En el foro más importante de Rusia, Putin admitió el retroceso de la economía y ensayó una tibia defensa: “No colapsó”

Vladimir Putin en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo (REUTERS/Anastasia Barashkova)

El presidente Vladimir Putin afirmó este viernes que la economía rusa no colapsó, desestimando las críticas de Occidente que señalan que el motor económico de su país se ha quedado sin fuerza.

La ofensiva del Kremlin contra Ucrania ha puesto las finanzas de Rusia bajo una presión inmensa, con precios en aumento, subidas de impuestos y costos de endeudamiento en su nivel más alto en dos décadas, lo que afecta duramente a muchos ciudadanos.

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La economía rusa se contrajo un 0,2 por ciento en el primer trimestre de 2026, su primer descenso trimestral en tres años, en medio de la creciente presión de la guerra y las sanciones occidentales.

“Por supuesto, escuchamos críticas de todos lados de que todo se ha derrumbado”, dijo Putin a los delegados en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF), un evento emblemático de inversiones apodado a veces el “Davos ruso”.

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“Hemos descendido al mismo nivel en el que los países de la zona euro han estado viviendo durante los últimos años", afirmó el líder ruso, añadiendo que Rusia busca una economía "soberana“.

El presidente ruso, Vladimir Putin (REUTERS/Anastasia Barashkova)

El evento se desarrolla mientras Ucrania intensifica sus ataques contra la infraestructura energética vital de Rusia —depósitos de petróleo, refinerías, centros de exportación—, lo que amenaza con afectar la fuente de ingresos más importante de Moscú.

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En un ataque altamente simbólico, una ofensiva alcanzó una instalación en San Petersburgo cuando se inauguraba la conferencia el miércoles, recibiendo a los dignatarios con una columna de humo negro de fondo.

“La economía rusa está entrando en una estancación, con tasas de interés altas y presión inflacionaria elevada“, indicó a la agencia de noticias AFP Alexander Kolyandr, experto en economía rusa radicado en Londres, en vísperas del discurso de Putin.

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“No veo que la economía rusa esté entrando en los años noventa o algo similar, es solo una degradación lenta de todo", agregó.

El gobierno ruso registró un déficit presupuestario de 80.000 millones de dólares en los primeros cuatro meses de 2026 —equivalente al 2,5 por ciento del PIB anual y más de lo previsto para todo el año—.

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Los asistentes al Foro Económico Internacional de San Petersburgo escuchan a Putin (REUTERS/Anastasia Barashkova)

“Davos ruso”

Los inversores occidentales interesados en hacer negocios en la caótica economía rusa solían reunirse en el SPIEF para cerrar acuerdos y relacionarse con la élite rusa en los primeros años del mandato de Putin.

Pero desde la invasión a Ucrania, el evento se ha convertido en un símbolo del nuevo lugar del ex espía de la KGB en el mundo. Se exhiben drones y ametralladoras.

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Periodistas de AFP vieron robots humanoides de fabricación rusa recorriendo los pasillos, donde destacaban los stands que promocionan inversiones en regiones anexionadas de Ucrania.

Ahora, los principales invitados provienen de países como China y Arabia Saudita. Hay pocos estadounidenses y europeos.

Sus filas reducidas están lideradas por figuras como el ex actor de Hollywood convertido en partidario de Putin, Steven Seagal, la estadounidense Candace Owens y diputados del partido Alternativa para Alemania.

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El Kremlin y el Gran Palacio del Kremlin, centro, derecha, en la ribera del río Moscú, en esa ciudad de Rusia (AP Foto/Dmitry Serebryakov/Archivo)

“Cierre”

Consultado por AFP sobre los problemas económicos de Rusia, Putin citó el jueves al escritor estadounidense Mark Twain. “Los rumores sobre mi muerte han sido enormemente exagerados”, dijo, rechazando la idea de que Rusia esté al borde de una crisis total.

Pero lejos del escenario donde habló Putin el viernes, algunas pequeñas y medianas empresas declararon a AFP que enfrentan el cierre.

“Básicamente, planeamos cerrar”, expresó Svetlana, propietaria de una marca de productos para maternidad e infancia en la ciudad de Jabárovsk, en el lejano oriente.

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“La gente tiene menos hijos, ajusta su presupuesto, los costos aumentan“, explicó la empresaria de 40 años a AFP por teléfono.

Los cortes de internet —impuestos por las autoridades para frustrar los ataques de drones ucranianos— hacen que su terminal de pago con tarjeta quede fuera de servicio frecuentemente. “Estamos volviendo a la vida de hace 18 años, cuando no había internet ni redes sociales”, comentó.

“Estoy cansada de preocuparme por las multas debido a las nuevas leyes y al flujo interminable de nuevas exigencias que siguen apareciendo", añadió.

Sin una buena solución

La "degradación lenta" de la economía sería irreversible a menos que el Kremlin tome “decisiones políticas” como terminar la guerra y reestructurar la economía, señaló el experto Kolyandr.

Aunque los precios del petróleo más altos por la guerra en Irán han incrementado los ingresos rusos, no ha sido suficiente para rellenar el presupuesto estatal, agregó.

La escasez de mano de obra también impacta, con unos 30.000 hombres al mes reclutados para la guerra. “No hay una buena solución“, concluyó Kolyandr; al tiempo que acotó: “Seguirán posponiendo el problema tanto como puedan”.