Meta recorta 1.400 empleos en Washington y acelera la reconversión hacia inteligencia artificial

Meta despedirá a casi 1.400 empleados en Washington desde el 22 de julio en una reestructuración que la empresa vinculó a sus iniciativas de inteligencia artificial y que se enmarca en un recorte más amplio de alrededor del 10% de su plantilla, mientras traslada a miles de trabajadores a funciones centradas en esa tecnología.

El mayor impacto estará en Bellevue, donde 699 empleados perderán su puesto, de acuerdo con la notificación WARN presentada el viernes ante el Washington State Employment Security Department y citada por Fox Business.

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El ajuste también alcanzará a 259 trabajadores en dos oficinas de Seattle, 206 en Redmond y 231 empleados remotos en todo el estado.

La documentación presentada ante las autoridades estatales estableció que los despidos comenzarán en Seattle, Bellevue, Redmond y en puestos remotos a partir del 22 de julio, según Fox Business.

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Los trabajadores afectados fueron notificados el 20 de mayo y seguirán recibiendo salario y beneficios hasta sus fechas de desvinculación, de acuerdo con la presentación firmada por la directora de personal de Meta, Janelle Gale, y citada por Fox Business.

Qué dice la notificación WARN y cómo se distribuirán los recortes

El ajuste laboral de Meta se inserta en un recorte global del 10% de su plantilla y busca fortalecer su enfoque en inteligencia artificial (REUTERS/Carlos Barria)

La medida ofreció una de las imágenes más detalladas hasta ahora sobre cómo la reorganización laboral de la compañía impactará en equipos con base en Washington, según Fox Business.

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La notificación WARN —el mecanismo que obliga a ciertas empresas a anticipar despidos masivos— precisó sedes, volúmenes y calendario, un insumo clave para dimensionar el ajuste en una región con alta concentración de empleo tecnológico.

En Bellevue, el recorte de 699 empleados concentrará la mayor parte de las salidas. En Seattle, el plan alcanzará a 259 personas distribuidas en dos oficinas.

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En Redmond, otras 206 quedarán alcanzadas por el esquema. La lista se completa con 231 trabajadores remotos en todo el estado, según la documentación citada por Fox Business.

La presentación también detalló el tramo administrativo del proceso: los avisos se emitieron el 20 de mayo y los empleados conservarán salario y beneficios hasta que se concrete la desvinculación en la fecha informada, de acuerdo con Fox Business.

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La reestructuración de Meta abarcará también oficinas en Seattle y Redmond, así como trabajadores remotos en todo el estado de Washington (Reuters)

Ese cronograma fijó una ventana de transición de más de dos meses entre la notificación y el inicio formal de los despidos.

Un recorte local que se inserta en una reducción global de cerca del 10%

Los despidos en Washington forman parte de una reducción global de cerca del 10% de la plantilla de la compañía, según Fox Business.

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La semana pasada, Meta había anunciado planes para eliminar alrededor de ese porcentaje de su fuerza laboral y reasignar a miles de empleados a puestos enfocados en inteligencia artificial, indicó el medio.

Meta explicó el alcance del cambio en una declaración enviada a Fox Business: “Los cambios que estamos implementando varían según el equipo e incluyen despidos, cierres de vacantes abiertas y el traslado de miles de empleados a prioridades críticas para el negocio en toda la compañía”.

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Según Fox Business, los recortes alcanzarán una gama amplia de funciones, entre ellas ingenieros de software, científicos de datos, diseñadores de contenido y personal de tecnología de la información.

Esa distribución mostró que la reestructuración no se limitó a áreas administrativas, sino que incluyó perfiles técnicos que suelen estar en el núcleo operativo de la compañía.

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Zuckerberg acelera el giro hacia la infraestructura de inteligencia artificial

Meta se convirtió en una de las compañías de Silicon Valley que más dinero destinó a la carrera por la inteligencia artificial, con compromisos de miles de millones de dólares para centros de datos, chips avanzados y herramientas internas, según Fox Business.

Ese aumento del gasto ocurrió en un contexto de competencia más intensa con OpenAI, Microsoft y Google, de acuerdo con el mismo medio.

El director ejecutivo Mark Zuckerberg situó de manera creciente a la inteligencia artificial en el centro de la estrategia futura del negocio, según Fox Business.

Mark Zuckerberg prioriza la inteligencia artificial en la estrategia de negocio de Meta, con grandes inversiones en infraestructura y talento especializado (REUTERS/Carlos Barria/File Photo)

En paralelo, la empresa redujo personal y reorganizó equipos internos alrededor de la automatización y del desarrollo orientado a IA, indicó el medio.

A fines de marzo, la compañía empleaba a casi 78.000 trabajadores en todo el mundo, según documentos presentados ante reguladores bursátiles y citados por Fox Business.

Ese volumen dimensionó el impacto potencial del recorte de alrededor del 10% y el alcance de la reorganización que, según la empresa, busca concentrar recursos y talento en prioridades consideradas críticas.