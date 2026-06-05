Estados Unidos

¿Por qué se tarda tanto en contar los votos en California? Esto es lo que se debe saber

El escrutinio se extiende por el volumen de boletas postales, la entrega permitida tras la jornada, la validación de identidades con cotejo de firmas y la corrección de rechazos, en un proceso masivo

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El recuento de votos en California tarda más que en otros estados porque las autoridades priorizan la precisión y la transparencia en las elecciones primarias de 2026 (REUTERS/Fred Greaves/File Photo/File Photo)
El recuento de votos en California tarda más que en otros estados porque las autoridades priorizan la precisión y la transparencia en las elecciones primarias de 2026 (REUTERS/Fred Greaves/File Photo/File Photo)

Millones de californianos participaron en las elecciones primarias de 2026, ejerciendo su derecho constitucional mediante diversas modalidades de votación. Sin embargo, la espera por los resultados definitivos ha generado interrogantes tanto dentro como fuera del estado. El recuento de votos en California es notoriamente más lento que en otras partes del país, y esta demora responde a una combinación de factores inherentes al sistema electoral local y a la magnitud del proceso. Expertos y autoridades explican que la prioridad es asegurar que cada voto sea contado de manera precisa y transparente, aun si esto implica un recuento que se extiende durante días o incluso semanas.

La principal razón detrás de la tardanza en el recuento de votos radica en el volumen y el método de votación empleados en el estado. California es uno de los estados que más opciones ofrece a sus electores para emitir su sufragio, priorizando la accesibilidad y la garantía de participación. El gobernador Gavin Newsom llegó a enviar una carta abierta instando a los funcionarios electorales de los condados a agilizar el proceso, con el objetivo de reducir el margen para dudas o teorías conspirativas sobre la integridad del sistema. No obstante, las autoridades mantienen que la rigurosidad y la minuciosidad son esenciales para preservar la confianza en los resultados.

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En cada ciclo electoral, el recuento de millones de votos por correo representa un desafío logístico considerable. Según la Secretaría de Estado de California, en las elecciones presidenciales de 2024 se emitieron unas 16 millones de papeletas, de las cuales alrededor de 13 millones correspondieron a votos por correo. Los condados envían boletas a todos los votantes registrados, sin importar si planean utilizarlas, lo que incrementa el número de papeletas en circulación y por procesar. Esta práctica, que busca maximizar la participación, también retrasa el conteo, ya que la ley estatal permite contar las papeletas que tengan matasellos del día de la elección o anterior y que lleguen dentro de la semana siguiente. Muchas personas, especialmente en elecciones con numerosas opciones, esperan hasta el último momento para votar, lo que aumenta la cantidad de papeletas que deben procesarse en los días posteriores al cierre de los centros de votación.

California procesa millones de votos por correo, una modalidad que retrasa el escrutinio por el volumen de papeletas y la logística electoral (REUTERS/Rebecca Cook)
California procesa millones de votos por correo, una modalidad que retrasa el escrutinio por el volumen de papeletas y la logística electoral (REUTERS/Rebecca Cook)

El sistema californiano se caracteriza por su flexibilidad y amplitud de opciones para los electores. El voto por correo se ha convertido en la modalidad predominante y cuenta con un alto nivel de aceptación. En octubre de 2025, el estado registraba 23 millones de votantes inscritos. Esta cifra implica una operación de logística electoral de gran escala, donde los condados deben manejar y verificar millones de sobres. Las opciones en la papeleta también son numerosas, lo que puede dificultar la decisión de los electores y postergar el envío de su voto. En la elección para gobernador de este ciclo, hasta nueve candidatos alcanzaron el umbral para participar en los debates principales, reflejando una competencia fragmentada y un menú electoral especialmente amplio.

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Una vez recibidas, las papeletas pasan por un proceso de verificación que incluye medidas estrictas de seguridad electoral. El cotejo de firmas es una etapa clave: las máquinas comparan la firma del votante en la papeleta con la registrada previamente. Si el sistema automatizado detecta discrepancias, interviene personal para realizar una revisión manual. Este procedimiento, obligatorio en todos los condados, busca evitar fraudes y garantizar la autenticidad de cada sufragio. Además, California permite la subsanación de votos: si una papeleta es rechazada por problemas en la firma, el votante tiene la oportunidad de corregir el error y validar su voto antes de que finalice el escrutinio. Estos mecanismos, aunque prolongan los tiempos, aseguran que la mayor cantidad posible de votos legítimos sean computados.

El escrutinio se complica aún más cuando las contiendas son especialmente reñidas. En el actual ciclo electoral, tanto la carrera para gobernador como la elección para la alcaldía de Los Ángeles figuran entre las más disputadas de los últimos años. La existencia de márgenes de victoria mínimos obliga a esperar el recuento exhaustivo de todas las papeletas, ya que el voto por correo puede inclinar la balanza hasta el último momento. En elecciones anteriores con diferencias amplias, los medios suelen proyectar un ganador la misma noche, pero en situaciones cerradas, el resultado definitivo puede tardar semanas. El profesor Christian Grose, especialista en ciencias políticas, señala que este fenómeno es habitual en California y que la paciencia es crucial para respetar la voluntad popular.

Cuatro personas votan en cabinas electorales individuales con una bandera de Estados Unidos colgada en la pared. El suelo es de madera y las paredes claras
California autoriza la subsanación de votos rechazados por problemas de firma para que más sufragios válidos sean computados en el escrutinio (REUTERS)

El recuento de votos en California no solo es un reto administrativo, sino también un foco de debate político. Grose advierte sobre el riesgo de que el proceso se perciba como una cuestión partidista. La modalidad del voto por correo tiende a ser adoptada en mayor medida por los electores demócratas, quienes a menudo envían sus boletas en los últimos días. En contraposición, los votantes conservadores suelen decidirse con mayor anticipación, enviando sus papeletas antes. Esto puede generar la impresión de que el conteo favorece a un partido en las etapas finales del escrutinio, alimentando sospechas infundadas o narrativas de polarización. Grose enfatiza que el objetivo debe ser siempre contar el mayor número posible de votos, alejando el procedimiento de disputas partidistas y centrando la discusión en la eficacia y la transparencia del sistema.

La demora en el recuento de votos en California es consecuencia directa de la magnitud del proceso, la variedad de opciones para votar, las estrictas medidas de seguridad y la naturaleza reñida de las contiendas. Las autoridades insisten en que la lentitud no es sinónimo de ineficiencia, sino de un compromiso con la integridad electoral y la inclusión de todos los sufragios válidos.

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