Hasta 10 mil dólares por entradas para ‘La Odisea’: la película de Christopher Nolan desata locura en eBay

Las funciones en IMAX 70 mm se convirtieron en las más buscadas por los seguidores de Christopher Nolan. (FlixPix)

La expectativa por La Odisea, la nueva superproducción de Christopher Nolan, alcanzó niveles pocas veces vistos en la industria cinematográfica. A más de un mes de su estreno en cines, la demanda de entradas ha sido tan alta que algunos boletos ya se revenden en eBay por sumas que llegan hasta los 10.000 dólares.

Según informó People, la preventa comenzó el jueves 4 de junio para las funciones programadas desde el 17 de julio, fecha en la que la ambiciosa adaptación del poema épico de Homero llegará a las salas. Sin embargo, conseguir una entrada se convirtió rápidamente en una “auténtica odisea” para miles de fanáticos.

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La avalancha de compradores provocó problemas técnicos en las plataformas de venta. Tanto la aplicación como el sitio web de AMC Theatres registraron largas filas virtuales y tiempos de espera que, en algunos casos, superaron una hora. En redes sociales, se reportó que numerosos usuarios experimentaron errores, retrasos e incluso dificultades para encontrar asientos disponibles debido a la rapidez con la que se agotaban las funciones.

Los precios de reventa alcanzaron cifras sorprendentes ante el interés por ver la nueva epopeya de Nolan.(Universal Pictures)

La mayor demanda se concentró en las proyecciones IMAX 70 mm, un formato especialmente codiciado por los seguidores de Nolan. La película hará historia al convertirse en el primer largometraje filmado íntegramente con cámaras IMAX, una característica que ha impulsado a los espectadores a buscar las salas mejor equipadas para disfrutar de la experiencia completa que propone el director.

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La reventa dispara los precios

La escasez de boletos en las funciones más solicitadas abrió rápidamente la puerta al mercado de reventa. De acuerdo con People, para el 5 de junio ya existían decenas de anuncios en eBay ofreciendo boletos para las proyecciones IMAX 70 mm.

El medio encontró un aviso que ofrecía dos entradas para una función en el complejo AMC Lincoln Square de Nueva York por 1.099 dólares. Otro vendedor puso a la venta cuatro boletos para el mismo cine por un total de 2.000 dólares.

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Sin embargo, el anuncio que más llamó la atención fue uno que ofrecía 12 entradas para una función en el estado de Georgia por 10.000 dólares.

Un anuncio en eBay llegó a ofrecer un paquete de entradas para La Odisea por 10.000 dólares.(Captura de pantalla)

Todas estas circunstancias han llevado a comparar el proceso con la búsqueda de boletos para festivales o conciertos de gran magnitud.

“¿Desde cuándo es tan difícil conseguir entradas en preventa para una película?”, escribió un usuario. Otros fanáticos compartieron mensajes celebrando su éxito tras largas esperas virtuales, mientras que numerosos memes comenzaron a circular en X.

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El efecto Christopher Nolan

La enorme demanda también refleja el poder de convocatoria que Christopher Nolan ha construido durante los últimos años. El director ya había demostrado que podía movilizar grandes audiencias con Oppenheimer, estrenada en 2023.

En aquella ocasión, el filme dio origen al fenómeno conocido como “Barbenheimer”, y además ayudó a AMC a registrar cifras récord de asistencia y ventas de entradas. Posteriormente, Oppenheimer ganó siete premios Óscar, incluidos Mejor Película y Mejor Director, y recaudó 975,8 millones de dólares en todo el mundo.

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La ambiciosa adaptación del poema de Homero cuenta con un presupuesto estimado de 250 millones de dólares.

Asimismo, la expectativa por La Odisea se alimenta del impresionante reparto reunido para la producción. La película está protagonizada por Matt Damon en el papel de Odiseo, el legendario rey de Ítaca que intenta regresar a su hogar tras la guerra de Troya.

El elenco incluye a Tom Holland como Telémaco, hijo del héroe griego, así como a Zendaya, Anne Hathaway, Robert Pattinson y Lupita Nyong’o. También participan Elliot Page, Mia Goth, Charlize Theron, Benny Safdie y John Leguizamo, entre otros intérpretes.

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