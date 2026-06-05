Entretenimiento

Murió Anthony Head, actor de “Buffy, la cazavampiros” y “Ted Lasso”

Las hijas del actor británico confirmaron que se fue en paz y acompañado por su familia

Guardar
Google icon
Anthony Head - Buffy la cazavampiros
Anthony Head murió a los 72 años por complicaciones derivadas de una neumonía, según informaron sus hijas Emily y Daisy (20th Century Fox)

Anthony Head murió a los 72 años por complicaciones derivadas de una neumonía, según un comunicado difundido por sus hijas Emily y Daisy.

“Falleció en paz por complicaciones debidas a la neumonía, rodeado de su familia”, señalaron mediante el pronunciamiento oficial.

El actor británico alcanzó proyección internacional por su papel de Rupert Giles en la serie Buffy, la cazavampiros a fines de los años 90.

Además, sumó trabajos en televisión como Ted Lasso, donde interpretó al expropietario del club Rupert Mannion, así como en Merlin y Little Britain.

PUBLICIDAD

En su mensaje, Emily y Daisy afirmaron: “Con el corazón apesadumbrado anunciamos la muerte de nuestro extraordinario padre”, y añadieron que fue “un honor y un privilegio” ser sus hijas y ver el impacto de su trabajo.

Murió Anthony Head, actor de “Buffy, la cazavampiros” y “Ted Lasso”
El actor británico alcanzó proyección internacional por su papel de Rupert Giles en "Buffy, la cazavampiros" entre 1997 y 2003 (20th Century Fox)

También destacaron que Anthony “amaba mucho su trabajo” y “siempre se consideró increíblemente afortunado”.

Entre otros créditos, figuran participaciones en The Iron Lady, Doctor Who, Persuasion, The Inbetweeners y Manchild.

En el Reino Unido, su primer salto a la popularidad llegó en los años 80 como imagen de los anuncios televisivos de Nescafé, y entre 1987 y 1993 protagonizó la campaña de la “pareja Gold Blend” junto a Sharon Maughan.

PUBLICIDAD

En 2018, se incorporó al elenco del drama de radio The Archers con el personaje Robin Fairbrother. Anthony Head perdió a su pareja de larga data, Sarah Fisher, en diciembre de 2025, cuando ella tenía 61 años.

Nacido en Camden, Londres, Head inició su carrera sobre los escenarios, con papeles en obras como Henry V, Lady Windermere’s Fan y una participación destacada como Dr. Frank-N-Furter en la producción de 1990 de The Rocky Horror Show en el West End.

Murió Anthony Head, actor de “Buffy, la cazavampiros” y “Ted Lasso”
Nacido en Camden, Londres, Anthony Head inició su carrera en el teatro (Captura de video)

Su reconocimiento en la televisión británica comenzó en los años 80, consolidándose como figura en anuncios que planteaban una historia romántica para la marca de café instantáneo Nescafé.

En el ámbito internacional, su interpretación de Rupert Giles en Buffy, la cazavampiros lo llevó a la fama en Estados Unidos entre 1997 y 2003.

En los últimos años, el elenco original del programa juvenil también enfrentó otras pérdidas: primero la de Michelle Trachtenberg, quien fue Dawn Summers, la hermana menor de la protagonista, y falleció en 2025 a causa de complicaciones derivadas de la diabetes mellitus; y luego la de Nicholas Brendon (Xander Harris en la serie), cuyo causa de muerte en 2026 fue una enfermedad cardiovascular aterosclerótica e hipertensiva, con neumonía aguda y un infarto previo.

Más adelante, Anthony Head interpretó a Rupert Mannion, el exesposo de Rebecca (personaje de Hannah Waddingham), en Ted Lasso.

Murió Anthony Head, actor de “Buffy, la cazavampiros” y “Ted Lasso”
La estrella también integró el elenco de "Ted Lasso", donde interpretó a Rupert Mannion, el expropietario y exesposo del personaje de Rebecca (Apple Tv)

En la serie, Ted Lasso llega a Inglaterra como un entrenador de fútbol americano contratado de forma inesperada para dirigir al equipo de fútbol profesional AFC Richmond, en la serie de comedia del mismo nombre.

La trama parte de una maniobra de la dueña del club, que lo elige con la intención de que el equipo fracase como forma de venganza. El relato muestra cómo el optimismo y la empatía de Lasso modifican el rumbo del plantel.

El argumento se enfoca en el crecimiento personal, el trabajo en equipo, la salud mental y el impacto del buen liderazgo en la vida de las personas.

Sus hijas destacaron que “la tristeza supera el vacío que deja, pero su legado persistirá en las producciones de las que formó parte y en las audiencias que las disfrutan”.

