El tribunal de apelaciones de Colorado anuló las condenas de los paramédicos que mataron con ketamina a un joven de 23 años

Un tribunal de apelaciones de Colorado anuló las condenas por homicidio contra los paramédicos Jeremy Cooper y Peter Cichuniec por la muerte de Elijah McClain (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un tribunal de apelaciones de Colorado anuló las condenas por homicidio contra los paramédicos Jeremy Cooper y Peter Cichuniec, responsables de inyectarle una dosis letal de ketamina a Elijah McClain en 2019. El fallo, emitido el jueves 4 de junio, ordena nuevos juicios para ambos por el cargo de homicidio culposo y deja sin efecto las penas que ya habían comenzado a cumplir.

McClain tenía 23 años cuando la policía de Aurora lo detuvo al caminar de regreso a su casa desde un comercio. Era terapeuta de masajes.

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Elijah McClain murió en 2019 después de que la policía de Aurora lo inmovilizara y los paramédicos le inyectaran ketamina en una dosis superior a la recomendada para su peso (ABC)

Los agentes lo inmovilizaron con una llave en el cuello ante un reporte de persona sospechosa, y los paramédicos le administraron ketamina en dosis que superaron lo recomendado para su peso corporal.

Sus últimas palabras fueron: “No puedo respirar”, las mismas que un año después pronunciaría George Floyd en Minneapolis, Estados Unidos.

Qué decidió el tribunal y por qué

El tribunal de apelaciones no absolvió a los paramédicos. Detectó errores en las instrucciones que el juez de primera instancia entregó al jurado antes de que deliberara sobre el cargo de homicidio culposo, y ordenó repetir el juicio para ese cargo específico.

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La condena por agresión grave en segundo grado contra Peter Cichuniec quedó firme en la causa por Elijah McClain (ABC )

La condena por agresión grave en segundo grado contra Cichuniec quedó en pie. El tribunal consideró que esa parte del proceso no tuvo irregularidades.

El fiscal general del estado, Phil Weiser, anunció que apelará la decisión. “Llevar estos casos a juicio fue lo correcto para la justicia, para Elijah McClain y para la recuperación de la comunidad de Aurora”, declaró en un comunicado, según AP (AP).

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Las penas que los paramédicos ya habían recibido

El jurado los declaró culpables en diciembre de 2023, tras semanas de juicio en un tribunal estatal, según los registros del proceso judicial recogidos por AP. Cichuniec recibió cinco años de prisión; Cooper, 14 meses de cárcel con régimen de salida laboral y libertad condicional.

El jurado había declarado culpables a los paramédicos en 2023 y Cichuniec recibió cinco años de prisión, mientras Cooper fue condenado a 14 meses con salida laboral y libertad condicional (ABC)

Cichuniec salió de prisión antes de tiempo en 2024. El juez Mark Warner redujo su condena a cuatro años de libertad condicional al invocar “circunstancias inusuales y atenuantes”, una figura del derecho penal de Colorado que permite modificar una sentencia cuando el condenado cumplió al menos 119 días.

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Warner argumentó que Cichuniec debió tomar una decisión en segundos como el paramédico de mayor rango en la escena.

El argumento de la defensa y el uso de la ketamina

Los abogados defensores sostuvieron, durante el juicio de 2023 documentado por AP, que los paramédicos actuaron conforme a su entrenamiento. Diagnosticaron a McClain con “delirio agitado”, una condición cuyo respaldo científico está cuestionado y que se ha usado para justificar el uso de fuerza extrema. Con ese diagnóstico como base, le administraron ketamina.

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Los paramédicos de Aurora recibieron capacitación para usar ese sedante ante casos de delirio agitado en 2018. Desde entonces, las autoridades estatales les ordenaron dejar de aplicar esa sustancia con ese criterio.

La defensa también argumentó que la fiscalía no probó que la ketamina haya sido la causa directa de la muerte.

Por qué el caso llegó a juicio años después

Los fiscales locales inicialmente no presentaron cargos porque la primera autopsia no determinó con certeza la causa de la muerte, según AP. El caso tomó otro rumbo tras las protestas masivas de 2020 por la muerte de Floyd.

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El gobernador demócrata Jared Polis le ordenó al fiscal general Weiser reabrir la investigación.

Fue Polis quien ordenó al fiscal general Phil Weiser reabrir la investigación por la muerte de Elijah McClain en 2019, lo que derivó en los juicios contra los dos paramédicos cuyas condenas un tribunal de apelaciones anuló este jueves (REUTERS/Nathan Frandino)

Un gran jurado formuló cargos contra los dos paramédicos y tres policías cuando el médico forense Stephen Cina, quien realizó la autopsia de McClain, revisó las imágenes de las cámaras corporales de los agentes y modificó sus conclusiones para señalar a la ketamina como la causa de la muerte.

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La ciudad de Aurora pagó USD 15 millones en 2021 para cerrar la demanda federal por derechos civiles que interpusieron los padres de McClain.

El impacto del fallo en el personal de primera respuesta

El criminólogo Alex Piquero, de la Universidad de Miami, advirtió que los nuevos juicios pueden cambiar el comportamiento del personal de primera respuesta. “¿Va a influir esto en su conducta?“, preguntó a AP. “Puede que no sea lo primero que les venga a la mente, pero va a estar ahí”.

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La Asociación Internacional de Bomberos, a la que pertenecen Cooper y Cichuniec, celebró el fallo. “El fallo de hoy reconoce los desafíos que enfrentan los paramédicos al tomar decisiones médicas en ‘fracciones de segundo’“, dijo el presidente general Edward Kelly.

La activista MiDian Shofner, directora ejecutiva de Epitome of Black Excellence and Partnership, organización comunitaria afroestadounidense con sede en Colorado, calificó el fallo como “una de las resoluciones judiciales más divisivas que nuestro estado ha experimentado en memoria reciente”.

Su pregunta ante AP resumió el debate que el caso vuelve a abrir: “Cuando se toma una vida negra en circunstancias que conmocionan la conciencia pública, ¿qué significa realmente la rendición de cuentas?”.