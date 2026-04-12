Estados Unidos

Los rincones emblemáticos de Nueva York en la serie sobre John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette

Las locaciones retratadas reflejan espacios históricos, restaurantes y parques que aún forman parte del recorrido de turistas y residentes, permitiendo experimentar el ambiente descrito en la serie documental

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La serie documental de Hulu Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette recorrió algunos de los destinos más reconocibles de John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette en Nueva York,(Captura de video)
La serie documental de Hulu Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette recorrió algunos de los destinos más reconocibles de John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette en Nueva York,(Captura de video)

La serie documental de Hulu Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette recorrió algunos de los destinos más reconocibles de John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette en Nueva York, una selección de lugares que definieron la vida social y cultural en la década de 1990 en la Gran Manzana.

A través de sus episodios, la producción transcurre en restaurantes, calles, galas y clubes nocturnos todavía vigentes que permiten a turistas y seguidores capturar imágenes y revivir escenas de la historia y la ficción, pues siguen abiertos al público y forman parte del recorrido de la serie.

A continuación, presentamos cinco escenarios de Nueva York que aparecen en Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette y se pueden visitar actualmente, con detalles precisos sobre su relevancia, ubicación y contexto en la ciudad.

La primera cita de John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette no se llevó a cabo en el restaurante Panna II Garden. (Captura de video)
La primera cita de John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette no se llevó a cabo en el restaurante Panna II Garden. (Captura de video)

Restaurantes y puntos icónicos de la serie

The Odeon es un restaurante ubicado en el barrio de Tribeca, en la dirección 145 West Broadway. Fundado en 1980 por Lynn Wagenknecht, Keith McNally y Brian McNally, se posicionó rápidamente en la escena brasserie de la ciudad.

En la actualidad, la productora Lynn Wagenknecht continúa al frente del local. Su menú ofrece cocina francesa y estadounidense, con platos tradicionales como el Odeon Burger, steak frites, French onion soup, moules frites y postres reconocidos como sticky toffee pudding y profiteroles.

Entre su propuesta de cocteles destaca el Cosmopolitan, cuya creación se atribuye a bartenders del propio Odeon en los años 80, según la crónica gastronómica de The New York Times.

The Odeon, ubicado en Tribeca, resalta por su historia gastronómica y la creación del icónico cóctel Cosmopolitan en los años 80. Foto: Instagram @theodeonnyc
The Odeon, ubicado en Tribeca, resalta por su historia gastronómica y la creación del icónico cóctel Cosmopolitan en los años 80. Foto: Instagram @theodeonnyc

Bubby’s se localiza en 120 Hudson Street, esquina con North Moore Street, en el corazón de Tribeca. Fundado en 1990, se ha hecho conocido por la cocina estadounidense de desayunos y brunch.

El ambiente es informal y espacioso, pensado para grupos y familias, lo que ha impulsado su popularidad tanto entre neoyorquinos como entre visitantes internacionales. La cercanía al Tribeca Film Festival y a estudios de producción provoca que regularmente se vean allí celebridades y figuras del cine y el arte.

En la dirección 16 North Moore Street se encuentra Walker’s, restaurante y bar del vecindario de Tribeca, fundado en 1987 por Gerard Walker y Martin Sheridan.

Bubby’s se localiza en 120 Hudson Street, esquina con North Moore Street, en el corazón de Tribeca.
Bubby’s se localiza en 120 Hudson Street, esquina con North Moore Street, en el corazón de Tribeca.

Ocuparon el local del antiguo bar Vic’s, manteniendo el ambiente de taberna frecuentado por residentes, familias, artistas y celebridades locales. El menú presenta principalmente cocina estadounidense, con hamburguesas, chopped sirloin steak, sándwiches, ensaladas, costillas y brunch durante el fin de semana.

Escuelas y escenarios culturales

El Convento del Sagrado Corazón (Convent of the Sacred Heart) se ubica en el Upper East Side de Manhattan, en las direcciones 1 y 7 calle 91 Este, frente al Museo Cooper-Hewitt y junto a Central Park.

Es una escuela católica privada de niñas fundada en 1881 por la Sociedad del Sagrado Corazón. Allí funciona la escuela más antigua para niñas en la ciudad de Nueva York y pertenece a la Red Internacional de Colegios del Sagrado Corazón.

Walker's, restaurante-bar activo desde 1987 en North Moore Street, conserva el espíritu de taberna y es frecuentado por artistas locales. Foto: Instagram @walkersbarnyc
Walker's, restaurante-bar activo desde 1987 en North Moore Street, conserva el espíritu de taberna y es frecuentado por artistas locales. Foto: Instagram @walkersbarnyc

Las clases van desde pre-kínder hasta el grado 12. El colegio está repartido en dos mansiones históricas: la Otto H. Kahn House (grados 5 a 12) y la James A. Burden House (pre-kínder a cuarto grado), ambas reconocidas como monumentos de la ciudad.

A pocas cuadras, el club Equinox de la calle 61 Este se encuentra en el Upper East Side frente al Museo Guggenheim. Su reputación como club urbano se debe a su oferta enfocada al cuidado físico integral: cuenta con clases grupales, equipamiento de última generación y servicios orientados a una experiencia de fitness de alta gama.

El término “premium” hace referencia a la estrategia comercial y de membresía exclusiva diseñada por la cadena en respuesta a la demanda de este segmento de la ciudad.

Parques y espacios públicos

El Tompkins Square Park figura como escenario en Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette. Se trata de un parque público en el East Village de Manhattan, con una extensión de cuatro hectáreas delimitadas por las avenidas A y B y las calles 7ª y 10ª.

En la actualidad, es centro de encuentros para residentes, artistas, músicos y visitantes. Ofrece juegos infantiles, canchas deportivas, un parque para perros y grandes áreas verdes donde se celebran eventos al aire libre.

El Tompkins Square Park figura como escenario en Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette. Se trata de un parque público en el East Village de Manhattan, con una extensión de cuatro hectáreas delimitadas por las avenidas A y B y las calles 7ª y 10ª. Foto: CultureNow
El Tompkins Square Park figura como escenario en Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette. Se trata de un parque público en el East Village de Manhattan, con una extensión de cuatro hectáreas delimitadas por las avenidas A y B y las calles 7ª y 10ª. Foto: CultureNow

Además, algunas calles de Nueva York aparecen a lo largo de la serie, entre ellas el entorno del club Equinox mencionado, resaltando la vida cotidiana y los espacios urbanos que constituyen parte del retrato social y cultural vinculado a John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette.

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