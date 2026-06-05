Rafael Grossi condenó el ataque con un drone a una planta nuclear en Emiratos Árabes Unidos: “Es inaceptable”

El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi (REUTERS/Elisabeth Mandl)

El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, describió como un “evento muy serio” el reciente ataque con un drone explosivo contra una planta nuclear en los Emiratos Árabes Unidos (EAU), y advirtió sobre “riesgos inaceptables”.

El ataque, atribuido por EAU a un drone lanzado desde Irak, provocó un incendio el 17 de mayo en una instalación eléctrica situada fuera del perímetro de la central nuclear de Barakah.

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La planta, en funcionamiento desde 2019, representa la primera central atómica de Emiratos Árabes Unidos y es parte del programa nacional que busca diversificar sus fuentes de energía y reducir la dependencia del gas y el petróleo.

Durante una rueda de prensa en Viena, en el marco de una reunión extraordinaria de la Junta de Gobernadores del OIEA, Grossi subrayó la “reacción muy exitosa” del operador nuclear emiratí tras el incidente.

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“El sistema respondió bastante bien. Pero estoy seguro que se realizarán análisis y evaluaciones, por ejemplo, de la disposición de las líneas de suministro eléctrico externo”, afirmó el director general.

Esta fotografía muestra la central nuclear de Barakah, en construcción, en el desierto occidental de Abu Dabi (Arun Girija/Emirates Nuclear Energy Corporation/WAM vía AP/Archivo)

Egipto, Jordania, Marruecos y Arabia Saudita convocaron una reunión extraordinaria de la Junta, celebrada a puerta cerrada para tratar el ataque en los EAU.

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En su intervención al inicio de la reunión, Grossi remarcó que “las actividades militares contra las centrales nucleares y otras instalaciones nucleares conllevan riesgos inaceptables”.

“La seguridad nuclear es fundamental y aplicable a todos, sin excepción. Aquí no existen dobles o triples raseros para el OIEA. Un ataque a cualquier instalación, sea dónde sea, es inaceptable, una línea roja, un tabú”, expresó Grossi.

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La Junta del OIEA tiene previsto reunirse el próximo lunes en su encuentro trimestral de verano, que abordará la situación en diversas zonas de conflicto, como Ucrania, Irán y el Golfo Pérsico.

Desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, varias instalaciones nucleares han sido atacadas.

La central de Zaporiyia, la mayor de Europa y ubicada en el sur de Ucrania, fue blanco de drones y proyectiles tanto rusos como ucranianos. Además, Estados Unidos e Israel atacaron en junio de 2025 y en marzo de 2026 varias instalaciones atómicas en Irán.

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