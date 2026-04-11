La NASA celebra el éxito de Artemis II, un "paso importante" hacia el regreso a la Luna

Nueva York, 10 abr (EFE).- Responsables de la NASA destacaron este viernes el papel clave de los equipos técnicos tras el éxito de la misión Artemis II y subrayaron que "el camino hacia la Luna avanza" aunque "los retos por delante serán mayores".

Artemis II culminó hoy una misión de diez días que despegó de Florida el 1 de abril, durante la cual orbitó la Luna sin alunizar, marcando el regreso de astronautas a sus inmediaciones por primera vez desde 1972, en la era del programa Apolo.

Tras el regreso de la cápsula con los cuatro astronautas, el administrador asociado de la agencia, Amit Kshatriya, destacó en una rueda de prensa en el Johnson Space Center, en Houston, el papel de los equipos que hicieron posible la misión.

"Escucharán a los astronautas mañana, pero esta noche pertenece al equipo que construyó la máquina en la que viajaron", afirmó al reconocer la labor de ingenieros, técnicos, controladores de vuelo y personal de recuperación que participaron en el proyecto.

Kshatriya sostuvo que "el camino hacia la superficie lunar sigue abierto" tras este paso y que "el trabajo que queda por delante es mayor que el que ya se ha realizado".

"Apolo logró cosas asombrosas y desde entonces hemos hecho cosas increíbles, pero este creo que será un paso importante y espero que la historia reconozca nuestro trabajo", agregó.

Mientras, la responsable del programa Artemis, Lori Glaze, celebró el regreso seguro de la tripulación, destacó que la misión marca el inicio de una nueva etapa y adelantó que los astronautas regresarán a Houston el sábado.

"Enviamos a cuatro personas a la Luna y las trajimos de regreso a la Tierra por primera vez en más de 50 años", señaló.

Glaze añadió que esta misión es solo el comienzo y pidió seguir atentos a los próximos pasos del programa, al señalar que será "la primera de muchas" expediciones.

Por su parte, el director de vuelo, Rick Henfling, destacó los resultados técnicos de la misión, que recorrió más de 700.000 millas (1,13 millones de kilómetros), alcanzó una velocidad máxima de 24.664 millas por hora (unos 39.700 km/h) y tuvo un rango de entrada de 1.957 millas (unos 3.150 kilómetros), aunque amerizó a menos de una milla (menos de 1,6 kilómetros) del punto previsto.

"Fue un día verdaderamente espectacular para la NASA y todos nuestros socios internacionales", señaló.

Henfling afirmó que los astronautas de la misión Artemis II se encuentran "felices, sanos y listos para regresar a Houston".

Asimismo, el responsable del programa de sistemas terrestres de exploración de la NASA, Shawn Quinn, celebró el resultado de la misión afirmando que "es bueno ser la NASA, es bueno ser estadounidense hoy".

Los responsables de la agencia señalaron que durante la misión se recopilaron numerosos datos sobre el escudo térmico de la cápsula Orión. El responsable del programa, Howard Hu, indicó que especialistas en escudos térmicos ya se encuentran en el buque de recuperación para analizar su estado.

Asimismo, señalaron que se detectó una fuga en el sistema de control de presión, que será investigada, mientras que el apagón de comunicaciones durante la reentrada, causado por el plasma que rodea a la nave, se produjo dentro de los parámetros previstos.

La tripulación, compuesta por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y el canadiense Jeremy Hansen, completó la misión tras un despegue sin problemas desde Cabo Cañaveral, unas condiciones que se repitieron este viernes en el Pacífico, frente a la costa de San Diego, donde la cápsula amerizó a su regreso.

La misión forma parte del retorno de Estados Unidos a la exploración lunar tripulada: "Estados Unidos ha vuelto a enviar astronautas a la Luna y traerlos de regreso a salvo", expresó tras el amerizaje el administrador de la NASA, Jared Isaacman, sobre esta misión de prueba del cohete SLS y de la nave Orión, diseñada para poner a prueba el sistema de exploración lunar de la agencia. EFE

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