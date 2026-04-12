Las Líridas: el espectáculo ancestral que regresa a California en abril

Personas observan la lluvia de estrellas draconianas iluminando el cielo nocturno en un espectáculo astronómico natural. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La lluvia de meteoros Líridas alcanzará su máxima actividad en el sur de California durante la noche del 21 de abril de 2026 y las primeras horas del 22 de abril, con hasta 20 meteoritos por hora visibles a simple vista bajo cielos oscuros, según información del medio local Secret Los Angeles.

Qué es la lluvia de meteoros Líridas

Las Líridas son consideradas la lluvia de meteoros más antigua documentada, con registros que superan los 2.000 años de antigüedad y menciones en crónicas de la antigua China como una “lluvia de estrellas”, según la misma fuente.

La causa de este espectáculo astronómico es el paso anual de la Tierra por la estela de polvo y pequeños fragmentos dejados por el cometa Thatcher, que al entrar en la atmósfera terrestre se incineran y producen estelas luminosas.

Cuándo ocurre la lluvia de meteoros Líridas

La lluvia de meteoros Líridas ocurre cada año cuando la Tierra atraviesa los restos dejados por el cometa C/1861 G1 Thatcher. Los fragmentos se desintegran en la atmósfera y generan destellos que, históricamente, han sido observados durante más de 2.000 años de antigüedad, incluyendo registros en la antigua China. Las crónicas describen el fenómeno como una “lluvia de estrellas”, un espectáculo celeste que permanece actual.

La lluvia de meteoros Líridas alcanzará su máxima actividad en el sur de California durante la noche del 21 de abril de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo observar las Líridas en California

Al planificar la observación de la lluvia de meteoros Líridas, es fundamental considerar medidas de seguridad y recomendaciones prácticas para garantizar una experiencia segura y cómoda:

Elija lugares seguros y accesibles: se recomienda optar por parques nacionales, áreas recreativas o reservas naturales conocidas y habilitadas para actividades nocturnas. Antes de desplazarse, verifique horarios de apertura y normas locales sobre permanencia nocturna.

Evitar zonas aisladas sin señal : procurar no alejarse excesivamente de áreas con cobertura telefónica. Si decide visitar lugares remotos, informe a familiares o amigos sobre su ubicación y hora aproximada de regreso.

Equipo básico: llevar ropa abrigada, mantas o sillas plegables para esperar cómodamente el paso de los meteoros. Una linterna con luz roja ayuda a mantener la visión nocturna sin afectar la observación.

Accesos y estacionamiento: estacione solo en lugares permitidos y señalizados. No invada terrenos privados ni zonas prohibidas para evitar inconvenientes.

Respeto por el entorno : no dejar basura en el lugar de observación y evite hacer fogatas. Mantenga el volumen bajo y procure no perturbar la fauna local.

Evitar conducir cansado: si la observación se extiende hasta altas horas de la madrugada, asegúrese de descansar antes de conducir de regreso a casa.

Precaución en grupo: si es posible, asista acompañado o en pequeños grupos para mayor seguridad y apoyo ante cualquier eventualidad.