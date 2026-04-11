Murió Eliot Engel, excongresista demócrata de Estados Unidos, a los 79 años

El excongresista Eliot Engel falleció a los setenta y nueve años en el Bronx, tras complicaciones de la enfermedad de Parkinson, según informó su familia. (Reuters)

El excongresista estadounidense, Eliot Engel, falleció a los 79 años el viernes en un hospital del Bronx, tras complicaciones derivadas de la enfermedad de Parkinson. Su familia informó la noticia al canal hispano de noticias en Nueva York, Telemundo 47.

Engel murió acompañado de su familia en el Bronx. El líder demócrata Chuck Schumer lo definió como “un verdadero servidor público”, mientras que Hakeem Jeffries lo describió como “un campeón del pueblo” y “un legislador de gran corazón”, según publicaciones en redes sociales y comunicados oficiales.

Durante más de 40 años de vida pública, Eliot Engel ocupó cargos clave como presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes en 2019, desde donde coordinó la investigación previa al primer juicio político contra Donald Trump.

Además de su liderazgo en el Congreso, Engel impulsó la intervención militar que resultó decisiva para la independencia de Kosovo en la década de 1990. Apoyó la campaña de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en la región, lo que llevó al reconocimiento internacional de la nueva nación.

El representante estadounidense Richie Torres, demócrata del Bronx, señaló en un comunicado difundido por Telemundo 47: “un defensor acérrimo de Kosovo y de la comunidad albanesa en un momento en que pocos más prestaban atención”.

Liderazgo en política exterior y contexto internacional

Nacido en Nueva York, Engel inició su carrera pública como maestro y miembro de la Asamblea estatal. Ingresó al Congreso en 1988, al derrotar en las primarias a un legislador de diez mandatos en funciones, superando una estructura establecida.

Durante más de 44 años de servicio público, expandió su impacto internacionalmente al negociar el Protocolo Harkin-Engel, un acuerdo que buscaba erradicar las formas más graves de trabajo infantil en plantaciones de cacao de áfrica Occidental.

Su papel en política exterior de Estados Unidos se consolidó con la presidencia del Comité de Asuntos Exteriores. Desde allí, dirigió la investigación previa al juicio político contra Donald Trump en 2019.

Eliot Engel presidió el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos durante 2019, desempeñando un rol clave en política internacional. (Reuters)

El proceso examinó si el presidente había intentado influir en el mandatario ucraniano Volodymyr Zelenskyy para perjudicar la campaña de Joe Biden. Tras la absolución de Trump en febrero de 2020, Engel afirmó: “Quedan muchas preguntas sin respuesta que el público estadounidense merece conocer”, según recogió Telemundo 47.

A lo largo de su mandato, Engel recibió críticas sobre su nivel de presencia en el distrito. La revista estadounidense de análisis político y cultural The Atlantic publicó un artículo que cuestionaba su implicación local, lo que llevó a una mayor atención sobre el representante.

En una conferencia de prensa, frente al tema de las primarias, contestó: “Si no tuviera primarias, no me importaría”, frase que incrementó el debate, de acuerdo con Telemundo 47.

Trayectoria política y legado local

En las primarias demócratas de 2020, Engel perdió su escaño ante Jamaal Bowman. La victoria de Bowman, apoyado por el ala progresista del partido, supuso un cambio de liderazgo en el distrito. Tras más de tres décadas en la Cámara de Representantes, Engel se retiró de la política activa, cerrando una etapa de larga duración en el Congreso.

Engel fue artífice en la intervención de la OTAN que llevó a la independencia de Kosovo, defendiendo la causa albanesa en el escenario internacional. (AP)

Dentro del Congreso, Engel era conocido por esperar durante largos periodos para asegurarse un asiento en el pasillo durante el discurso del Estado de la Unión. Este acto le permitía saludar al presidente ante las cámaras, una costumbre que mantuvo durante años.

El actual representante, George Latimer, describió la gestión de Engel así: “Su legado consiste en un arduo trabajo en diversos temas y en amabilidad con todos”, según declaró a Telemundo 47.

La carrera de Engel combinó su actividad en la política exterior con iniciativas locales, evitando el abandono de los temas de su distrito durante años de mandato.