Murió Anthony Head, actor de “Buffy, la cazavampiros” y “Ted Lasso”
Las hijas de Anthony Head afirmaron que su legado persistirá en las producciones de las que formó parte y en las audiencias que siguen su trabajo (Apple Tv)

Además, agregaron: “Somos afortunadas de poder verlo haciendo lo que amaba, incluso cuando ya no está con nosotras”.

A lo largo de una carrera de varias décadas, Anthony Head mantuvo vínculos cercanos con colegas y seguidores, y fue reconocido por su versatilidad tanto en teatro como en televisión y cine, participando junto a intérpretes destacados en producciones apreciadas por el público británico e internacional.

Temas Relacionados

Anthony HeadBuffy, la cazavampirosTed Lassoestrellas de hollywoodentretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Hasta 10 mil dólares por entradas para ‘La Odisea’: la película de Christopher Nolan desata locura en eBay

La película protagonizada por Matt Damon desató una carrera por los boletos que ya se refleja en precios récord en el mercado de reventa

Hasta 10 mil dólares por entradas para ‘La Odisea’: la película de Christopher Nolan desata locura en eBay

Todo lo que se sabe de la sexta entrega de Emily en París

Lily Collins y Darren Star prometen una temporada pensada para los seguidores, con regresos clave, personajes nuevos y cierres para las historias sentimentales y laborales de la comedia

Todo lo que se sabe de la sexta entrega de Emily en París

Ya hay fecha tentativa para la segunda temporada de Off Campus en Prime Video

Diversidad en el reparto, nuevas incorporaciones y personajes en evolución refuerzan el atractivo juvenil del universo de Briar University

Ya hay fecha tentativa para la segunda temporada de Off Campus en Prime Video

Paul McCartney revivió la grabación con The Rolling Stones: “Empiezas y yo comienzo a pensar: ‘Estoy tocando con los Stones’”

El músico británico y exBeatle reconstruyó para NME cómo vivió la jornada creativa durante la grabación de Foreign Tongues, en un clima sin formalidades que dejó atrás cualquier vieja competencia histórica

Paul McCartney revivió la grabación con The Rolling Stones: “Empiezas y yo comienzo a pensar: ‘Estoy tocando con los Stones’”

Ryan Reynolds rinde homenaje a Marjane Satrapi, escritora y cineasta que lo dirigió en ‘Las voces’

El protagonista de ‘Deadpool’ recordó con cariño a la directora franco-iraní que falleció a los 56 años

Ryan Reynolds rinde homenaje a Marjane Satrapi, escritora y cineasta que lo dirigió en ‘Las voces’

DEPORTES

Franco Colapinto terminó 15° tras una accidentada jornada de práctica en el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1

Franco Colapinto terminó 15° tras una accidentada jornada de práctica en el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1

“No fue un buen día”: el sincero análisis de Franco Colapinto tras su estreno en Mónaco y la broma sobre el toque contra el muro

FIFA confirmó cómo será el reparto de dinero a los clubes que cedan a sus futbolistas para el Mundial 2026: los argentinos que se verán beneficiados

El susto de Franco Colapinto en el GP de Mónaco: el golpe contra el muro que generó preocupación en la segunda práctica

El mensaje del Chiqui Tapia y de los clubes argentinos tras la muerte del Indio Solari

TELESHOW

La muerte del Indio Solari: la Policía Científica trasladó el cuerpo a la morgue de Ituzaingó

La muerte del Indio Solari: la Policía Científica trasladó el cuerpo a la morgue de Ituzaingó

La historia de amor del Indio Solari y Viru: la mujer que caminó a su lado 45 años y la madre de su único hijo

El comunicado oficial de la cuenta del Indio Solari: “El mismo dolor que sienten ustedes”

La última aparición pública del Indio Solari al recibir el Doctorado Honoris Causa de la UBA: “Un gran abrazo”

La vida del Indio Solari en fotos: el mito de Los Redondos, la intimidad de su familia, el calor de los escenarios

INFOBAE AMÉRICA

USCIS cambia las reglas para obtener la Green Card y afecta a estudiantes y trabajadores temporales

USCIS cambia las reglas para obtener la Green Card y afecta a estudiantes y trabajadores temporales

Daniel Noboa fusionó ministerios y nombró a un nuevo secretario de la Administración

La NASA ordenó a sus astronautas refugiarse ante una fuga de aire en la Estación Espacial Internacional

Putin dijo que no tiene sentido reunirse con Zelensky hasta que se alcance un acuerdo de paz

Cómo es la trama jerárquica detrás del asesinato de Fernando Villavicencio que investiga la fiscalía de Ecuador