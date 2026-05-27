Estados Unidos

Cuánto cuesta cambiar el aceite del auto en Estados Unidos en 2026

El nuevo rango de tarifas redefine el costo del mantenimiento. Antes de pedir turno, pesa el grado que exige el motor y el abastecimiento local, que varía por zona y puede alterar la espera

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El precio del cambio de aceite en Estados Unidos subió a un rango de USD 100 a USD 120, impulsado por la crisis de insumos en lubricantes sintéticos

El precio de un cambio de aceite en Estados Unidos empezó a moverse hacia un nuevo piso: de un rango habitual de USD 80 a USD 100 pasó a ubicarse entre USD 100 y USD 120, con alertas de la industria sobre nuevos incrementos durante el verano.

El salto se explicó por una crisis de insumos para lubricantes sintéticos que el sector vinculó al conflicto con Irán y a una disrupción logística en el estrecho de Ormuz.

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La advertencia más concreta llegó desde la Asociación Independiente de Fabricantes de Lubricantes (ILMA), que anticipó un escenario de faltantes para aceites de baja viscosidad. Según la entidad, Estados Unidos podría agotar en junio de 2026 las reservas de origen del Golfo Pérsico del aceite base clave para producir lubricantes modernos, con una escasez que puede durar meses.

En esa ventana de tensión, el impacto recae sobre los talleres y sobre una parte amplia del parque automotor que depende de un tipo específico de aceite para cumplir con las especificaciones del fabricante.

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El producto más expuesto es el 0W-20, utilizado por la mayoría de los vehículos fabricados después de 2015. Según datos citados por el sector, representó cerca de un tercio de la demanda total de aceite para autos de pasajeros en Estados Unidos. Por eso, cualquier interrupción eleva el costo del servicio y limita los reemplazos sin validar antes el manual.

El mercado mayorista ya registró un ajuste inusual. Tom Glenn, presidente de Petroleum Trends International y editor de la publicación sectorial JobbersWorld, especializada en el mercado de lubricantes, describió a CNN, cadena internacional de noticias, una secuencia que, en su experiencia, no tenía antecedentes por velocidad: “Tres rondas de aumentos de precios en dos meses y medio no tiene precedentes. Llevo en este negocio desde 1979 y nunca había visto algo así”.

El mostrador suele ser el final del camino: cuando el costo sube en la distribución, termina reflejándose en la boleta que paga el conductor.

El propio Glenn señaló que, en un año normal, los productores elevan precios a distribuidores entre 70 y 80 centavos por galón. En 2026, algunos incrementos en ventas al por mayor superaron USD 5 por galón (3.785 litros3.785 litros), impulsados por la combinación de costos más altos de crudo, aceites base, aditivos, transporte, envases y logística, según explicó a CNN.

Ese paquete de presiones encarece el producto en toda la cadena y complica a los talleres que trabajan con márgenes ajustados.

La Asociación de Mantenimiento Preventivo Automotriz (PAMA) también puso el foco en la incapacidad del sector para absorber el golpe. Su presidente, Jason Lyon, advirtió en declaraciones a MarketWatch, medio especializado en economía y finanzas, que el traslado al consumidor ya estaba en marcha y que el nuevo rango de precios era una consecuencia directa de las subas de sus proveedores.

En esa línea, resumió el problema operativo: “Ya superamos el punto en el que podemos absorber los costos. La industria ya comenzó a trasladar los aumentos al consumidor”.

El insumo crítico: el aceite base Grupo III y el bloqueo en Ormuz

Una persona vierte aceite de motor a su coche. (Canva)
El precio del cambio de aceite en Estados Unidos subió a un rango de USD 100 a USD 120, impulsado por la crisis de insumos en lubricantes sintéticos

El cuello de botella no está en el taller, sino mucho antes, en la materia prima. Según ILMA, casi el 44 % del aceite base Grupo III —insumo central del aceite sintético— se importaba a través de tres productores del Golfo Pérsico.

La entidad señaló que el cierre o bloqueo del estrecho de Ormuz tras el inicio del conflicto a fines de febrero alteró los embarques y comprimió el abastecimiento, justo cuando el mercado se prepara para una temporada de mayor circulación y más mantenimiento.

A esa disrupción se sumó un daño grave en Pearl GTL, en Qatar, descrita por la industria como una instalación clave para este segmento.

De acuerdo con lo reportado por CNN, el complejo quedó fuera de operación por tiempo indefinido, lo que redujo aún más la disponibilidad de Grupo III para el mercado estadounidense y aceleró los aumentos.

El problema se agrava porque la alternativa inmediata también está tensionada. El aceite base Grupo II, que en algunos casos puede actuar como sustituto, también escasea: parte de esa producción se redirigió a combustibles como diésel y combustible de aviación, donde los márgenes eran más altos, según el diagnóstico difundido por ILMA.

En ese documento, la entidad sintetizó el cierre de opciones con una frase que circuló en el sector: “La válvula de seguridad del Grupo II está efectivamente cerrada”.

La consecuencia práctica es que la escasez se concentra en aceites de baja viscosidad que dependen de esa disponibilidad de bases. CNN enumeró entre los grados más comprometidos a cero W-16, cero W-8 y cero W-20, con este último como el más relevante por volumen.

La combinación de menos oferta y demanda estable —o creciente en temporada alta— suele traducirse en una mezcla de faltantes puntuales, menos promociones y precios más altos, con variaciones por región.

Qué puede hacer el conductor y qué anticipa la industria para 2026 y 2027

Cambio del aceite del motor. (lufilsur)
El grado cero W-20, requerido por la mayoría de los vehículos fabricados después de 2015, enfrenta graves problemas de suministro y mayores aumentos de precio

Para los conductores, la pregunta inmediata es doble: qué está pasando con el aceite de motor y cuánto puede durar. Con la información pública del sector, la respuesta es directa: el insumo clave de los lubricantes sintéticos escasea y la industria no espera una normalización rápida, con un horizonte que puede extenderse hasta mediados de 2027, según estimaciones citadas en reportes recientes.

En el plano operativo, los talleres suelen recomendar confirmar disponibilidad antes de acudir. Si el vehículo requiere cero W-20, conviene consultar por stock y por el precio final antes de reservar turno, sobre todo en mercados donde el abastecimiento puede variar por zona o por proveedor.

También es razonable comparar tarifas entre cadenas: Valvoline informó a CNN que no había aplicado aumentos marcados y que contaba con “suministro adecuado” para atender a sus clientes en el corto plazo, mientras que otras compañías no detallaron su situación de inventarios ante consultas periodísticas.

La tentación de postergar el mantenimiento para esquivar el aumento tiene un límite técnico. Retrasar el cambio más allá del kilometraje indicado en el manual puede derivar en daños costosos al motor. En el borrador base, el costo potencial de reparación se estimó en USD 1.000 o más, una cifra que deja en segundo plano el ahorro de corto plazo del servicio.

Holly Alfano, directora ejecutiva de ILMA, describió el escenario a CNN como de escasez y persistencia: “Estamos ante escaseces. No tengo ninguna duda. Es un gran desorden y no se va a resolver rápido. Podría tomar un año o más antes de ver alivio real”.

En paralelo, la cobertura señaló que la industria mantenía conversaciones con el Departamento de Energía de Estados Unidos y que la Casa Blanca y el propio Departamento de Energía emitieron declaraciones públicas sobre medidas para mitigar disrupciones, aunque sin una solución inmediata para reponer el Grupo III afectado por el frente externo.

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