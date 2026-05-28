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Los fondos iraníes bloqueados complican negociaciones nucleares entre Irán y Estados Unidos

Las exigencias de Teherán sobre la liberación de activos contrastan con la postura de Washington, que prioriza la limitación del enriquecimiento nuclear mientras intermediarios internacionales intentan facilitar un posible entendimiento ante la falta de avances públicos

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Un hombre pasa junto a una valla publicitaria cerca del centro de prensa mientras se espera que delegaciones de Estados Unidos e Irán mantengan conversaciones cruciales en Islamabad, Pakistán, el 11 de abril de 2026. REUTERS/Asim Hafeez
Un hombre pasa junto a una valla publicitaria cerca del centro de prensa mientras se espera que delegaciones de Estados Unidos e Irán mantengan conversaciones cruciales en Islamabad, Pakistán, el 11 de abril de 2026. REUTERS/Asim Hafeez

Los fondos iraníes congelados en el extranjero se han convertido en el principal escollo de las negociaciones entre Irán y Estados Unidos, con Teherán exigiendo el desbloqueo de USD 12.000 millones como condición para avanzar en cualquier acuerdo nuclear, mientras Washington insiste en que el enriquecimiento de uranio debe resolverse primero.

Irán reclama la mitad de los USD 24.000 millones que tiene inmovilizados en bancos extranjeros, según la agencia Tasnim, afiliada al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. El miércoles, la misma agencia informó que hubo avances hacia la liberación de esos USD 12.000 millones, aunque los detalles no han sido confirmados. Catar, donde parte de los fondos están depositados, actúa como mediador: funcionarios iraníes y qataríes se reunieron el lunes.

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Un alto funcionario de la administración estadounidense que pidió no ser identificado declaró el domingo ante periodistas que el desbloqueo de los fondos podría formar parte de un acuerdo en el futuro, pero solo después de que Irán se comprometa a renunciar a su uranio altamente enriquecido.

La condición iraní choca con la campaña de presión máxima que Washington ha mantenido sobre la economía de Teherán durante décadas. Alex Zerden, quien trabajó en cumplimiento de sanciones y en esfuerzos para contrarrestar a Irán en el Departamento del Tesoro, señaló a The New York Times que permitir al gobierno iraní acceder a ese dinero “no se alinearía con los objetivos declarados” de la administración Trump. Zerden advirtió, no obstante, que los límites de lo negociable han cambiado: lo que era impensable como condición previa durante el primer mandato de Trump “ahora está sobre la mesa”.

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Miad Maleki, investigador sénior de la Foundation for Defense of Democracies, plantea que existe una salida que permitiría a Washington hacer una concesión sin levantar formalmente las sanciones. Descongelar los fondos sería un “esfuerzo menor” para la administración, dijo Maleki, quien supervisó campañas de sanciones en la Oficina de Objetivos Globales del Departamento del Tesoro. Maleki sugirió a The New York Times que la administración Trump podría replicar ese esquema, siempre que Irán no exija que los fondos sean depositados en cuentas gubernamentales.

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, uno de los negociadores del régimen. Europa Press
El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, uno de los negociadores del régimen. Europa Press

El precedente existe: en 2023, fondos iraníes bloqueados en Corea del Sur e Irak fueron transferidos a Omán y Qatar durante negociaciones para la liberación de rehenes. En ese caso, parte del dinero se destinó a importaciones humanitarias —alimentos y productos agrícolas— y fue entregado directamente a los exportadores, sin pasar por las arcas del gobierno iraní.

Trump ha expresado en reiteradas publicaciones en redes sociales su rechazo al acuerdo nuclear de 2015 negociado por la administración Obama, que incluyó alivio de sanciones a cambio de que Irán limitara sus ambiciones nucleares. En enero de 2016, durante la implementación de ese pacto, Washington envió USD 1.700 millones a Teherán para saldar una disputa financiera de décadas. El primer desembolso, USD 400 millones en divisas extranjeras apiladas en palés, fue transportado en avión hasta Irán y desató una controversia.

El canciller iraní, Abbas Araghchi
El canciller iraní, Abbas Araghchi

El lunes, Trump publicó dos imágenes en paralelo: una titulada “La política de Obama hacia Irán”, con la foto de un palé cargado de billetes, y otra titulada “La política de Trump hacia Irán”, ilustrada con un buque de guerra estadounidense disparando contra aviones. A lo largo del conflicto, la administración Trump ha oscilado en su postura económica: en marzo autorizó temporalmente la venta de petróleo iraní ya en alta mar para aliviar la presión sobre los precios energéticos globales, y en abril anunció un bloqueo sobre puertos iraníes y buques vinculados a Irán a nivel mundial.

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