La Guardia Revolucionaria iraní atacó una base de Estados Unidos en Medio Oriente tras los bombardeos de Washington en el sur del país (REUTERS/Jamal Awad)

La Guardia Revolucionaria de Irán atacó este jueves una base estadounidense en represalia por los bombardeos de Estados Unidos en el sur del país, según informó la emisora estatal iraní IRIB. El ataque ocurrió después de una operación estadounidense contra una posición ubicada en las afueras del aeropuerto de Bandar Abbas.

“Tras la agresión perpetrada esta mañana por el ejército estadounidense invasor contra una posición en las afueras del aeropuerto de Bandar Abbas mediante proyectiles aéreos, la base aérea estadounidense que sirvió de origen al ataque fue atacada a las 4:50 de la mañana (01:20 GMT)”, informaron los Guardias Revolucionarios, según reprodujo la televisión estatal.

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La emisora iraní no precisó la ubicación de la base alcanzada. Sin embargo, Kuwait, aliado de Estados Unidos, informó que respondió a ataques con misiles y drones registrados durante la madrugada del jueves.

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