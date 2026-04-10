El plan de Trump para modernizar el ejército de Estados Unidos: cuáles son las principales inversiones militares

En su columna para Infobae al Mediodía, el analista internacional Andrei Serbin Pont abordó el proyecto de presupuesto de defensa estadounidense impulsado por la administración Trump, que prevé una suba del 42% y supera los 1.100.000 millones de dólares, el mayor nivel registrado hasta ahora en la historia militar del país.

Durante el análisis junto a Maru Duffard, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan, Serbin Pont destacó: “Estamos hablando de un proyecto de ley cuya aprobación implica un aumento del 42% del presupuesto militar norteamericano. Son más de 1.100.000 millones de dólares, un paquete que involucra nuevas capacidades tecnológicas y de rearme”.

El presupuesto de defensa de Trump propone un aumento del 42% e impulsa la mayor inversión militar en la historia de Estados Unidos (Infobae en Vivo)

Estados Unidos apuesta a la superioridad militar con el nuevo presupuesto

Serbin Pont explicó que el plan de la administración Trump prevé inversiones en aviones de sexta generación, como el F-47, que recibirá cinco mil millones de dólares adicionales. Contempla recursos para nuevos cazas destinados a la Armada y la ampliación de programas de aeronaves no tripuladas colaborativas, entre ellas el YFQ-44A de la empresa Anduril.

El presupuesto incluye la compra de 85 nuevos F-35 y fondos para el desarrollo del bombardero B-21, así como la incorporación de nuevas unidades para la Fuerza Aérea y el ejército. Serbin Pont subrayó el énfasis en la reposición y mejora de sistemas de defensa: “Van a multiplicar por 27 la producción de interceptores THAAD y por 9 y 11 la de misiles Patriots y SM-3. La fabricación de misiles Tomahawk se incrementa por 14”.

El proyecto militar estadounidense supera los 1.100.000 millones de dólares, orientado a modernizar tecnología y aumentar capacidades de combate (Infobae en Vivo)

Más submarinos, destructores y una defensa nacional ampliada

El proyecto de Trump asigna 65 mil millones de dólares a la construcción de tres nuevos submarinos, destructores y fragatas, junto con la iniciativa de desarrollar un acorazado de nueva generación. Según Serbin Pont, este nuevo buque buscará consolidar la supremacía naval en el Atlántico y el Pacífico.

El plan incluye una inversión sin precedentes en defensa territorial. Trump propone la creación del “Golden Dome”, un sistema de protección antimisiles para todo el país, inspirado en el modelo israelí pero adaptado a la escala estadounidense. La primera partida prevista para este escudo supera los 70 mil millones de dólares.

Trump planea invertir 65 mil millones de dólares en la construcción de submarinos, destructores, fragatas y un acorazado de nueva generación (Infobae en Vivo)

El Congreso define el alcance final y el contraste con la región

Serbin Pont advirtió que el avance de la propuesta depende de la aprobación legislativa: “Ya están aprobados 867 mil millones, pero otros 350 mil millones requieren el visto bueno del Congreso”.

Para dar dimensión al salto presupuestario, comparó: “En la Argentina, el presupuesto militar ronda los mil millones de dólares. El monto proyectado por Estados Unidos multiplica esa cifra más de un millón de veces”.

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