundial de gran magnitud.

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