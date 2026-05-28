Mundo

La Guardia Revolucionaria iraní atacó una base de Estados Unidos en Medio Oriente tras los bombardeos de Washington en el sur del país

Por medio de un comunicado, las fuerzas armadas iraníes afirmaron que el ataque apuntó contra la instalación militar estadounidense desde donde partió el bombardeo sobre las afueras del aeropuerto de Bandar Abbas. Aunque no precisaron la ubicación de la base alcanzada, Kuwait informó que respondió a ataques con misiles y drones registrados durante la madrugada

Guardar
Google icon
La Guardia Revolucionaria iraní atacó una base de Estados Unidos en Medio Oriente tras los bombardeos de Washington en el sur del país (REUTERS/Jamal Awad)
La Guardia Revolucionaria iraní atacó una base de Estados Unidos en Medio Oriente tras los bombardeos de Washington en el sur del país (REUTERS/Jamal Awad)

La Guardia Revolucionaria de Irán atacó este jueves una base estadounidense en represalia por los bombardeos de Estados Unidos en el sur del país, según informó la emisora estatal iraní IRIB. El ataque ocurrió después de una operación estadounidense contra una posición ubicada en las afueras del aeropuerto de Bandar Abbas.

“Tras la agresión perpetrada esta mañana por el ejército estadounidense invasor contra una posición en las afueras del aeropuerto de Bandar Abbas mediante proyectiles aéreos, la base aérea estadounidense que sirvió de origen al ataque fue atacada a las 4:50 de la mañana (01:20 GMT)”, informaron los Guardias Revolucionarios, según reprodujo la televisión estatal.

PUBLICIDAD

La emisora iraní no precisó la ubicación de la base alcanzada. Sin embargo, Kuwait, aliado de Estados Unidos, informó que respondió a ataques con misiles y drones registrados durante la madrugada del jueves.

Noticia en desarrollo...

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

Guerra en Medio OrienteMedio OrienteGuardia Revolucionaria de IránEstados UnidosWashingtonIránKuwaitÚltimas noticias América

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Crisis energética en Cuba: un petrolero ruso con 240.000 barriles de diésel desvió su rumbo y no llegará a la isla

Datos de monitoreo marítimo mostraron que el buque “Universal” abandonó el trayecto que mantenía hacia La Habana tras permanecer durante semanas prácticamente inmóvil en aguas del Atlántico

Crisis energética en Cuba: un petrolero ruso con 240.000 barriles de diésel desvió su rumbo y no llegará a la isla

Los fondos iraníes bloqueados complican negociaciones nucleares entre Irán y Estados Unidos

Las exigencias de Teherán sobre la liberación de activos contrastan con la postura de Washington, que prioriza la limitación del enriquecimiento nuclear mientras intermediarios internacionales intentan facilitar un posible entendimiento ante la falta de avances públicos

Los fondos iraníes bloqueados complican negociaciones nucleares entre Irán y Estados Unidos

Estados Unidos bombardeó nuevas posiciones iraníes tras detectar amenazas contra buques comerciales en el estrecho de Ormuz

Las operaciones incluyeron el derribo de drones y nuevos ataques contra instalaciones militares de Teherán cercanas al Golfo Pérsico

Estados Unidos bombardeó nuevas posiciones iraníes tras detectar amenazas contra buques comerciales en el estrecho de Ormuz

Francia y Noruega sellaron un acuerdo de defensa que incorpora a Oslo al plan de disuasión nuclear francés

El pacto establece una cooperación reforzada en materia militar, contempla ejercicios conjuntos, intercambio de información estratégica y compromisos de asistencia mutua

Francia y Noruega sellaron un acuerdo de defensa que incorpora a Oslo al plan de disuasión nuclear francés

Al menos siete muertos y 20 heridos en un ataque de Israel contra miembros de Hamas en el norte de Gaza

El ataque, ejecutado pese al alto el fuego vigente desde octubre de 2025, se produjo horas después de que Israel confirmara la muerte de Mohamed Odé, cuarto jefe consecutivo del ala militar de Hamás abatido desde el 7 de octubre de 2023

Al menos siete muertos y 20 heridos en un ataque de Israel contra miembros de Hamas en el norte de Gaza
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 27 de mayo? Avance lento en el STC por lluvia

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 27 de mayo? Avance lento en el STC por lluvia

Mastografías gratis en CDMX: requisitos y módulos por alcaldía para el estudio

Resultados del Melate Retro de hoy: todos los números ganadores del sorteo del 27 de mayo

Estos son los síntomas en humanos que provoca el gusano barrenador, confirmado ya en CDMX

Hallaron muerto a un chofer de aplicación en un camino rural de Rosario

INFOBAE AMÉRICA

Ministerio de Educación de Costa Rica admite rezagos en Matemáticas y Español tras pruebas diagnósticas: “Los avances no son tan grandes como esperamos”

Ministerio de Educación de Costa Rica admite rezagos en Matemáticas y Español tras pruebas diagnósticas: “Los avances no son tan grandes como esperamos”

Honduras: Sequía obliga a Copeco ampliar Alerta Verde a 75 municipios del país

“Irresponsables”: el decisivo papel de empresarios y medios en el ascenso nazi

El gobierno de Panamá refuerza la seguridad fronteriza con graduación de 324 nuevos oficiales

Panamá aprueba ley de sustancia económica aplicable a multinacionales domiciliadas en su territorio

ENTRETENIMIENTO

Disclosure Day: la nueva película de Steven Spielberg sobre el posible contacto con extraterrestres

Disclosure Day: la nueva película de Steven Spielberg sobre el posible contacto con extraterrestres

ElevenLabs recrea la voz y la imagen de Stan Lee con inteligencia artificial

‘Outlander’: así se despidieron Caitríona Balfe y Sam Heughan de sus personajes tras ocho temporadas

Una niña lanzó un avión de papel a su vecino y terminó recibiendo un regalo de Taylor Swift

‘X-Men ’97’: Disney confirma la fecha de estreno de la segunda temporada