Estados Unidos

El republicano Clay Fuller obtuvo la victoria en la disputa por el escaño de Georgia para la Cámara de Representantes

La contienda por la vacante culminó con el triunfo del favorito de Donald Trump, consolidando la mayoría republicana tras recibir el respaldo del presidente de EEUU

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Clay Fuller habla junto al presidente estadounidense Donald Trump durante una visita a la Coosa Steel Corporation en Rome, Georgia, EE. UU., el 19 de febrero de 2026. REUTERS/Kevin Lamarque/Foto de archivo
Clay Fuller habla junto al presidente estadounidense Donald Trump durante una visita a la Coosa Steel Corporation en Rome, Georgia, EE. UU., el 19 de febrero de 2026. REUTERS/Kevin Lamarque/Foto de archivo

El republicano Clay Fuller ganó el martes el antiguo escaño de Marjorie Taylor Greene en la Cámara de Representantes de Estados Unidos en Georgia, superando el desafío demócrata con la ayuda del respaldo del presidente Donald Trump a pesar de la inquietud por la guerra en Irán.

En un distrito tradicionalmente republicano que Greene ganó por 29 puntos y Trump por casi 37 hace dos años, Fuller se encaminaba a imponerse por unos 12 puntos con casi todos los votos escrutados. Este resultado se suma a una serie de elecciones especiales en las que los demócratas obtuvieron mejores resultados de lo esperado, un historial que el partido espera que genere impulso de cara a las elecciones de mitad de mandato de noviembre, cuando el control del Congreso está en juego.

En otras elecciones celebradas el martes, un candidato respaldado por los demócratas para la Corte Suprema de Wisconsin ganó por márgenes de dos dígitos, ampliando así la mayoría liberal en ese estado.

Fuller insistió en que su victoria sobre la candidata demócrata Shawn Harris en Georgia era una prueba de la capacidad de Trump para mantenerse en el poder.

“No pudieron vencer a Donald Trump y nunca lo harán”, dijo a sus seguidores en Ringgold, cerca de la frontera con Tennessee. “Y yo estaré en el Capitolio como un guerrero para apoyarlo todos los días”.

El candidato al Congreso por Georgia, Clay Fuller, besa a su esposa Makenzie Fuller tras el anuncio de los resultados de las elecciones durante la celebración de la noche de los resultados, luego de que Georgia celebrara elecciones especiales para cubrir un escaño en su distrito congresional número 14, que quedó vacante cuando la representante republicana Marjorie Taylor Greene renunció en enero, en Rome, Georgia, EE. UU., el 10 de marzo de 2026. REUTERS/Alyssa Pointer
El candidato al Congreso por Georgia, Clay Fuller, besa a su esposa Makenzie Fuller tras el anuncio de los resultados de las elecciones durante la celebración de la noche de los resultados, luego de que Georgia celebrara elecciones especiales para cubrir un escaño en su distrito congresional número 14, que quedó vacante cuando la representante republicana Marjorie Taylor Greene renunció en enero, en Rome, Georgia, EE. UU., el 10 de marzo de 2026. REUTERS/Alyssa Pointer

Sin embargo, la escalada retórica de Trump preocupó a algunos republicanos, incluso en este distrito tradicionalmente republicano. El presidente había fijado como fecha límite el martes a las 8 de la noche —una hora después del cierre de las urnas en Georgia— para que Irán llegara a un acuerdo con Estados Unidos, afirmando que «toda una civilización morirá esta noche para no volver jamás». No obstante, posteriormente anunció un alto el fuego de dos semanas para permitir que continuaran las negociaciones.

Jason McGinty, residente de Acworth, expresó su preocupación de que Trump estuviera a punto de “ir demasiado lejos” y “podría estar cometiendo un crimen de guerra” si cumplía sus amenazas de bombardear centrales eléctricas y otras infraestructuras en Irán. Votó por Fuller para “asegurarse de que el partido ‘Estados Unidos Primero’ siga en el poder”.

La jubilada Judy McDonald estaba de acuerdo con la decisión del presidente de ir a la guerra, pero sentía “mucha ansiedad” por el conflicto.

“Al final, tendremos paz y los iraníes llegarán a la conclusión de que no tendrán país si no detienen el terrorismo”, dijo.

Algunos demócratas esperaban que las elecciones enviaran un mensaje a Trump

Fuller cumplirá los meses restantes del mandato de Greene, reforzando la escasa mayoría del partido en la Cámara de Representantes, donde los republicanos controlan 217 escaños frente a los 214 de los demócratas, con un independiente.

El candidato al Congreso por Georgia, Clay Fuller, habla tras el anuncio de los resultados de la votación durante su celebración posterior a las elecciones especiales celebradas en Georgia para cubrir un escaño en su distrito congresional número 14, que quedó vacante cuando la representante republicana Marjorie Taylor Greene renunció en enero, en Rome, Georgia, EE. UU., el 10 de marzo de 2026. REUTERS/Alyssa Pointer
El candidato al Congreso por Georgia, Clay Fuller, habla tras el anuncio de los resultados de la votación durante su celebración posterior a las elecciones especiales celebradas en Georgia para cubrir un escaño en su distrito congresional número 14, que quedó vacante cuando la representante republicana Marjorie Taylor Greene renunció en enero, en Rome, Georgia, EE. UU., el 10 de marzo de 2026. REUTERS/Alyssa Pointer

Tendrá que enfrentarse a otra primaria republicana el 19 de mayo para conseguir un mandato completo de dos años, y podría tener que superar una segunda vuelta del partido el 16 de junio. Harris ya es la candidata demócrata para las elecciones de noviembre.

