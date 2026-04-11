Estados Unidos

El ataque a paramédicos en El Bronx deja cuatro heridos y un detenido

Un joven atacó a profesionales de salud en un complejo de Morris Heights tras un llamado de emergencia. El hecho generó conmoción

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Vista nocturna de dos ambulancias blancas con luces rojas intermitentes en una calle oscura de la ciudad, con farolas, semáforos y edificios iluminados
Cuatro paramédicos fueron atacados en un edificio de Morris Heights, El Bronx, mientras atendían una emergencia la noche del jueves. (Telemundo )

Cuatro paramédicos sufrieron un ataque mientras atendían una emergencia en un edificio de Morris Heights, El Bronx, la noche del jueves. La policía detuvo a Jose Bencosme, de 22 años, y lo acusó de agredir a los trabajadores del servicio de emergencias médicas (EMS). Las autoridades informaron que los hospitalizados esperan su recuperación. Este hecho expuso el riesgo constante que afronta el personal de EMS en Nueva York.

El ataque dejó rastros de sangre y cristales en los pasillos del edificio. Las víctimas, todas jóvenes de entre 20 y 32 años, ingresaron al hospital y las autoridades informaron su evolución. Este doble parte confirmó el entorno en el que trabajan a diario quienes asisten emergencias en la ciudad.

El ataque a los paramédicos: hechos y testimonios

La agresión ocurrió alrededor de las 22:30. El 911 recibió un aviso sobre una persona con “estado mental alterado” en la avenida Sedgwick. El gremio que representa a los paramédicos de la ciudad y la policía confirmaron que los paramédicos llegaron al lugar y Bencosme los atacó en distintos puntos del edificio.

Un paramédico de 32 años sufrió un corte en la cabeza que requirió cinco grapas, una unidad médica estándar. Otro, de 30 años, recibió puntos en la mano. Un tercero, de 20 años, recibió un golpe en la cara y un cuarto, de 21, una patada en el estómago. La cadena hispana de televisión Telemundo 47 detalló el estado de los hospitalizados, que permanecieron estables tras su ingreso.

Vista de una puerta de vidrio interior con cinta amarilla de "CAUTION" y "CUIDADO" pegada, bloqueando el paso y reflejando una señal de salida
El sospechoso desató violencia en un departamento, causó lesiones a integrantes del equipo de emergencias y terminó bajo custodia policial (Telemundo)

La madre y la novia de Bencosme aseguraron al canal local ABC7NY y al medio estadounidense NBC New York que él nunca mostró conductas violentas ni tuvo antecedentes de salud mental. Ambas relataron que el joven actuó de manera extraña tras volver a casa y no reconoció a su familia. Decidieron llamar al 911 por temor a que se dañara a sí mismo o a otros.

Violencia recurrente contra personal de emergencias

Michael Greco, el presidente del gremio que representa a los paramédicos de la ciudad, afirmó que la violencia contra EMS ocurre con frecuencia en la ciudad. El sindicato reportó “430 incidentes violentos” en 2024, según el canal local ABC7NY. Más del 90% de esos ataques afectaron a trabajadores de emergencias.

Una ambulancia y un camión de bomberos del FDNY con luces de emergencia activas se ven en una calle urbana durante la noche
El ataque dejó rastros de sangre y cristales en los pasillos del edificio, evidenciando los riesgos diarios para el personal de emergencias. (Telemundo)

Greco explicó que los paramédicos se exponen a situaciones peligrosas al llegar primero a muchas escenas de crisis. El representante sindical exigió mayor protección y presencia policial para evitar la repetición de este tipo de hechos.

Detención y proceso judicial del sospechoso

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) arrestó a Jose Bencosme en el lugar del ataque. Lo acusó de dos cargos de agresión. Las autoridades investigan si el joven consumió sustancias antes del hecho, como señalaron sus familiares a medios estadounidenses.

Edificio residencial alto de color amarillo con múltiples balcones y ventanas, flanqueado por un edificio de ladrillo rojo y una estructura verde cubierta en la base
Jose Bencosme sorprendió a los socorristas con golpes y cortes dentro de una torre de Sedgwick Avenue durante la noche (Google Maps)

La policía y el cuerpo de bomberos iniciaron una investigación. El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) anunció que mantiene abierta la causa y podría ampliar los cargos si surgen nuevos elementos. La defensa de Bencosme no presentó declaraciones hasta el momento.

Reacciones de autoridades y la comunidad

El alcalde Zohran Mamdani pidió reforzar la protección a los trabajadores sanitarios. Propuso que la policía acompañe al personal de EMS en situaciones de riesgo para “garantizar la seguridad de todos”, según el canal local CBS News New York.

Vecinos de Morris Heights expresaron aumento de la violencia en el barrio. Testigos consultados por News 12 Bronx, canal local, resaltaron la importancia de la colaboración entre la comunidad y las autoridades para reducir estos episodios.

Consecuencias para los equipos de EMS

Paramédicos consultados por medios locales describieron el miedo y la presión que sienten en cada llamada. Uno de los afectados contó que la incertidumbre y el peligro afectan su labor y bienestar.

El gremio anunció nuevas campañas de concienciación y pidió presencia policial en todas las emergencias con riesgo de violencia.

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