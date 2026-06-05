Mes del Orgullo 2026: el calendario completo de marchas y festivales en Estados Unidos

El Pride Month 2026 se desarrolla en Estados Unidos entre celebraciones del Orgullo y políticas federales y estatales que restringen derechos de la comunidad LGBTQ+ (REUTERS/Gaelen Morse)

Las celebraciones del Mes del Orgullo 2026 avanzan en un clima de afirmación y resistencia, mientras la comunidad LGBTQ+ enfrenta un entorno político y social complejo en Estados Unidos. Las actividades de junio, en grandes ciudades y pequeños municipios, se desarrollan en paralelo a políticas federales y estatales que afectan al colectivo.

Las manifestaciones del Orgullo mantienen su carácter de protesta y celebración, como lo explica Jordan Braxton, copresidenta de USA Prides, red nacional de organizaciones del Orgullo en Estados Unidos: “Un festival es un momento para celebrar. Esas también son formas de resistencia”.

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La programación del Pride Month 2026 incluye actos masivos y encuentros comunitarios adaptados a cada ciudad y a cada comunidad (REUTERS/Brendan McDermid)

Las actividades van desde actos multitudinarios hasta encuentros más íntimos y enfocados en la convivencia.

Cronograma de celebraciones y actividades del Mes del Orgullo 2026

Viernes 5 de junio : Haddon Township continúa con una noche comunitaria enfocada en la integración y la participación local.

Sábado 6 de junio : Houston, Texas, celebra el Pride Houston Festival y desfile desde las 11:00, con el desfile a las 19:30 en City Hall.

Sábado 6 y domingo 7 de junio : Detroit, Michigan, organiza Motor City Pride con actividades durante ambos días.

Sábado 13 de junio : Brooklyn, Nueva York, realiza su Brooklyn Pride.

Sábado 13 y domingo 14 de junio : Baltimore, Maryland, lleva a cabo Baltimore Pride Week & Festival, que incluye desfile y actividades comunitarias.

Sábado 13 de junio : Albuquerque, Nuevo México, celebra el Albuquerque PrideFest.

Domingo 14 de junio : Los Ángeles realiza su evento central del Mes del Orgullo.

Viernes 19 y sábado 20 de junio : Columbus, Ohio, acoge el Stonewall Columbus Pride Festival, con la marcha principal el 20 a las 10:30.

Sábado 20 de junio : Chicago inicia sus celebraciones principales.

Domingo 21 de junio : Chicago continúa con el segundo día de actividades centrales.

Sábado 20 de junio : Flagstaff, Arizona, organiza Pride in the Pines en Thorpe Park.

Sábado 27 de junio : San Francisco realiza su tradicional desfile y suma un torneo de golf y una cumbre de derechos humanos; Cincinnati, Ohio, y Harlem, Nueva York, también celebran sus desfiles principales.

Sábado 27 y domingo 28 de junio : Minneapolis, Minnesota, celebra el Twin Cities Pride con festival y desfile el 28 a las 11:00; San Francisco y Nueva York también concentran actos centrales.

Domingo 28 de junio: Nueva York vive su emblemática marcha, y Seattle realiza el evento central de su Pride Month.

Políticas restrictivas y reacción de la comunidad

El desarrollo de las celebraciones ocurre en paralelo a un endurecimiento de las políticas públicas hacia la comunidad LGBTQ+.

En los últimos meses, cortes estadounidenses han dictaminado sobre temas: una sentencia reciente declaró ilegal la exclusión de personas transgénero del ejército, mientras que el Tribunal Supremo ha avalado restricciones estatales sobre el acceso a cuidados de afirmación de género para menores y ha protegido la “terapia de conversión” como ejercicio de la libertad de expresión.

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Los Ángeles, Chicago, San Francisco y Nueva York concentran celebraciones clave del Pride Month 2026 con desfiles, marchas y actividades sobre derechos humanos (REUTERS/Athti Perawongmetha)

La década también ha estado marcada por la aprobación de leyes que limitan la participación de mujeres y niñas trans en deportes femeninos, restringen el uso de baños según la identidad de género en escuelas y espacios públicos, y reducen el acceso a atención médica especializada.

Durante el Mes del Orgullo 2026, la pregunta acerca del impacto de estas políticas encuentra respuesta en la continuidad de los eventos. Lejos de retroceder, la comunidad mantiene una presencia activa en las calles y espacios públicos, combinando celebración y reivindicación.

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Las leyes estatales y las órdenes ejecutivas de la administración Trump limitan la participación de personas trans en deportes, el uso de baños y el acceso a atención médica especializada (REUTERS/Carlos Barria)

El financiamiento de las actividades también ha experimentado transformaciones. Grandes empresas como Anheuser-Busch y Walmart han reducido o retirado su patrocinio por temor al escrutinio de la administración actual. Braxton señala: “Es todo por las políticas de DEI de Trump. Las corporaciones temen que si patrocinan un evento Pride serán objeto de escrutinio de esta administración, lo cual es completamente lamentable”.

Las manifestaciones del Pride Month 2026 mantienen su carácter de protesta y celebración, que USA Prides define como formas de resistencia (Bloomberg)

Sin embargo, muchos eventos encontraron respaldo en negocios y organizaciones locales. Un ejemplo es Haddon Township, donde la salida de patrocinadores nacionales ha dado paso al apoyo de hospitales, restaurantes, bufetes y cafeterías de la zona, según relata Isis Petrie Williams, presidenta del Pride local.

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Solo la Guardia Costera ha dejado de participar como patrocinador nacional, mientras que el compromiso comunitario continúa.

Origen y consolidación del Pride

El Mes del Orgullo tiene su raíz en la redada policial al Stonewall Inn de Nueva York el 28 de junio de 1969, hecho que dio origen a las primeras protestas y al movimiento moderno por los derechos de la diversidad sexual. Un año después, en 1970, varias ciudades estadounidenses realizaron marchas conmemorativas.

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Marsha P. Johnson y Sylvia Rivera, íconos de los derechos LGBTQ+, junto a otros activistas durante una protesta en Nueva York, exhibiendo pancartas por la igualdad. (Reuters)

La proclamación oficial llegó en 1999, cuando el presidente Bill Clinton declaró junio como el Mes del Orgullo Gay y Lésbico en Estados Unidos, una costumbre sostenida por presidentes demócratas, pero no por republicanos.

Williams dijo: “Decidimos tener una expresión radical de alegría, aceptación y amor, centrada en la exposición y la conexión comunitaria”.