La jubilada Melinda Dorl apoyó a Harris “para enviar un mensaje a Trump y sus compinches de que la gente no está contenta”, dijo.

“Esta guerra fue totalmente innecesaria. Trump es un mentiroso. Todo lo que dice es mentira”, dijo Dorl, y agregó que Trump estaba arruinando las relaciones con países que tradicionalmente han sido aliados de Estados Unidos.

Harris, ganadero y general retirado que se describe a sí mismo como un “demócrata de los caminos rurales”, despertó entusiasmo incluso entre sus partidarios, que esperaban que perdiera.

“Voté por el demócrata a pesar de que este es un distrito muy republicano y el demócrata prácticamente no tiene posibilidades de ganar”, dijo Michael Robards, un ingeniero de software de Kennesaw que se define como un independiente de centroderecha. Añadió que quiere que se reviertan las políticas de Trump y que el presidente sea sometido a un nuevo juicio político.

El candidato republicano al Congreso por Georgia, Clay Fuller, habla con los medios de comunicación tras votar en una elección especial en Georgia para cubrir un escaño en el distrito congresional número 14, que quedó vacante cuando la representante republicana Marjorie Taylor Greene renunció en enero, en Lookout Mountain, Georgia, EE. UU., el 10 de marzo de 2026. REUTERS/Alyssa Pointer
El candidato republicano al Congreso por Georgia, Clay Fuller, habla con los medios de comunicación tras votar en una elección especial en Georgia para cubrir un escaño en el distrito congresional número 14, que quedó vacante cuando la representante republicana Marjorie Taylor Greene renunció en enero, en Lookout Mountain, Georgia, EE. UU., el 10 de marzo de 2026. REUTERS/Alyssa Pointer

El distrito 14 de Georgia abarca 10 condados, desde los suburbios de Atlanta hasta Tennessee. Tras perder contra Greene hace dos años, Harris afirmó que su buen desempeño esta vez sería un trampolín hacia noviembre.

“Vamos a ganarle la próxima vez”, dijo Harris el martes en Rome, Georgia.

Fuller afirmó haber resistido el mejor golpe de los demócratas.

“La izquierda hizo todo lo posible. Invirtieron millones y millones de dólares”, dijo Fuller a los periodistas. “Y lo que están viendo es lo mejor que pudieron lograr”.

Fuller contaba con el apoyo presidencial

En febrero, Trump respaldó a Fuller, un fiscal de distrito que procesó delitos en cuatro condados, para suceder a Greene, impulsándolo por encima de otros candidatos republicanos en una contienda muy reñida.

Carteles de campaña de los candidatos republicanos al Congreso por Georgia, Clay Fuller y Colton Moore, se exhiben a lo largo de la carretera estatal 157 de Georgia durante una elección especial en Georgia para cubrir un escaño en su distrito congresional número 14, que quedó vacante cuando la representante republicana Marjorie Taylor Greene renunció en enero, en Lookout Mountain, Georgia, EE. UU., el 10 de marzo de 2026. REUTERS/Alyssa Pointer
Carteles de campaña de los candidatos republicanos al Congreso por Georgia, Clay Fuller y Colton Moore, se exhiben a lo largo de la carretera estatal 157 de Georgia durante una elección especial en Georgia para cubrir un escaño en su distrito congresional número 14, que quedó vacante cuando la representante republicana Marjorie Taylor Greene renunció en enero, en Lookout Mountain, Georgia, EE. UU., el 10 de marzo de 2026. REUTERS/Alyssa Pointer

Greene, quien fuera una de las más fervientes defensoras de Trump, se distanció del presidente al criticar su política exterior y su reticencia a divulgar documentos relacionados con el caso Jeffrey Epstein. El presidente finalmente se hartó y anunció que la apoyaría en una contienda en las primarias. Una semana después, Greene anunció su renuncia.

Fuera del Congreso, Greene ha continuado atacando a Trump.

“Trump fue elegido para ir a la guerra contra el poder oculto de Estados Unidos y para poner fin a la participación de Estados Unidos en guerras extranjeras”, escribió en las redes sociales el martes. “No para aniquilar a toda una civilización mientras libra una guerra en el extranjero en nombre de Israel, otro país extranjero”.

Sin embargo, Fuller ha apoyado a Trump incondicionalmente, incluso en lo que respecta a la guerra, y no ha identificado ningún tema en el que discrepe con el presidente.

Trump reiteró su apoyo a Fuller el lunes por la noche y de nuevo el martes.

“A los grandes patriotas del distrito congresional número 14 de Georgia: ¡SALGAN A VOTAR HOY por un candidato fantástico, Clay Fuller, que cuenta con mi respaldo total e incondicional!”, escribió el presidente en las redes sociales.

(con información de AP)

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