La policía de Michigan arresta a una mujer acusada de encerrar a su cuñada discapacitada durante dos años

El caso que conmociona a Michigan revela los extremos de la explotación financiera contra personas con discapacidad (Saginaw County Sheriff's Office/Google Maps)

Una mujer de Michigan fue arrestada por las autoridades bajo acusaciones de abuso agravado y privación ilegítima de la libertad, después de que su cuñada, una mujer discapacitada de 58 años, escapara de un encierro en el sótano que, según la policía, se extendió durante dos años y puso en riesgo su vida.

El Departamento de Policía de Saginaw, estado de Michigan, liderado por Jeff Doud, informó a la cadena estadounidense FOX News que la víctima fue hallada en estado de desnutrición tan avanzado que, según el personal sanitario, la hospitalización inmediata fue indispensable para evitar su fallecimiento.

La investigación determinó que Tasha Beamon, de 48 años, mantenía a la mujer en un viejo colchón, en un sótano cerrado con candado y sin suficiente acceso a comida ni agua. Además, los agentes hallaron en el lugar un cubo de 19 litros lleno de orina. Doud señaló: “No la alimentaban con regularidad” y que la víctima “no tenía acceso al agua”.

Los investigadores locales lograron documentar el entorno de negligencia extrema que sustentó la acusación de abuso agravado (Saginaw County Sheriff's Office)

De acuerdo con el relato de la mujer, desde marzo de 2024, Beamon colocó un radio con alto volumen, funcionando de manera continua en el sótano. El cautiverio finalizó el 15 de marzo, cuando logró forzar una puerta tras percatarse de que la vivienda estaba vacía, escapó y pidió ayuda ingresando a la vivienda de un vecino.

El hombre, que la encontró en extremo estado de debilidad, declaró a la filial local ABC 12 que la mujer le pareció considerablemente mayor y peligrosamente delgada: “Pensé que tenía unos 78 años. Era alta, pura piel y huesos”.

El traslado inmediato al hospital fue indispensable; el personal médico indicó a la policía, según FOX News, que “si se la hubiera dado de alta, habría muerto”.

Un subsuelo acondicionado como celda donde el ruido de una radio ocultaba el aislamiento de la víctima (Imagen Ilustrativa Infobae)

En su declaración, Tasha Beamon reconoció ante la policía haber mantenido a su cuñada en el sótano impidiéndole salir. Conforme a la investigación del Departamento de Policía de Saginaw, existe la sospecha de que el motivo del encierro era apoderarse de los pagos por discapacidad de la víctima, práctica considerada un agravante judicial cuando involucra adultos vulnerables.

Además, la acusada realizó cerca de 40 llamadas al hospital donde la mujer fue internada tras la fuga, según señaló Doud a la cadena estadounidense FOX News.

El hallazgo de una radio encendida, un colchón en el suelo, el candado externo y el cubo de 19 litros de orina fue confirmado por los agentes al inspeccionar la vivienda. Beamon fue arrestada el 2 de abril, y la fiscalía del condado de Saginaw solicitó una fianza (garantía judicial) de USD 100.000 al considerar el riesgo que representaba para la comunidad. Su primera comparecencia judicial será en una audiencia preliminar programada para el 20 de abril.

La acusada enfrenta un proceso judicial tras admitir que restringió la libertad de su cuñada por un presunto interés económico (Saginaw County Sheriff's Office)

La privación de libertad con fines económicos y su impacto judicial

La investigación de la cadena estadounidense FOX News indica que los agentes sospechan que el móvil del encierro fue apoderarse de los ingresos por discapacidad de la mujer. En Michigan, la ley contempla este agravante como relevante en delitos similares cuando la víctima es un adulto vulnerable.

Condiciones de encierro y testimonios vecinales

El caso se hizo público cuando la víctima logró romper una ventana de una casa vecina y pidió auxilio, llevando una barra metálica, según narró quien le abrió la puerta. El mismo vecino relató a la cadena estadounidense FOX News y a la filial local ABC 12 la fuerza que demostró la víctima, a pesar de su debilitamiento extremo, y subrayó que en su primer pedido solicitó llamar a la policía.

Los hallazgos de la policía de Saginaw incluyeron una puerta del sótano cerrada con llave desde el exterior, un colchón en el suelo, un radio a alto volumen y un cubo de 19 litros de orina, elementos que confirman las condiciones de cautiverio descritas por la mujer.