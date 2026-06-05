WWDC 2026: cuándo y dónde ver el evento en el que Apple presentará iOS 27 y otras novedades

WWDC 26 es uno de los eventos más esperado de Apple. (Apple)

Antes del inicio de la WWDC 2026, Apple confirmó los horarios y plataformas desde las que los usuarios podrán seguir en directo la conferencia anual de desarrolladores, un evento en el que la compañía presentará iOS 27, macOS 27 y el resto de las nuevas versiones de sus sistemas operativos. La cita comenzará el próximo 8 de junio con una keynote inaugural que marcará el inicio de cinco días dedicados a las novedades de software y las herramientas para desarrolladores.

La conferencia se celebrará entre el 8 y el 12 de junio y, como ha ocurrido en los últimos años, tendrá un formato principalmente virtual. La keynote de apertura se realizará el lunes 8 de junio a las 12:00 del mediodía (hora de Colombia), y podrá seguirse en streaming desde cualquier parte del mundo a través de los canales oficiales de Apple.

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Cuándo y dónde ver la WWDC 2026

Apple informó que la WWDC26 podrá seguirse mediante distintas plataformas digitales. Los usuarios tendrán acceso a la transmisión en vivo desde YouTube, la aplicación Apple TV y el sitio web Apple Events, donde la compañía suele emitir sus principales presentaciones.

La imagen muestra el logo de la Worldwide Developers Conference (WWDC) de Apple para el año 2026, destacando el nombre del evento con un efecto luminoso en las últimas letras. (Apple)

La keynote inaugural será el momento más importante del evento, ya que es allí donde se revelarán las principales novedades de software que llegarán durante los próximos meses a iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV y Vision Pro.

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Después de la presentación principal, Apple desarrollará más de cien sesiones en video, laboratorios en línea y encuentros dirigidos a desarrolladores para profundizar en las nuevas funciones y herramientas anunciadas.

iOS 27 y macOS 27 serán protagonistas del evento

La WWDC 2026 servirá para presentar oficialmente las nuevas generaciones de los sistemas operativos de Apple. Según información difundida por Applesfera, la compañía decidió unificar la nomenclatura de todas sus plataformas, por lo que este año llegarán iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27, tvOS 27 y visionOS 27.

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Además, diversos reportes apuntan a que Apple podría anunciar un nuevo sistema operativo denominado homeOS, destinado a productos para el hogar conectado, como futuros dispositivos relacionados con HomePod o Apple TV.

Se espera que durante el WWDC 2026 se presente de manera oficial iOS 27. (Imagen ilustrativa Infobae)

La conferencia también será una oportunidad para conocer las novedades relacionadas con inteligencia artificial, uno de los sectores en los que Apple busca reforzar su presencia tras los anuncios realizados durante el año pasado.

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Cuándo llegarán las primeras versiones beta

Tras la keynote del 8 de junio, se espera que Apple libere las primeras versiones beta para desarrolladores de sus nuevos sistemas operativos. Estas versiones permitirán a los programadores adaptar sus aplicaciones a las futuras actualizaciones.

Posteriormente, las versiones beta públicas podrían estar disponibles durante las primeras semanas de julio, mientras que las ediciones finales y estables de iOS 27, macOS 27 y el resto de plataformas se lanzarían a mediados de septiembre, coincidiendo con la llegada de la nueva generación de iPhone.

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Los amantes de Apple quieren saber lo nuevo que traerá Siri en iOS 27. (Europa Press)

A partir de entonces, Apple continuará desplegando actualizaciones adicionales como iOS 27.1 o iOS 27.2, que incorporarán nuevas funciones, correcciones de errores y mejoras de seguridad.

Apple también podría presentar nuevos dispositivos

Aunque la WWDC suele estar centrada principalmente en software, existen especulaciones sobre posibles anuncios de hardware durante el evento.

Entre los productos que podrían aparecer destacan nuevas versiones del Mac mini con procesadores M5 y M5 Pro, así como configuraciones renovadas del Mac Studio con chips M5 Max y M5 Ultra.

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Asimismo, varios rumores señalan la posible llegada del llamado HomePad, un dispositivo enfocado en el ecosistema doméstico inteligente y que podría estar acompañado por el nuevo sistema homeOS.

De confirmarse estos anuncios, la WWDC 2026 no solo marcaría el debut de iOS 27 y macOS 27, sino también el inicio de una nueva etapa para los dispositivos y servicios de Apple, con un mayor protagonismo de la inteligencia artificial y la integración entre todos los productos de la compañía.

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