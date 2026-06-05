Esto es todo lo que se debe saber sobre la mosca “come-carne” y su reaparición en Estados Unidos

La mosca del gusano barrenador del Nuevo Mundo fue confirmada en el sur de Texas en junio de 2026 y volvió a Estados Unidos después de seis décadas de erradicación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mosca del gusano barrenador del Nuevo Mundo fue confirmada en el sur de Texas en junio de 2026, de acuerdo con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA). El hallazgo marca el regreso de esta plaga a territorio estadounidense tras seis décadas de erradicación, y coloca en alerta a la industria ganadera de la región por el potencial daño económico y sanitario.

Según informó el USDA y la Comisión Estatal de Salud Animal de Texas (TAHC), el caso fue detectado en un ternero de tres semanas en el condado de Zavala, a unos 160 kilómetros al suroeste de San Antonio. Las autoridades estatales y federales impusieron una cuarentena en la zona, reforzaron la vigilancia en la frontera sur y lanzaron un operativo inmediato de control. El plan incluye la liberación masiva de moscas macho estériles y controles estrictos de movimiento animal.

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La reaparición de la plaga se produce después de su avance desde el sur de Panamá hacia México, donde fue identificada en 2024, según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). El brote en México y Centroamérica intensificó la cooperación entre ambos países y obligó a actualizar los protocolos de bioseguridad en la frontera sur de Estados Unidos. La última erradicación de la especie se había logrado en 1966 mediante la aplicación de tecnología de insectos estériles.

¿Qué es la mosca del gusano barrenador del Nuevo Mundo?

La Cochliomyia hominivorax es una especie de mosca originaria del continente americano. Sus larvas se alimentan de tejido vivo en animales de sangre caliente, incluyendo ganado, fauna silvestre, mascotas y, en casos excepcionales, personas. Las hembras depositan huevos en heridas abiertas o mucosas, lo que puede derivar en infestaciones graves y pérdidas económicas significativas. El USDA señala que la mosca del gusano barrenador no representa riesgo para la carne ni para otros alimentos, ya que las larvas no sobreviven en productos cárnicos procesados.

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El USDA y la TAHC detectaron el caso en un ternero del condado de Zavala y aplicaron una cuarentena con controles de movimiento animal. (Denise Bonilla/Departamento de Agricultura de Estados Unidos vía AP)

¿Por qué reapareció la mosca del gusano barrenador en Estados Unidos?

De acuerdo con el CDC, la expansión de la plaga desde el sur de Panamá a México empezó a documentarse en 2024. El brote en territorio mexicano llevó a la detección de miles de infestaciones en animales y varios casos en personas. El avance al norte se intensificó debido al movimiento de animales y a condiciones climáticas favorables, según reportes de APHIS, el brazo sanitario del USDA. En junio de 2026, se detectó el primer caso en Texas, lo que activó los protocolos de emergencia y la cooperación transfronteriza entre autoridades estadounidenses y mexicanas.

¿Cuáles son los riesgos para la ganadería y la fauna silvestre?

El estado de Texas alberga el mayor inventario de ganado de Estados Unidos, con un valor estimado de 17 mil millones de dólares, según el USDA. Las infestaciones pueden provocar lesiones dolorosas, infecciones secundarias y, en casos graves, la muerte del animal. La Asociación de Ganaderos del Suroeste de Texas advierte que incluso heridas pequeñas, como una picadura de garrapata, pueden ser suficientes para que las hembras depositen huevos. A nivel silvestre, especies como el ciervo también están en riesgo, lo que complica el control y la erradicación.

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La expansión de la mosca del gusano barrenador avanzó desde Panamá hacia México desde 2024 y activó la cooperación transfronteriza con Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué medidas están tomando las autoridades para controlar la plaga?

El USDA y la TAHC establecieron una zona de cuarentena de 20 kilómetros en el condado de Zavala, donde se detectó el caso. El movimiento de cualquier animal de sangre caliente fuera de esa zona requiere inspección veterinaria. Se han intensificado los controles en la frontera y se han instalado trampas adicionales para monitorear la presencia de la mosca. La medida más destacada es la liberación de millones de moscas macho estériles en el área afectada. Según la secretaria de Agricultura Brooke Rollins, “la única forma en que se propaga es a través del movimiento de los animales”, por lo que la vigilancia y los controles de traslado son críticos para evitar la expansión.

El gobierno federal ha invertido 21 millones de dólares en una nueva planta de cría de moscas estériles en el sur de México y otros 750 millones en la construcción de una fábrica en el sur de Texas, capaz de producir hasta 300 millones de moscas estériles por semana, según datos del USDA. La técnica ha sido reconocida internacionalmente como eficaz y ambientalmente responsable.

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¿La mosca del gusano barrenador afecta la seguridad alimentaria o la salud humana?

El USDA y el CDC han reiterado que la presencia de la mosca del gusano barrenador no supone riesgo para el consumo de carne ni para otros productos alimenticios, ya que las larvas no sobreviven en productos procesados. Tampoco se han registrado casos de transmisión directa a personas en Estados Unidos durante el brote actual. El CDC recomienda a la población reportar cualquier herida sospechosa en animales y mantener la vigilancia, aunque el riesgo para la salud humana es catalogado como bajo.

¿Qué pueden hacer los ganaderos y la población en las zonas bajo cuarentena?

Las autoridades instan a los productores y propietarios de animales a revisar de manera frecuente al ganado, las mascotas y la fauna silvestre en busca de heridas o larvas. El USDA y la TAHC han habilitado líneas de emergencia para reportar sospechas de infestación y han distribuido materiales informativos para facilitar la identificación temprana. El movimiento de animales fuera de la zona bajo cuarentena está prohibido sin autorización veterinaria. La colaboración de los productores y veterinarios es clave para la detección temprana y el control de la plaga.

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Texas enfrenta un riesgo para la ganadería de 17 mil millones de dólares porque la plaga puede causar lesiones, infecciones secundarias y la muerte de animales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué estrategias demostraron eficacia en el pasado?

La experiencia previa en Estados Unidos y Centroamérica respalda el uso de la técnica de insectos estériles para controlar y erradicar la plaga. El último brote en Estados Unidos, registrado en 2016 en Florida, fue controlado en seis meses mediante la liberación aérea de moscas estériles, según el USDA. El método, que consiste en liberar machos incapaces de reproducirse, reduce progresivamente la población de la plaga y minimiza el uso de insecticidas.

¿Qué se espera a corto y mediano plazo?

El USDA continuará con la liberación masiva de moscas estériles, el monitoreo epidemiológico y la cooperación con autoridades mexicanas para frenar la propagación del parásito. Las restricciones de movimiento animal y la vigilancia activa seguirán hasta que se confirme la erradicación. Las autoridades estadounidenses mantienen la recomendación de reportar cualquier caso sospechoso y adoptar medidas de bioseguridad, mientras monitorean la situación en coordinación con organismos internacionales.

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