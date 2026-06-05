El condado de Fulton aprueba un proyecto de 1,3 millones de dólares para modernizar su aeropuerto

El condado de Fulton aprobó un proyecto de mejora del aeropuerto por 1,3 millones de dólares ante la llegada de la Copa Mundial de la FIFA a Atlanta

Los comisionados del condado de Fulton han dado luz verde a un ambicioso proyecto de mejora para el aeropuerto local, con una inversión de 1,3 millones de dólares. La decisión se enmarca en un contexto de urgencia: la inminente llegada de la Copa Mundial de la FIFA a Atlanta, evento que augura una afluencia sin precedentes de visitantes y que ha servido como detonante para acelerar obras largamente planificadas. Según explicó Robb Pitts, presidente de la Comisión del Condado de Fulton, el plan maestro del aeropuerto ya existía, pero la magnitud del evento internacional impulsó a las autoridades a actuar con mayor determinación y rapidez. El objetivo es garantizar que las instalaciones estén a la altura de las demandas logísticas y de movilidad que impondrá el torneo, beneficiando tanto a residentes como a visitantes.

El proyecto aprobado contempla una serie de mejoras inmediatas en la infraestructura del aeropuerto. Entre las intervenciones más relevantes se encuentran la renovación de las pistas de rodaje, la implementación de medidas de control de la erosión, la actualización de la señalización vial y la instalación de nueva iluminación en los bordes de las pistas de rodaje. Estas acciones buscan optimizar la seguridad y la eficiencia operativa del aeropuerto en el corto plazo, preparando el terreno para una operación fluida durante el periodo de mayor tráfico aéreo que se espera con la Copa Mundial. Aunque estas obras representan solo una fracción del plan de transformación más amplio, marcan el inicio concreto de la modernización de la terminal aérea.

PUBLICIDAD

El plan maestro de expansión elaborado por las autoridades del condado abarca una visión de largo alcance para el aeropuerto y su entorno. Este documento, de 250 páginas y disponible en el sitio web oficial del condado, traza un esquema de crecimiento progresivo y sostenido. El plan considera no solo la mejora de las instalaciones actuales, sino también el desarrollo de nuevas infraestructuras y servicios que podrían modificar sustancialmente la dinámica de la zona. Entre los puntos destacados del plan figuran la potenciación de áreas estratégicas aledañas, como Fulton Industrial Boulevard, Martin Luther King Jr. Drive y Sandy Creek Road, donde se prevé la llegada de inversiones y nuevos proyectos urbanísticos.

Las obras en el aeropuerto de Fulton incluyen la renovación de las pistas de rodaje, el control de la erosión, nueva señalización vial e iluminación

En lo que respecta al desarrollo y uso futuro de los terrenos del aeropuerto, el director del aeropuerto, Gary Hudson, ha ofrecido detalles sobre la próxima apertura de oportunidades para inversores y empresas. En declaraciones recientes, Hudson anunció que se publicará una solicitud de propuestas para el desarrollo de 6,88 hectáreas de terreno situados en la parte suroeste del aeropuerto. Esta iniciativa forma parte del esfuerzo por atraer capital privado y diversificar la oferta de servicios aeroportuarios, permitiendo la construcción de hangares y otras infraestructuras destinadas a empresas del sector aeronáutico. El proceso competitivo para la adjudicación de estos terrenos representa un paso estratégico hacia la consolidación del aeropuerto como motor de desarrollo regional.

PUBLICIDAD

El plan general de expansión se estructura en tres fases principales, según detalló el presidente Pitts. La primera contempla la construcción de una nueva instalación de mantenimiento contra incendios y de emergencia, elemento clave para elevar los estándares de seguridad y respuesta ante incidentes. La segunda fase prevé la creación de una instalación de la Aduana de Estados Unidos dentro del aeropuerto, lo que permitiría ampliar las operaciones internacionales y facilitar el tránsito de pasajeros y mercancías. Finalmente, la tercera fase incluye la ampliación de la pista del aeropuerto en 300 metros, decisión que incrementaría la capacidad de la terminal para recibir aeronaves de mayor tamaño y volumen de operaciones. Cada una de estas etapas responde a necesidades específicas identificadas en el diagnóstico de crecimiento y proyección a futuro del aeropuerto.

Las autoridades del condado sostienen que la expansión y modernización del aeropuerto tendrán un impacto económico y laboral positivo en la región. De acuerdo con Hudson, la llegada de nuevas empresas vinculadas a la aviación generará puestos de trabajo y fomentará la capacitación en actividades relacionadas con el sector. El desarrollo de los terrenos disponibles y la construcción de hangares podrían atraer inversiones de empresas interesadas en establecer operaciones logísticas o de mantenimiento, lo que dinamizaría la economía local. El aeropuerto se posiciona así como un polo de creación de empleo y oportunidades profesionales, contribuyendo al crecimiento de la comunidad y al fortalecimiento de su tejido productivo.

PUBLICIDAD

Las autoridades del condado de Fulton buscan mejorar la seguridad y la eficiencia operativa del aeropuerto antes del aumento del tráfico aéreo

Reacciones de residentes y comerciantes locales ante el proyecto

En cuanto a la percepción de la comunidad, algunas voces expresaron desconocimiento sobre el alcance del proyecto y plantearon inquietudes respecto al posible efecto en el tráfico y la vida cotidiana de las áreas circundantes. Comerciantes como el gerente del restaurante Boston Fish Supreme señalaron que sus negocios han experimentado una baja en la clientela, pero ven con buenos ojos cualquier iniciativa que pueda atraer visitantes y dinamizar la economía. Hudson subrayó que contar con un aeropuerto cercano representa una ventaja significativa no solo para los habitantes de la zona, sino también para el conjunto de la ciudad y el estado. La expectativa oficial es que, al mejorar las instalaciones aeroportuarias, se creen condiciones propicias para el desarrollo sostenible y la generación de beneficios tangibles para todos los sectores involucrados.