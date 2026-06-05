Todo lo que se sabe de la sexta entrega de Emily en París

La temporada final de Emily en París se estrenará entre finales de 2026 y la primera mitad de 2027 en Netflix - (Netflix)

Netflix confirmó que Emily en París tendrá sexta y última temporada, lo que pondrá fin a la popular comedia protagonizada por Lily Collins. El anuncio realizado el 21 de mayo fue difundido por Vogue, con Collins y el creador Darren Star al frente. La plataforma señaló que se trata de un cierre definitivo para uno de sus títulos más reconocidos.

El desenlace de Emily en París está previsto para finales de 2026 o la primera mitad de 2027 en Netflix. Según lo publicado por Vogue, la temporada final contará con el regreso del reparto principal y la incorporación de nuevos personajes, además de abordar los desenlaces pendientes para cada protagonista.

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"Emily en París" confirma locaciones nuevas para la temporada 6 (Netflix)

La actriz británica Lily Collins subrayó que la sexta temporada marcará el “capítulo final” del recorrido de Emily por la capital francesa. Tanto el elenco como el equipo técnico se encuentran trabajando en los episodios conclusivos, que definieron como un homenaje a quienes siguieron la serie, según detalló Vogue.

Qué esperar de la última temporada de Emily en París

En esta nueva entrega, Emily volverá a centrar su historia en París, aunque las primeras imágenes dejan entrever un posible viaje a Grecia, más precisamente a Mykonos, tras recibir una postal de Gabriel. La ruptura definitiva con Marcello abre interrogantes sobre el desenlace sentimental de la protagonista y la posible reconciliación con Alfie.

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Netflix confirmó que Emily en París tendrá sexta y última temporada, con Lily Collins y Darren Star al frente del anuncio - (Netflix)

Por otro lado, la temporada podría incluir la boda de Mindy con Nico, aunque persisten dudas sobre la despedida de soltera y el futuro de la pareja. Además, la trama profesional se complica para Sylvie por los cambios en la Agence Grateau tras la llegada de la princesa Jane.

El reparto de la temporada final en Netflix

El elenco principal permanece, lo que garantiza continuidad en el universo de la serie ambientada en París. De acuerdo con Vogue, regresan Lily Collins (Emily), Lucas Bravo (Gabriel), Eugenio Franceschini (Marcello), Ashley Park (Mindy), Paul Forman (Nico), Lucien Laviscount (Alfie) y Minnie Driver (princesa Jane).

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La sexta temporada de Emily en París reunirá al elenco principal y sumará nuevos personajes para cerrar las tramas pendientes - (Netflix)

También participarán Samuel Arnold (Julien), Bruno Gouery (Luc), William Abadie (Antoine Lambert), Thalia Besson (Genevieve) y Arnaud Binard (Laurent), quien ahora podría atravesar un divorcio con Sylvie. Esta combinación de personajes permitirá cerrar las líneas narrativas planteadas en las cinco temporadas anteriores.

Según el equipo de producción recogido por Vogue, la participación de estos personajes enriquece el desenlace, mientras la incorporación de la princesa Jane añade nuevos matices al ámbito laboral y personal de los protagonistas.

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La última temporada de Emily en París podría incluir la boda de Mindy con Nico y nuevas dudas sobre el futuro de la pareja - IG marylin.fitoussi

Mensaje de despedida de los protagonistas

Lily Collins expresó su agradecimiento a los seguidores al anunciar el final de la serie: “La sexta temporada será el capítulo final de la aventura de Emily”, indicó. La intérprete afirmó que el equipo procura ofrecer una despedida memorable, evocando la magia que acompañó a la producción.

Por su parte, el creador y productor ejecutivo Darren Star compartió una reflexión similar en declaraciones recogidas por Vogue: “Hacer ‘Emily en París’ con este reparto y equipo ha sido el viaje de una vida”. El guionista destacó la gratitud hacia el público y el deseo de que el último episodio sea recordado.

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Emily en París volverá a situar su historia en París, aunque la trama anticipa un posible viaje a Mykonos tras una postal de Gabriel - (Netflix)

El estreno de la última temporada de Emily en París está previsto entre finales de 2026 y mediados de 2027, con el elenco principal, nuevas incorporaciones y escenarios en París y posiblemente en Grecia. Así se despide una de las comedias románticas más emblemáticas de Netflix, obra de Darren Star, que concluye su historia tras seis temporadas.

Con este cierre, productores y actores celebran el impacto y legado de Emily y su mundo parisino. La serie se consolida como referencia para quienes sueñan con viajar y redescubrir la Ciudad Luz a través de la pantalla.

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