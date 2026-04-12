Estados Unidos

El icónico hotel Mandarin Oriental de Miami es demolido tras 25 años en Brickell Key

La operación de implosión, realizada a las 8:30 de la mañana, implicó el cierre temporal de la isla y cambió el entorno para miles de residentes, abriendo paso a un nuevo desarrollo inmobiliario previsto para 2030

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Las cámaras captaron el momento exacto en que el edificio colapsó, dejando una nube de polvo visible desde distintos puntos de la ciudad (X/OfficialJoelF)

Un edificio que durante más de dos décadas dominó el perfil urbano de Miami desapareció: el antiguo Mandarin Oriental, situado en Brickell Key, fue demolido mediante una implosión controlada este domingo a las 8:30 local.

La operación, que implicó el cierre temporal de la isla y modificó el entorno inmediato de miles de residentes y visitantes, despejó el terreno para un desarrollo inmobiliario con finalización prevista en 2030, según informaron The Washington Post y NBC Miami.

Díptico del Mandarin Oriental Miami. Izquierda: rascacielos blanco con balcones junto al agua. Derecha: estructura parcialmente demolida, envuelta en polvo, con un puente
El hotel Mandarin Oriental dejó un vacío visible tras su implosión, transformando por completo el entorno de la isla (Miami Beach/WPLG Local 10)

La demolición se trató de la mayor implosión registrada en Miami en más de una década, según confirmaron funcionarios del Departamento de Construcción a The Washington Post.

El hotel, inaugurado en el año 2000 con 23 pisos, será reemplazado por The Residences at Mandarin Oriental, un complejo de dos torres que transformará la silueta de la zona con una torre sur de 66 pisos y una torre norte de 34 pisos.

El proyecto contempla 228 residencias privadas en la torre sur, 70 residencias privadas en la torre norte, 28 residencias tipo hotel y 121 habitaciones de hotel adicionales, de acuerdo con cifras citadas por NBC Miami.

El terreno del antiguo hotel dará paso a un complejo de lujo que redefine el horizonte de Brickell Key con dos torres residenciales (Miami Residential Group)
El terreno del antiguo hotel dará paso a un complejo de lujo que redefine el horizonte de Brickell Key con dos torres residenciales (Miami Residential Group)

La demolición alteró la vida diaria de residentes y visitantes en Brickell Key

La implosión, que tuvo una duración aproximada de 20 segundos, obligó a que todos los habitantes de Brickell Key abandonen la isla antes de las 7:00, conforme a las indicaciones de autoridades del Departamento de Gestión de Emergencias a NBC Miami.

Edward Sánchez, teniente de Miami Fire-Rescue, detalló que ocho unidades del cuerpo de bomberos estuvieron desplegadas en la zona, sumadas a un barco especializado en emergencias médicas para garantizar la seguridad durante el operativo.

Las propiedades más cercanas al hotel, dentro de un radio de 244 metros, conformaron la denominada zona de exclusión, donde los residentes debieron permanecer en el interior con puertas y ventanas cerradas para protegerse del polvo y el ruido.

Edificio blanco curvo siendo demolido, envuelto en una densa nube de polvo gris, con un puente en primer plano sobre el agua y un edificio alto detrás
La estructura de 23 pisos fue reducida a escombros en pocos segundos mediante un operativo de máxima precisión (WPLG Local 10)

Los edificios afectados incluyeron St. Louis Condos, Brickell Key One, Isola y Brickell Key Centre; las directivas de estos inmuebles pidieron retirar muebles y objetos de los balcones. Juan Martínez, residente junto a su familia, relató al canal local WSVN: “El bebé tiene que dormir en algún momento. Así que no podemos estar fuera tanto tiempo”.

Aquellos que prefirieron no quedarse en la isla tienen el acceso vehicular interrumpido entre las 7:00 y las 13:30, ya que el puente de Brickell Key permanecerá cerrado en ese lapso.

El tráfico fue desviado hacia la calle Octava, y solo se permite la circulación de emergencia hasta que las autoridades del Departamento de Policía de Miami confirmen que el polvo se asente, informaron a WSVN y NBC Miami.

Demolición de un edificio alto que colapsa en una gran nube de polvo. Un rascacielos blanco y un puente sobre el agua con palmeras son visibles
La desaparición del histórico hotel marca el inicio de una etapa de renovación en una de las zonas más exclusivas de Miami (WPLG Local 10)

Una transformación urbanística impulsada por la seguridad y el avance de nuevos proyectos

La decisión de realizar la implosión resultó de casi dos años de trabajo conjunto con contratistas especializados y organismos municipales, explicó Swire Properties a The Washington Post. Ivy Fradin, agente principal de BG Group Demolition, precisó: “La torre caerá primero y el garaje en segundo lugar, pero para el espectador será un evento cuidadosamente coordinado”.

Durante años, el Mandarin Oriental fue reconocido como hospedaje de celebridades y sede de algunos de los restaurantes más conocidos de la ciudad, como La Mar y Azul.

De acuerdo con NBC Miami y The Washington Post, las nuevas torres residenciales no solo modificarán el perfil arquitectónico de Miami, sino también la dinámica de convivencia en Brickell Key.

Cuatro vistas simultáneas de la demolición de un edificio grande que crea una enorme nube de polvo gris sobre el agua, con otros edificios y barcos visibles
El evento refleja la apuesta de Miami por el desarrollo controlado y la modernización de su perfil urbano (WPLG Local 10)

“La sensación de la isla va a cambiar”, anticipó el residente Martínez en diálogo con el canal local WSVN, reflejando la opinión de quienes presenciaron el fin de una etapa y el inicio de otra marcada por el avance de proyectos de gran escala.

La demolición fue transmitida en directo a partir de las 8:30 local, según informó WSVN, permitiendo que tanto residentes como curiosos siguieran el acontecimiento desde puntos habilitados en el sector continental de la ciudad.

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