Estados Unidos

Incendio en un complejo industrial de Queens: despliegue de bomberos y alerta por humo

El fuego desatado en la zona de College Point movilizó a equipos de emergencia. Recomiendan resguardar la salud de quienes residen en áreas próximas al lugar del siniestro

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Dos bomberos en la plataforma de un camión escalera lanzan agua. El fondo es un resplandor naranja brillante de un incendio nocturno
El fuego comenzó en la fábrica de la calle 130 y se extendió rápidamente, generando preocupación por la calidad del aire en vecindarios cercanos de Nueva York. (Eyewitness News )

Una densa columna de humo cubrió el cielo de College Point, Queens la noche del viernes, cuando un incendio de cinco alarmas arrasó un complejo industrial sobre la calle 130, entre las avenidas 20 y 22. Las llamas, visibles a varios kilómetros, obligaron a movilizar a cientos de bomberos y generaron preocupación por la calidad del aire en barrios cercanos, según informó el canal local CBS News New York.

Las autoridades confirmaron que no hubo heridos y que los negocios del edificio —entre ellos una florería y un almacén de madera— ya estaban cerrados cuando comenzó el fuego, alrededor de las 19:30 h.

Llamas anaranjadas y humo denso salen de la cima de una estructura oscura y acanalada. Cielo nocturno. Parte de una estructura metálica a la derecha
Vecinos de College Point y Mount Vernon reportaron dificultades para respirar y expresaron su inquietud ante la densidad del humo provocado por el incendio industrial. (Eyewitness News )

El Departamento de Policía de Mount Vernon advirtió a los residentes de Westchester sobre la presencia de humo en la zona, mientras el Departamento de Bomberos de Nueva York, FDNY, trabajaba durante horas para controlar el siniestro.

El avance del incendio y la respuesta de los bomberos

Los primeros reportes señalan que el fuego se inició en una fábrica ubicada en el 20-85 de la calle 130. En pocos minutos, las llamas se propagaron por la estructura y generaron una humareda negra que dificultó la visibilidad.

Vecinos citados por CBS News New York expresaron: “Nunca habíamos visto un incendio así, en edificios tan grandes”. Otro residente describió el aire como “muy denso” y relató que era difícil respirar en el sector.

Camión de bomberos blanco y rojo con el número 50, luces de emergencia rojas y azules intermitentes en la oscuridad, y siluetas de personas al frente
El Departamento de Bomberos de Nueva York, FDNY, desplegó cientos de efectivos para controlar las llamas y evitó que el incendio alcanzara viviendas o escuelas. (Eyewitness News )

El Departamento de Bomberos de Nueva York, FDNY, desplegó numerosos equipos y vehículos para contener el avance de las llamas. El operativo se extendió durante varias horas y requirió la intervención de cientos de efectivos, dado el tamaño del complejo industrial y el potencial riesgo de que el fuego se extendiera a construcciones aledañas.

Efectos en la comunidad y advertencias de las autoridades

Las consecuencias del incendio se hicieron sentir más allá del lugar afectado. La policía de Mount Vernon alertó a los habitantes de localidades vecinas sobre la posibilidad de percibir el humo generado por el fuego, e instó a mantener cerradas las ventanas para evitar la exposición.

Imagen nocturna de bomberos en una escalera aérea rociando agua sobre un edificio envuelto en humo. Se ven líneas eléctricas aéreas horizontales cruzando el encuadre
Los peritos investigan si materiales inflamables como madera o productos químicos aceleraron la propagación del incendio en el complejo industrial de College Point. (Eyewitness News )

Un vecino explicó ante CBS News New York: “Ese humo negro, es muy denso. Es difícil respirar en la zona”, subrayando la preocupación de la comunidad por la calidad del aire y el riesgo para la salud de los residentes, especialmente entre personas con afecciones respiratorias previas.

Los negocios que habían cerrado antes del inicio del incendio sufrieron daños materiales. Las autoridades no han informado hasta el momento sobre la magnitud de las pérdidas económicas ni sobre posibles impactos en el empleo local.

La investigación sobre las causas y el contexto del complejo industrial

Hasta el cierre de este reporte, el Departamento de Bomberos de Nueva York, FDNY, no había determinado el origen del incendio. El edificio albergaba varios emprendimientos, lo que dificultó el acceso de los bomberos y la evaluación inicial de los daños.

Los peritos analizan si existían materiales inflamables almacenados en el lugar, como madera o productos químicos, que podrían haber acelerado la propagación del fuego. No se han reportado indicios de actividades irregulares o sabotaje, pero la investigación sigue abierta.

Vista nocturna de un incendio donde grandes llamas naranjas y amarillas envuelven una estructura oscura, con humo y un objeto alargado visible entre el fuego
Una columna de humo cubrió College Point tras el incendio de cinco alarmas que arrasó un complejo industrial en Queens y movilizó a cientos de bomberos. (Eyewitness News )

El episodio se suma a una serie de incidentes recientes en instalaciones industriales de Nueva York, lo que ha encendido el debate sobre las condiciones de seguridad y los controles en estos espacios.

Testimonios y repercusiones entre los vecinos

El impacto en la población se reflejó en los relatos de quienes presenciaron el evento. Un vecino señaló a CBS News New York: “Este es uno de los peores incendios que he visto. Ha durado mucho tiempo”.

Vista nocturna de dos bomberos en la cesta de una escalera de camión, proyectando un chorro de agua o espuma con un brillo rojizo contra un fondo oscuro
Las autoridades confirmaron que no hubo heridos, ya que los negocios del edificio, entre ellos una florería y un almacén de madera, estaban cerrados al inicio del incendio. (Eyewitness News )

Varios residentes captaron imágenes y videos de la columna de humo y las llamas, difundiendo la situación a través de redes sociales, lo cual contribuyó a que la noticia circulara rápidamente en la región. El posible efecto sobre la salud de quienes viven y trabajan en la zona incrementó la preocupación en la comunidad.

Respuestas oficiales y próximos pasos

El Departamento de Bomberos confirmó que ninguno de sus efectivos ni de los civiles resultó lesionado durante las tareas de combate al fuego. La rápida actuación de los equipos evitó que las llamas alcanzaran viviendas o escuelas cercanas.

Las autoridades locales reiteraron el pedido de precaución a la población y recordaron la importancia de informar de inmediato cualquier señal de humo o fuego en la zona. El Departamento de Bomberos de Nueva York, FDNY, continuará con la investigación para esclarecer el origen del incendio y revisar las condiciones de seguridad en el complejo afectado.

El hecho puso en alerta a las autoridades sobre la necesidad de reforzar los controles en instalaciones industriales y de actualizar los planes de emergencia para proteger tanto a los trabajadores como a los vecinos de College Point y áreas aledañas.

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