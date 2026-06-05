Murió Anthony Head, actor de “Buffy, la cazavampiros” y “Ted Lasso”

Anthony Head murió a los 72 años por complicaciones derivadas de una neumonía, según informaron sus hijas Emily y Daisy (20th Century Fox)

Anthony Head murió a los 72 años por complicaciones derivadas de una neumonía, según un comunicado difundido por sus hijas Emily y Daisy.

“Falleció en paz por complicaciones debidas a la neumonía, rodeado de su familia”, señalaron mediante el pronunciamiento oficial.

El actor británico alcanzó proyección internacional por su papel de Rupert Giles en la serie Buffy, la cazavampiros a fines de los años 90.

Además, sumó trabajos en televisión como Ted Lasso, donde interpretó al expropietario del club Rupert Mannion, así como en Merlin y Little Britain.

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En su mensaje, Emily y Daisy afirmaron: “Con el corazón apesadumbrado anunciamos la muerte de nuestro extraordinario padre”, y añadieron que fue “un honor y un privilegio” ser sus hijas y ver el impacto de su trabajo.

El actor británico alcanzó proyección internacional por su papel de Rupert Giles en "Buffy, la cazavampiros" entre 1997 y 2003 (20th Century Fox)

También destacaron que Anthony “amaba mucho su trabajo” y “siempre se consideró increíblemente afortunado”.

Entre otros créditos, figuran participaciones en The Iron Lady, Doctor Who, Persuasion, The Inbetweeners y Manchild.

En el Reino Unido, su primer salto a la popularidad llegó en los años 80 como imagen de los anuncios televisivos de Nescafé, y entre 1987 y 1993 protagonizó la campaña de la “pareja Gold Blend” junto a Sharon Maughan.

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En 2018, se incorporó al elenco del drama de radio The Archers con el personaje Robin Fairbrother. Anthony Head perdió a su pareja de larga data, Sarah Fisher, en diciembre de 2025, cuando ella tenía 61 años.

Nacido en Camden, Londres, Head inició su carrera sobre los escenarios, con papeles en obras como Henry V, Lady Windermere’s Fan y una participación destacada como Dr. Frank-N-Furter en la producción de 1990 de The Rocky Horror Show en el West End.

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Nacido en Camden, Londres, Anthony Head inició su carrera en el teatro (Captura de video)

Su reconocimiento en la televisión británica comenzó en los años 80, consolidándose como figura en anuncios que planteaban una historia romántica para la marca de café instantáneo Nescafé.

En el ámbito internacional, su interpretación de Rupert Giles en Buffy, la cazavampiros lo llevó a la fama en Estados Unidos entre 1997 y 2003.

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En los últimos años, el elenco original del programa juvenil también enfrentó otras pérdidas: primero la de Michelle Trachtenberg, quien fue Dawn Summers, la hermana menor de la protagonista, y falleció en 2025 a causa de complicaciones derivadas de la diabetes mellitus; y luego la de Nicholas Brendon (Xander Harris en la serie), cuyo causa de muerte en 2026 fue una enfermedad cardiovascular aterosclerótica e hipertensiva, con neumonía aguda y un infarto previo.

Más adelante, Anthony Head interpretó a Rupert Mannion, el exesposo de Rebecca (personaje de Hannah Waddingham), en Ted Lasso.

La estrella también integró el elenco de "Ted Lasso", donde interpretó a Rupert Mannion, el expropietario y exesposo del personaje de Rebecca (Apple Tv)

En la serie, Ted Lasso llega a Inglaterra como un entrenador de fútbol americano contratado de forma inesperada para dirigir al equipo de fútbol profesional AFC Richmond, en la serie de comedia del mismo nombre.

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La trama parte de una maniobra de la dueña del club, que lo elige con la intención de que el equipo fracase como forma de venganza. El relato muestra cómo el optimismo y la empatía de Lasso modifican el rumbo del plantel.

El argumento se enfoca en el crecimiento personal, el trabajo en equipo, la salud mental y el impacto del buen liderazgo en la vida de las personas.

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Sus hijas destacaron que “la tristeza supera el vacío que deja, pero su legado persistirá en las producciones de las que formó parte y en las audiencias que las disfrutan”.

Las hijas de Anthony Head afirmaron que su legado persistirá en las producciones de las que formó parte y en las audiencias que siguen su trabajo (Apple Tv)

Además, agregaron: “Somos afortunadas de poder verlo haciendo lo que amaba, incluso cuando ya no está con nosotras”.

A lo largo de una carrera de varias décadas, Anthony Head mantuvo vínculos cercanos con colegas y seguidores, y fue reconocido por su versatilidad tanto en teatro como en televisión y cine, participando junto a intérpretes destacados en producciones apreciadas por el público británico e internacional.

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