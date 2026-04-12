Las imágenes más impactantes de la demolición del hotel Mandarin Oriental en Miami

El establecimiento ubicado en Brickell Key, fue derrumbado tras 25 años para construir un nuevo complejo residencial de lujo (WPLG 10)

Luego de décadas marcando la silueta arquitectónica de Miami, el hotel Mandarin Oriental fue demolido este domingo a las 08:30 hora local. Esta decisión, ejecutada tras casi dos años de planificación entre empresas y organismos públicos, modificó el entorno de Brickell Key al abrir espacio para el futuro desarrollo inmobiliario que reemplazará al edificio, con finalización prevista para 2030, según detallaron medios locales como NBC Miami y WPLG Local 10.

La mayor demolición controlada en la ciudad en más de una década redujo en apenas 20 segundos a una estructura de 23 pisos. El operativo requirió que la isla se evacuara desde las 07:00, dejando a miles de residentes sin acceso vehicular hasta las 13:30, de acuerdo con autoridades del Departamento de Gestión de Emergencias citadas por NBC Miami.

Además, las viviendas en un radio de 244 metros entraron en una “zona de exclusión”: sus habitantes debieron permanecer con puertas y ventanas cerradas por directiva de los servicios de emergencia.

La demolición del hotel Mandarin Oriental en Brickell Key marcó un hito arquitectónico y sorprendió a los residentes de Miami (Miami Beach/WPLG Local 10)

El Mandarin Oriental de Brickell Key, inaugurado en el año 2000, dejó una huella en la vida cotidiana y la dinámica urbana del sector. Su demolición adelantó la llegada de The Residences at Mandarin Oriental: una torre sur de 66 pisos y otra norte de 34 pisos, que sumarán 228 y 70 residencias privadas respectivamente, además de 28 residencias tipo hotel y 121 habitaciones.

De esta manera, el nuevo desarrollo sustituirá al hotel, conocido por su oferta gastronómica con restaurantes como La Mar y Azul.

La operación de demolición, ejecutada en solo 20 segundos, exigió la evacuación total de la isla y medidas de seguridad estrictas (X/AlvinPane)

La implosión del edificio fue transmitida en directo, concentrando la atención de vecinos y espectadores en las imágenes más espectaculares de la demolición: una nube de polvo expandiéndose desde Brickell Key, vista tanto desde el continente como desde embarcaciones en la bahía Vizcaína.

La operación combinó precisión técnica con un despliegue visual pocas veces visto en la ciudad, con tomas desde drones, lanchas y edificios adyacentes que documentaron el colapso íntegro de la estructura —un instante que duró menos de medio minuto, pero condensó 25 años de historia.

La implosión fue transmitida en directo y generó imágenes virales y espectaculares en redes sociales y medios locales de Miami ( WPLG Local 10)

Reacciones y prevención en Brickell Key

El operativo fue supervisado por ocho unidades de bomberos y un barco especializado en emergencias médicas, según precisó Edward Sánchez, teniente de Miami Fire-Rescue, a NBC Miami. Los edificios adyacentes —St. Louis Condos, Brickell Key One, Isola y Brickell Key Centre— recibieron instrucciones para retirar objetos de los balcones, y sus administraciones recomendaron medidas estrictas ante el polvo y el ruido resultantes de la demolición.

El tráfico fue desviado hacia la calle Octava, con acceso restringido hasta la certificación de condiciones seguras por parte de la Policía de Miami, explicó la emisora local WSVN. La secuencia pudo seguirse en tiempo real gracias a la transmisión continuada por medios locales y redes sociales, donde los videos y fotografías del desplome se multiplicaron, captando el impacto visual y la magnitud de la intervención.

La evacuación de Brickell Key comenzó a las 07:00 y dejó a miles de residentes sin acceso vehicular hasta la tarde (X/OfficialJoelF)

La ejecución fue detallada por Ivy Fradin, agente principal de BG Group Demolition, a The Washington Post: “La torre caerá primero y el garaje en segundo lugar, pero para el espectador será un evento cuidadosamente coordinado”. La promotora Swire Properties definió este nuevo proyecto residencial como un paso decisivo en la evolución urbanística de Brickell Key en la próxima década.

Mientras que la reacción del público presente se hizo notar en redes sociales, ante una jornada memorable para Miami. “Ver en directo la demolición del Mandarin Oriental fue algo increíble. Me da pena por aquellos que estaban durmiendo y no sabían que esto iba a ser hoy”, expresó el especialista en real estate y vecino Kevin Rutois.

Los vecinos de la zona presenciaron un evento único, que comenzó con el lanzamiento de bengalas y continuó con la caída del hotel, marcando así una nueva etapa (X/Kevin Rutois)

El impacto en la ciudad y los residentes de Miami

La demolición puso fin a una etapa que involucró por más de 25 años a residentes y visitantes de la isla. Juan Martínez, vecino consultado por WSVN, expresó: “La sensación de la isla va a cambiar”, resaltando el modo en que la llegada de proyectos inmobiliarios de gran escala afectará la convivencia cotidiana de quienes viven y circulan por la zona.

Desde su apertura en el año 2000, el Mandarin Oriental fue alojamiento habitual de figuras reconocidas y un polo gastronómico destacado en la ciudad, informó NBC Miami. Su cierre y demolición representan el tránsito hacia un modelo habitacional orientado al lujo, que modificará la relación de Brickell Key con el resto de Miami a partir de 2030, cuando se espera la culminación de las nuevas torres.

Una gran pila de escombros de la demolición del hotel Mandarin Oriental se hizo visible luego de que se disipara el polvo (WPLG Local 10)

Según el medio financiero Bloomberg, la implosión captó la mirada de quienes observaban desde la bahía y los distintos puntos elevados cercanos, documentando con imágenes la desaparición del edificio.

Cientos de espectadores observaron y grabaron el evento el momento exacto en que el hotel Mandarin Oriental fue demolido (Instagram @miamiproblemss)

Fue así que 25 años de historia se redujeron en 20 segundos de polvo y estructuras colapsadas, mientras la ciudad asimilaba en tiempo real uno de los cambios urbanos más notorios del último tiempo.